Ocelová srdce: Morlock Motors na Prima ZOOM

Ocelová srdce: Morlock Motors na Prima ZOOMDNES! | redakce | tisk | názory
Stanice Prima ZOOM uvede dokumentární desetidílnou sérii, která z německé dílny sleduje každodenní fungování firmy Morlock Motors v německém Westerwaldu. Hlavní postavou je Michael Manousakis, známý svým chaotickým, ale dobrodružným stylem podnikání. Firma se specializuje na nákup, opravy a prodej vyřazené americké vojenské techniky, starých vozidel, strojů i neobvyklého vybavení.
Dokumentární série Ocelová srdce: Morlock Motors se objeví na Prima ZOOM od neděle 9.8.2026 ve 20:00 hodin. Premiéry vždy v neděli, reprízy ve středu.
V jednotlivých epizodách tým cestuje po světě, shání vzácné díly, přepravuje armádní vozidla nebo zachraňuje komplikované zakázky pod časovým tlakem. Objevují se mise na Havaji, převoz Humvee vozidel, opravy food trucků nebo hledání náhradních dílů ve Švédsku a Indonésii.
Celý dokument je postavený hlavně na kombinaci techniky, improvizace a osobnosti Michaela Manousakise. Ten působí jako dobrodruh, obchodník i mechanik zároveň. Seriál si získal popularitu tím, že nepůsobí úplně „uhlazeně“ - často ukazuje chaos v dílně, nečekané problémy i spontánní humor mezi zaměstnanci. Právě díky tomu si původní „Steel Buddies“ získali kultovní status mezi fanoušky aut, vojenské techniky a reality dokumentů.
V první sérii sledujete firmu Morlock Motors ve Westerwaldu v Německu, která nakupuje vyřazenou vojenskou techniku z USA, opravuje a přestavuje auta, letadla a stroje, obchoduje s extrémně neobvyklými vozidly po celém světě a funguje pod obrovským tlakem času i logistiky. Hlavní postava je majitel Michael Manousakis, který celý chaos řídí.
S1 je spíš „nová éra“ show, kde se rozjíždí větší mezinárodní příběhy:
* nákup a rozebírání 21 Humvee z americké armády na Havaji
* transport a logistika obřích zásilek do Evropy
* práce s veterány, náklaďáky i speciální technikou
* návštěvy různých zemí (USA, Indonésie, Evropa)
Každá epizoda je jiný „deal“ - často pod časovým tlakem a s nečekanými problémy.
zdroj: FTV Prima