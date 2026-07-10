Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pátek, 10. července 2026, svátek má Libuše / Amálie

České finále Wimbledonu na TV Prima a Eurosportu

DNES! | redakce | tisk | názory

Společnost Warner Bros Discovery uzavřela partnerství se skupinou Prima, která získala sublicenční práva na přímý přenos historicky prvního ryze českého ženského finále ve Wimbledonu. Diváci tak budou moci sledovat souboj dvou českých tenistek živě v sobotu 11. července od 16.30 na hlavním kanálu TV Prima a Eurosportu 2.

Po úspěšném tažení českých reprezentantek až do finále nejprestižnějšího tenisového turnaje světa získala skupina Prima sublicenční práva na přímý přenos tohoto mimořádného sportovního okamžiku. Historicky první české ženské finále ve Wimbledonu tak bude dostupné široké veřejnosti v přímém přenosu na hlavním kanálu TV Prima a Eurosportu 2.

Jsme rádi, že díky partnerství se skupinou Prima můžeme přinést finále ženské dvouhry Wimbledonu publiku v České republice. Tato sublicenční dohoda odráží náš závazek zpřístupňovat vrcholné sportovní události co nejširšímu publiku, posilovat spolupráci s lokálními partnery a představovat fanouškům to nejlepší ze světového tenisu,“ říká Trojan Paillot, SVP Rights, Syndication and Commercial Development společnosti WBD.

Český tenis zažívá výjimečný moment a my jsme hrdí, že můžeme být u něj. První ryze české finále Wimbledonu si zaslouží co nejširší televizní publikum, proto jsme udělali maximum pro to, aby tento mimořádný zápas mohli diváci sledovat na Primě. Věříme, že půjde o jeden z nejsilnějších sportovních zážitků letošního roku,“ říká Alex Ruzek, Chief Broadcasting & Radio Officer skupiny Prima.

Velkolepé finále si zaslouží absolutně profesionální přístup při jeho zpracování. Proto tým zpravodajství připravuje v akci tohoto legendárního zápasu unikátní obsah, živé vstupy přímo z Londýna, explainery pro sociální sítě a publicistické formáty pro celodenní vysílání. Prostě nejlepší tenis si zaslouží to nejlepší zpracování,“ doplňuje Martin Švehlák, ředitel divize zpravodajství, publicistiky a sportu.

Vysílání odstartuje na hlavním kanálu TV Prima v 16.30 exkluzivním předzápasovým studiem s expertními analýzami. Zařazení finále Wimbledonu do vysílání zároveň symbolicky podtrhuje rozšiřování sportovní nabídky skupiny Prima před spuštěním nového sportovního kanálu.

zdroj: FTV Prima

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
MS ve fotbale 2026 bude na ČT a TV Nova
MS ve fotbale 2026 bude na ČT a TV Nova
Homatics Box 4K V2 + Homatics Box Lite 4K V2 - výborné multimediální přehrávače s Google TV
Homatics Box 4K V2 + Homatics Box Lite 4K V2 - výborné multimediální přehrávače s Google TV
Sweet.tv: Slevové kódy s bonusem i v červenci
Sweet.tv: Slevové kódy s bonusem i v červenci
Lepší.TV rozšiřuje nabídku erotických stanic
Lepší.TV rozšiřuje nabídku erotických stanic
STVR zůstává v pozemním vysílání. Minimálně do roku 2029
STVR zůstává v pozemním vysílání. Minimálně do roku 2029
Eurosport Wimbledon 4K opět v nabídce Antik TV
Eurosport Wimbledon 4K opět v nabídce Antik TV
V Polsku odstartovala lokální verze americké Newsmax
V Polsku odstartovala lokální verze americké Newsmax
Polské FTA stanice Antena, Home TV, Nuta Gold, Nuta TV z nového TP
Polské FTA stanice Antena, Home TV, Nuta Gold, Nuta TV z nového TP
26E: Nový televizní multiplex s HD programy
26E: Nový televizní multiplex s HD programy
Kazašská zpravodajská televize 24KZ TV vysílá do Evropy
Kazašská zpravodajská televize 24KZ TV vysílá do Evropy
Skylink přesunul Docubox na nový transpondér
Skylink přesunul Docubox na nový transpondér
Seriál Sľub TV Markíza míří do zahraničí. Bude se vysílat v Maďarsku
Seriál Sľub TV Markíza míří do zahraničí. Bude se vysílat v Maďarsku

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:20 Vyprávěj
21:15 Všechnopárty
22:10 Hercule Poirot
kanál CT2 20:00 Kdo nastaví kůži
21:50 Osudový kruh
00:05 Nebezpečné známosti (1/3)
kanál NOVA 20:20 Babovřesky
23:15 Farma Česko II
00:35 Kriminálka Miami VI (17)
kanál PRIMA 20:15 Máme rádi Česko
22:00 Máme rádi Česko
23:50 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Všechno uvidíme
22:15 Poslání
00:05 Maigret (16)
kanál BARRANDOV 20:05 Vítejte ve světě Andrého Rieu II (6, 7)
21:40 Sex Files (12)
23:00 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Čo ja viem
22:00 Cestou necestou
22:35 Spojka (1/6)
kanál DVOJKA 20:10 Mŕtvi nespievajú (2/2)
21:25 Ktosi je za dverami
22:15 Ktosi je za dverami
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Kukučka (11)
21:25 Kredenc
22:50 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Cena medu
21:55 Dr. Dokonalý (11)
22:50 Medicopter 117 (72)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook