Viasat Nature rozpálí srpen sopečnou sezónou

Viasat Nature rozpálí srpen sopečnou sezónouDNES! | redakce | tisk | názory
Tři strhující premiéry přinášejí do obývacích pokojů diváků nejsilnější a zároveň nejméně pochopenou přírodní sílu na Zemi. Zvláštní pozornost věnují také sopečnému dědictví, které tiše spočívá přímo ve střední a východní Evropě.
Letos v srpnu Viasat Nature pořádně přitápí. Pásmo pořadů o sopkách je exkluzivní televizní událost, která zavede diváky od ohněm zrozených ostrovů v Pacifiku až ke spícím obrům ve Francii. Položí také otázku, nad níž se málokdo skutečně zamýšlí: Co by se stalo, kdyby se zem pod Evropou znovu probudila?
Pásmo pořadů o sopkách přichází v době, kdy je toto téma mimořádně aktuální. Etna znovu vybuchla v červnu a vulkanologové po celé Evropě bedlivě sledují každý pohyb zemského povrchu.
Minuty do erupce
Vysílání: pondělí 7. srpna ve 14:20
Sopky představují nejmocnější sílu formující naši planetu a jejich vliv zasahuje všechny kontinenty. Ve čtyřech epizodách dokumentárního seriálu Minuty do erupce procestujeme celý svět, abychom objevili, změřili a lépe porozuměli nejmohutnějším sopkám planety, od katastrofického výbuchu Vesuvu v roce 79 n. l. až po monumentální erupci Hunga Tonga-Hunga Ha'apai v roce 2022.
Každá epizoda spojuje nejnovější vědecké poznatky s dechberoucími záběry a hledá nejnebezpečnější sopku daného regionu. Zároveň se ptá, zda jsme dnes blíže tomu předpovědět, kdy udeří příště. Protože každá sopka kromě zkázy přináší i nový život. Vytváří kontinenty, obohacuje půdu a po tisíciletí formuje lidskou civilizaci. Minuty do erupce odhaluje křehkou rovnováhu mezi vznikem a zánikem, která se odehrává přímo pod našima nohama.
Sopečné ostrovy - doutnající nebezpečí
Premiéra: úterý 24. srpna ve 20:00
Pro obyvatele Guadeloupu, Réunionu a Mayotte hrozba nikdy zcela nemizí. Dokument Sopečné ostrovy - doutnající nebezpečí ukazuje každodenní rizika, jimž čelí komunity žijící na nejzranitelnějších francouzských sopečných ostrovech a zámořských územích, kde může erupce přijít prakticky kdykoliv.
Od hustě osídlených svahů sopky La Soufriere na Guadeloupu až po nepřetržitě pracující observatoře na Réunionu sleduje tento dokument práci vulkanologů, kteří se nepřetržitě snaží předvídat nepředvídatelné a zabránit opakování katastrofy na hoře Pelée z roku 1902 - jedné z nejtragičtějších sopečných katastrof v zaznamenané historii.
Spící sopky Francie: Nebezpečná zóna
Premiéra: pondělí 25. srpna ve 20:00
Působí klidně. Jsou chráněny organizací UNESCO. A možná nejsou tak dávno mrtvé, jak se většina lidí domnívá.
Dokument Spící sopky Francie: Nebezpečná zóna zavádí diváky do pohoří Chaîne des Puys - pozoruhodného řetězce více než osmdesáti sopek, které se nenápadně zvedají nad krajinou západně od Clermont-Ferrandu. Snímek zkoumá vědecké poznatky, historii i možná rizika této jedinečné krajiny a pokládá otázku, která nedává místním geologům spát: Mohly by tyto dávno spící sopky znovu ožít? A co by to znamenalo pro lidi, kteří si v jejich stínu vybudovali své domovy?
SOPKY DOSLOVA ZA NAŠIMI HRANICEMI
Střední a východní Evropa ukrývá mnohem bohatší a starší sopečné dědictví, než si většina lidí uvědomuje.
Dávný oheň zakonzervovaný v krajině
Části Německa, Česka i Polska dodnes nesou výrazné stopy dávné vulkanické činnosti, od geoparku Porphyrland ve východním Německu přes Český ráj a Broumovsko až po příznačně pojmenovanou polskou Zemi vyhaslých sopek. Tyto oblasti zachycují vulkanickou aktivitu starou přibližně 300 milionů let, tedy z období dávno před příchodem dinosaurů. Dnes jsou ceněny především jako významné lokality geologického dědictví a geoturistiky.
Rumunská sopečná stopa
Rumunsko má vlastní pozoruhodnou vulkanickou oblast, komplex Ciomad, jehož poslední erupce proběhly přibližně před 32 600 až 27 500 lety. Z geologického hlediska jde o mimořádně mladou sopku.
Evropský vulkanický systém je stále živý. Oficiální evropský katalog eviduje 47 sopek patřících evropským státům nebo jimi monitorovaných a dalších 72 aktivních sopek na územích Francie, Řecka, Itálie, Portugalska a Španělska. Sicilská Etna zůstává zdaleka nejaktivnější sopkou Evropy a její erupční historie sahá stovky tisíc let do minulosti. Naposledy vybuchla 30. června 2026, což připomíná, že evropský sopečný příběh stále pokračuje.
K 31. březnu 2026 bylo po celém světě zaznamenáno 40 sopek v trvalé erupční aktivitě. Mezi nejaktivnější evropské vulkány patří Etna, Stromboli a Campi Flegrei v Itálii spolu s neklidnými vulkanickými systémy na Islandu. Pozornosti vědců se nadále těší také německá vulkanická oblast Eifel/Laacher See - tiché připomenutí, že i zdánlivě vyhaslé sopky střední Evropy jsou stále pečlivě sledovány.
Jak ukazuje Pásmo pořadů o sopkách na Viasat Nature, hranice mezi dávnou historií a současným přírodním rizikem je mnohem tenčí, než si většina z nás myslí.
zdroj: Viasat