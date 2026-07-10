České finále Wimbledonu na TV Prima a Eurosportu

České finále Wimbledonu na TV Prima a EurosportuDNES! | redakce | tisk | názory
Společnost Warner Bros Discovery uzavřela partnerství se skupinou Prima, která získala sublicenční práva na přímý přenos historicky prvního ryze českého ženského finále ve Wimbledonu. Diváci tak budou moci sledovat souboj dvou českých tenistek živě v sobotu 11. července od 16.30 na hlavním kanálu TV Prima a Eurosportu 2.
Po úspěšném tažení českých reprezentantek až do finále nejprestižnějšího tenisového turnaje světa získala skupina Prima sublicenční práva na přímý přenos tohoto mimořádného sportovního okamžiku. Historicky první české ženské finále ve Wimbledonu tak bude dostupné široké veřejnosti v přímém přenosu na hlavním kanálu TV Prima a Eurosportu 2.
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Jsme rádi, že díky partnerství se skupinou Prima můžeme přinést finále ženské dvouhry Wimbledonu publiku v České republice. Tato sublicenční dohoda odráží náš závazek zpřístupňovat vrcholné sportovní události co nejširšímu publiku, posilovat spolupráci s lokálními partnery a představovat fanouškům to nejlepší ze světového tenisu,“ říká Trojan Paillot, SVP Rights, Syndication and Commercial Development společnosti WBD.
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Český tenis zažívá výjimečný moment a my jsme hrdí, že můžeme být u něj. První ryze české finále Wimbledonu si zaslouží co nejširší televizní publikum, proto jsme udělali maximum pro to, aby tento mimořádný zápas mohli diváci sledovat na Primě. Věříme, že půjde o jeden z nejsilnějších sportovních zážitků letošního roku,“ říká Alex Ruzek, Chief Broadcasting & Radio Officer skupiny Prima.
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Velkolepé finále si zaslouží absolutně profesionální přístup při jeho zpracování. Proto tým zpravodajství připravuje v akci tohoto legendárního zápasu unikátní obsah, živé vstupy přímo z Londýna, explainery pro sociální sítě a publicistické formáty pro celodenní vysílání. Prostě nejlepší tenis si zaslouží to nejlepší zpracování,“ doplňuje Martin Švehlák, ředitel divize zpravodajství, publicistiky a sportu.
Vysílání odstartuje na hlavním kanálu TV Prima v 16.30 exkluzivním předzápasovým studiem s expertními analýzami. Zařazení finále Wimbledonu do vysílání zároveň symbolicky podtrhuje rozšiřování sportovní nabídky skupiny Prima před spuštěním nového sportovního kanálu.
zdroj: FTV Prima