Soubor slovenských hvězd o Ligu mistrů na JOJ Šport a JOJ Play

Soubor slovenských hvězd o Ligu mistrů na JOJ Šport a JOJ PlayDNES! | redakce | tisk | názory
Fanoušci evropského fotbalu se mohou v úterý 4. srpna v 19:30 hodin těšit na skutečný sportovní svátek.
JOJ Šport a streamovací platforma JOJ play přinesou v přímém přenosu jeden z nejatraktivnějších duelů 3. předkola UEFA Ligy mistrů, ve kterém Sparta Praha přivítá slavný Olympique Lyon.
Příští úterý nabídnou divákům i napínavou odvetnou konfrontaci.
Zápas slibuje mimořádnou zápletku nejen pro špičkový evropský fotbal, ale také pro silné slovenské zastoupení. V centru pozornosti bude totiž kapitán českého týmu Lukáš Haraslín a také zajímavá brankářská konfrontace na straně Lyonu.
JOJ Šport přinese fanouškům ten nejkompletnější zážitek, protože přímo v Praze bude mít svůj vlastní redakční štáb. Z místa duelu bude zápas komentovat dvojice Michal Maťašovský a Tomáš Horváth. Situaci bude na místě mapovat Martin Kozinka.
Předzápasové a poločasové studio přinese analýzy a odborný pohled pod vedením moderátora Dominika Kříže, přičemž jeho pozvání do studia JOJ Sport přijali hosté Róbert Jež a Andrej Pernecký.
Zápasy na sportovních stanicích JOJky aj JOJ play:
* Sobota 8. 8. (JOJ Šport 2,16:00): Brighton & Hove Albion - AS Roma
* Sobota 8. 8. (JOJ Šport, 17:00): FC Schalke 04 - Atalanta Bergamo
* Sobota 8. 8. (JOJ Šport 2, 20:30): Real Betis - AFC Bournemouth
Zápasy jen na JOJ play:
* Sobota 8. 8. (15:30): Bayer 04 Leverkusen - Sevilla FC
* Sobota 8. 8. (17:00): VfB Stuttgart - Everton FC
* Sobota 15. 8. (16:00): Everton FC - LOSC Lille
* Sobota 15. 8. (16:00): Brighton & Hove Albion - Bologna
zdroj: JOJ