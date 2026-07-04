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Rumunská Digi TV s novou kapacitou

DNES! | redakce | tisk | názory

Operátor rumunské satelitní placené televize Digi TV zaktivoval na satelitu Thor 6 (0,8°W) novou vysílací kapacitu pro distribuci své programové nabídky.

Nový multiplex Digi TV România je v provozu na kmitočtu 12,092 GHz s horizontální polarizací. Jde o kapacitu, která byla v minulosti využívána pro šíření stanic AXN či Viasat, které pak našly jinou vysílací kapacitu.

Rumunská Digi TV na zmíněné frekvenci šíří totožné programy, které může divák i na původním kmitočtu 11,862 GHz s horizontální polarizací ze satelitu Thor 5, který se nachází na stejné pozici.

Dá se proto očekávat, že souběžné vysílání stejných programů na dvou frekvencí slouží k zajištění plynulého přechodu operátora na nové vysílací kapacity a původní frekvence buď bude opuštěna (vypnuta) nebo využita pro jiné účely.

Z pohledu lovců volně vysílaných ( FTA) programů je tato změna podstatná jen pro posluchače rozhlasových stanic Radio Vocea Sperantei a Kiss FM Romania, které vysílají nekódovaně. Ostatní programy jsou dostupné jen pro abonenty.

nové technické parametry - Digi TV România:

• Thor 6 (0,8°W), freq. 12,092 GHz, pol. H, SR 28000, FEC 7/8, DVB-S/QPSK

původní technické parametry - Digi TV România:

• Thor 5 (0,8°W), freq. 11,862 GHz, pol. H, SR 28000, FEC 7/8, DVB-S/QPSK

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