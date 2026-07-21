Skylink pro všechny AMC s Walking Dead - Dead City

Skylink pro všechny AMC s Walking Dead - Dead CityDNES! | redakce | tisk | názory
Všichni zákazníci česko-slovenské internetové a satelitní platformy Skylink mohou sledovat filmový nkanál AMC bez ohledu na objednaný programový balíček. Operátor služby, mediální skupina M7 Group, člen CANAL+, spouští tzv. volné vysílání stanice AMC.
AMC bude pro všechny klienty Skylinku k dispozici od 22. července do 1. září, a to prostřednictvím satelitního příjmu i v internetové televizi Skylink Live TV.
Už 27. července uvede AMC současně s americkou premiérou třetí řadu jednoho z nejoblíbenějších spin-offů univerza The Walking Dead - Dead City. Nová série pokračuje v dobře známém postapokalyptickém příběhu, tentokrát však s ještě vyššími sázkami, vyhrocenými mocenskými konflikty a brutálními rozhodnutími, která ve světě balancujícím na samotném okraji zkázy prověří hranice přežití.
Ve třetí řadě Maggie (Lauren Cohan) a Negan (Jeffrey Dean Morgan) konečně odloží vzájemné konflikty stranou a pokusí se na Manhattanu vybudovat první fungující komunitu od začátku apokalypsy. Když se však městem začne znovu šířit chaos, budou nuceni čelit otázce, zda se dokázali poučit ze své bolestné minulosti, nebo zda jejich temná minulost nakonec celý Manhattan odsoudí ke zkáze.
technické parametry - AMC CZ:
• Astra 3C (23,5°E), freq. 11,973 GHz, pol. V, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
technické parametry - AMC SK:
• Astra 3C (23,5°E), freq. 12,012 GHz, pol. V, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK