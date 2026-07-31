Operátor Du převzal další multiplex

Operátor Du převzal další multiplexDNES! | redakce | tisk | názory
Telekomunikační operátor "du" ze Spojených Arabských Emirátů rozšiřuje svůj satelitní byznys. Po nedávném převzetí satelitních služeb po společnosti Etisalat na evropském satelitním systému Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E došlo k další akvizici tentokrát v arabských zemích.
Nově operátor "du" provozuje další multiplex na satelitu Badr 8 (26°E), na kmitočtu 11,977 GHz s vertikální polarizací. Transpondér pracuje v paprsku EMENA, což znamená pokrytí Evropy, Středního východu a severní Afriky. Příjem transpondéru s multiplexem je tak možný ve střední Evropě s parabolami od průměru kolem 90 cm.
Operátor "du" pro zjednodušení převzetí provozu multiplexu dočasně provozovatel paket s tytéž programy na kmitočtu 12,207 GHz s vertikální polarizací ve svazku EMENA. Cílem mělo zajistit během převzetí vysílacích služeb od společnosti TwoFour54 nepřerušenou distribuci šířených programů. Celý technický manévr byl již dokončen a "du" provozuje programovou nabídku již jen na původním kmitočtu 11,977 GHz. Na frekvenci 12,207 GHz byla dočasná distribuce ukončena.
Platforma "du" na kmitočtu 11,977 GHz šíří volně vysílané ( FTA) programy výhradně v HD rozlišení - MTV Lebanon HD, One TV Lebanon HD, LBC International HD, OTV Lebanon HD, Red TV Lebanon HD, Al Jadeed HD, Arabica TV HD, Télé Liban HD, NBN HD a Aghani TV HD.
"du" v současné době provozuje tři multiplexy na satelitu Badr 8. Vedle zmíněné frekvence také šíří programy na kmitočtu 12,111 GHz s horizontální polarizací (opět paprsek EMENA) a také na frekvenci 11,862 GHz s vertikální polarizací (zde je paprsek MENA - tedy bez šíření do Evropy).
technické parametry - nová platforma "du":
• Badr 8 (26°E), freq. 11,977 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA