Pohádkové bytosti hledají nové uplatnění. Pomůže Agentura Pohádka

Pohádkové bytosti hledají nové uplatnění. Pomůže Agentura PohádkaDNES! | redakce | tisk | názory
V současném světě musí najít uplatnění i pohádkové bytosti, a právě od toho je tu Agentura Pohádka. Jak to v takové agentuře chodí a co může dělat třeba hejkal, Červená karkulka, Popelka nebo vodník? Seriál vznikající v brněnském studiu ČT režíruje Ida Ralevská. Připravovaný cyklus se na obrazovkách ČT :D objeví v příštím roce.
Hraný seriál Agentura Pohádka pro děti ve věku 4-8 let představuje různá povolání a malým divákům předává poselství, že každý z nás má na něco talent. Úředník v agentuře se všech zájemců o práci vyptá na jejich schopnosti a každému nabídne tři možná zaměstnání. Děti se zábavnou formou dozvídají, co jednotlivé profese obnášejí, jaké dovednosti vyžadují a jak mohou pohádkové schopnosti fungovat v reálném světě. Každý z 13 dílů vrcholí odhalením, ve které práci se pohádková bytost nakonec našla.
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Jaké poselství přináší Agentura Pohádka dětským divákům? Asi to, že nemají propadat beznaději, když se jim zdá, že nemají žádný výjimečný talent, že v ničem nevynikají. Ve stejné situaci jsou i pohádkové bytosti hledající práci v našem světě. Nakonec totiž zjistí, že každý má nějakou unikátní schopnost a že se vždy najde povolání, které zvládnou a které je bude bavit,“ zdůrazňuje kreativní producent Dušan Mulíček.
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V čem vnímám jedinečnost projektu? V barevném a stylizovaném pojetí korporátní budovy a hlavní kanceláře, které má za cíl spolu s humornými scénáři v dětech probudit nadšení, že ten dospělý pracovní svět nemusí být až tak jednotvárný. Bystré děti si jistě všimnou mnoha detailů, počínaje směrovkami pro neviditelné bytosti až například po zákazy podávání otrávených jablek kolegům a podobně,“ zamýšlí se režisérka Ida Ralevská. „
Domnívám se, že náš seriál přiláká k obrazovkám i starší děti, dokonce by mohl bavit i dospělé,“ doplňuje dramaturgyně Monika Forethová.
zdroj: ČT