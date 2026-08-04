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Úterý, 4. srpna 2026, svátek má Dominik

Soubor slovenských hvězd o Ligu mistrů na JOJ Šport a JOJ Play

DNES! | redakce | tisk | názory

Fanoušci evropského fotbalu se mohou v úterý 4. srpna v 19:30 hodin těšit na skutečný sportovní svátek.

JOJ Šport a streamovací platforma JOJ play přinesou v přímém přenosu jeden z nejatraktivnějších duelů 3. předkola UEFA Ligy mistrů, ve kterém Sparta Praha přivítá slavný Olympique Lyon.

Příští úterý nabídnou divákům i napínavou odvetnou konfrontaci.

Předkolo Ligy mistrů UEFA na JOJ Šport a JOJ Play (foto: TV JOJ)
▲ Předkolo Ligy mistrů UEFA na JOJ Šport a JOJ Play (foto: TV JOJ)

Zápas slibuje mimořádnou zápletku nejen pro špičkový evropský fotbal, ale také pro silné slovenské zastoupení. V centru pozornosti bude totiž kapitán českého týmu Lukáš Haraslín a také zajímavá brankářská konfrontace na straně Lyonu.

JOJ Šport přinese fanouškům ten nejkompletnější zážitek, protože přímo v Praze bude mít svůj vlastní redakční štáb. Z místa duelu bude zápas komentovat dvojice Michal Maťašovský a Tomáš Horváth. Situaci bude na místě mapovat Martin Kozinka.

Předzápasové a poločasové studio přinese analýzy a odborný pohled pod vedením moderátora Dominika Kříže, přičemž jeho pozvání do studia JOJ Sport přijali hosté Róbert Jež a Andrej Pernecký.

Zápasy na sportovních stanicích JOJky aj JOJ play:
* Sobota 8. 8. (JOJ Šport 2,16:00): Brighton & Hove Albion - AS Roma
* Sobota 8. 8. (JOJ Šport, 17:00): FC Schalke 04 - Atalanta Bergamo
* Sobota 8. 8. (JOJ Šport 2, 20:30): Real Betis - AFC Bournemouth

Zápasy jen na JOJ play:
* Sobota 8. 8. (15:30): Bayer 04 Leverkusen - Sevilla FC
* Sobota 8. 8. (17:00): VfB Stuttgart - Everton FC
* Sobota 15. 8. (16:00): Everton FC - LOSC Lille
* Sobota 15. 8. (16:00): Brighton & Hove Albion - Bologna

zdroj: JOJ

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kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová IX
21:00 Četnické humoresky (30/39)
22:35 Komici na jedničku
kanál CT2 20:00 Hrabě Monte Christo (1/8)
20:50 Hrabě Monte Christo (2/8)
21:50 Dej si pozor, La Toure!
kanál NOVA 20:20 Případy mimořádné Marty II (1)
21:25 Farma Česko II (25)
22:35 Kriminálka Las Vegas X (11)
kanál PRIMA 20:15 Prázdniny s Broučkem
22:05 7 pádů Honzy Dědka
23:10 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Pozor, je ozbrojen!
21:35 Profesionálové (1)
22:40 Profesionálové (2)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
20:50 Sejdeme se na Cibulce
21:45 Talkshow Tomáše Magnuska
kanál JEDNOTKA 20:30 Astrid a Raphaëlle III
21:25 Astrid a Raphaëlle III
22:20 Vrchný inšpektor Banks
kanál DVOJKA 20:10 Štefan Margita jubiluje
21:05 Teória o Kim Kardashian
22:00 Nebeští jezdci
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Kukučka (21)
21:30 Kukučka (22)
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kanál JOJ-FAMILY 20:20 Posedlost rudou
22:10 A jsme tady
23:25 Doktor z hor I. (3)

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