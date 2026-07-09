SUB FM bez vysílačů Piešťany a Levice

SUB FM bez vysílačů Piešťany a LeviceDNES! | redakce | tisk | názory
Slovenská privátní rozhlasová stanice SUB FM nebude vysílat ze dvou vysílačů. Provozovatel služby, stejnojmenná společnost, totiž požádal regulátora o odejmutí kmitočtových přídělů.
Rádio SUB FM již nebude vysílat analogově na VKV/FM frekvencích 105,9 MHz z vysílače Piešťany a 105,7 MHz Levice, neboť o to vysílatel požádal regulátora RpMS (Rada pro mediální služby), který broadcasterovi vyhověl.
Frekvence tak budou volné pro jiné zájemce.
RpMS zahájila správní řízení s provozovatelem rozhlasové stanice Nitranske rádio kvůli tomu, že provozovatel zřejmě nevyužívá frekvence 91,9 MHz (vysílač Zlaté Moravce) a 104,2 MHz (Levice).
Správní řízení regulátor také zahájil s provozovatelem stanice Rádio Best FM, které zřejmě nevyužívá frekvence 88,0 MHz (vysílač Bratislava), 88,2 MHz (Nutra), 93,0 MHz (Trnava), 94,0 MHz (Prešov) a 99,7 MHz (Malacky). Podnět týkající se prověření frekvence 91,6 MHz (Piešťany) uznala rada za neopodstatněný.
Na stejném zasedání RpMS prodloužila platnost licencí pro stanice Mirjam rádio (provozovatel Mirjam s.r.o.) a Rádio Melody (společnosti D.Expres, k.s.).
Mirjam rádio má licenci prodlouženou do 23.7.2035 a rádio Melody do 5.2.2036.