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SUB FM bez vysílačů Piešťany a Levice

DNES! | redakce | tisk | názory

Slovenská privátní rozhlasová stanice SUB FM nebude vysílat ze dvou vysílačů. Provozovatel služby, stejnojmenná společnost, totiž požádal regulátora o odejmutí kmitočtových přídělů.

Rádio SUB FM již nebude vysílat analogově na VKV/FM frekvencích 105,9 MHz z vysílače Piešťany a 105,7 MHz Levice, neboť o to vysílatel požádal regulátora RpMS (Rada pro mediální služby), který broadcasterovi vyhověl.

Frekvence tak budou volné pro jiné zájemce.

RpMS zahájila správní řízení s provozovatelem rozhlasové stanice Nitranske rádio kvůli tomu, že provozovatel zřejmě nevyužívá frekvence 91,9 MHz (vysílač Zlaté Moravce) a 104,2 MHz (Levice).

Správní řízení regulátor také zahájil s provozovatelem stanice Rádio Best FM, které zřejmě nevyužívá frekvence 88,0 MHz (vysílač Bratislava), 88,2 MHz (Nutra), 93,0 MHz (Trnava), 94,0 MHz (Prešov) a 99,7 MHz (Malacky). Podnět týkající se prověření frekvence 91,6 MHz (Piešťany) uznala rada za neopodstatněný.

Na stejném zasedání RpMS prodloužila platnost licencí pro stanice Mirjam rádio (provozovatel Mirjam s.r.o.) a Rádio Melody (společnosti D.Expres, k.s.).

Mirjam rádio má licenci prodlouženou do 23.7.2035 a rádio Melody do 5.2.2036.

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20:55 Montmartre (2/8)
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21:30 Farma Česko II (11)
22:40 FBI VI (10)
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22:05 Are You The One? Česko
23:05 Ano, šéfe!
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22:20 Případ pro zvláštní skupinu (3)
23:40 Maigret (15)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
20:55 Cyranův ostrov (13, 14)
21:55 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Viera (6/9)
22:00 Komisár Montalbano
23:57 Vraždy v Dinarde
kanál DVOJKA 21:55 Spýtaj sa, kto to bol Giovanni Falcone
23:25 Najväčšie kriminálne prípady Slovenska
23:55 Cez lupu
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21:25 Rodinné prípady
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