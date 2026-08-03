Avatar Aang: Poslední vládce větru brzy na SkyShowtime

Avatar Aang: Poslední vládce větru brzy na SkyShowtimeDNES! | redakce | tisk | názory
SkyShowtime dnes oznámila návrat Avatara ve filmu Avatar Aang: The Last Airbender (Avatar Aang: Poslední vládce větru), který bude v České republice exkluzivně ke zhlédnutí na SkyShowtime od 22. srpna.
V novém filmu na námět animovaného seriálu Michaela Danteho DiMartina a Bryana Konietzka objeví Avatar Aang, poslední vládce větru na světě, prastarou sílu, která by mohla zachránit jeho kulturu před zánikem. S pomocí přátel se vydává na dobrodružnou cestu kolem světa, aby sílu našel dřív, než padne do nesprávných rukou a ohrozí mír, pro jehož dosažení bylo obětováno vše.
Video: Trailer k filmu Avatar Aang: Poslední vládce větru (YT)
V novém filmu se představí Eric Nam (Aang), Dave Bautista (Tagah), Jessica Matten (Katara), Román Zaragoza (Sokka), Steven Yeun (Zuko) a Dionne Quan (Toph). Doplní je Freida Pinto, Ke Huy Quan, Taika Waititi, Geraldine Viswanathan, Ronny Chieng a Ken Jeong. Dee Bradley Baker se opět představí v rolích Aangových věrných zvířecích parťáků, Appy a Moma.
Snímek Avatar Aang: The Last Airbender (Avatar Aang: Poslední vládce větru) režírovala Lauren Montgomery ve spolupráci se Stevem Ahnem a Williamem Matou. Film produkovali Latifa Ouaou, Maryann Garger, Bryan Konietzko a Michael Dante DiMartino. Scénář napsali Tim Hedrick a Christopher Yost, na námětu spolupracovali Bryan Konietzko, Michael Dante DiMartino, Tim Hedrick a Kenneth Lin. Film distribuuje společnost Paramount Global Content Distribution.
zdroj: SkyShowtime