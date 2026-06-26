Wimbledon se po roce vrací na Eurosport a HBO Max

Wimbledon se po roce vrací na Eurosport a HBO MaxDNES! | redakce | tisk | názory
Warner Bros. Discovery (WBD) nabídne Wimbledon, známý také jako The Championships, v lineárním vysílání i na streamovacích platformách v jedenácti evropských zemích. Fanoušci v České republice, Belgii, Bulharsku, Finsku, Maďarsku, Nizozemsku, Norsku, Rumunsku, na Slovensku, ve Švédsku a na Islandu tak budou moci streamovat všechny zápasy ze všech osmnácti kurtů na HBO Max a sledovat vybrané zápasy na Eurosportu.
Hlavní klání na travnatém grandslamu odstartuje v pondělí 29. června.
Eurosport v součtu odvysílá 218 hodin živého tenisu, přičemž v Rumunsku se počítá s širším pokrytím šampionátu kvůli významnému zastoupení lokálních sportovních hvězd.
Předplatitelům sledujícím Wimbledon živě na HBO Max budou k dispozici také všechny pokročilé funkcionality této streamovací platformy. Patří mezi ně například funkce Key Moments, která fanouškům umožní vracet se k nejdůležitějším momentům, nebo Multi-view, díky níž lze sledovat až čtyři utkání současně na jedné obrazovce. K dispozici budou také vícejazyčné přenosy s volitelným komentářem a na vybraných kurtech i obraz v kvalitě 1080p Dolby Vision a zvuk Dolby Atmos.
Zápasy na Centrálním kurtu budou každý den začínat ve 13:30 britského času, na kurtu č. 1 pak ve 13:00. Na všech ostatních kurtech se bude hrát od 11:00, přičemž denní program má tradiční večerní limit ve 23:00. Pavouk hlavního turnaje bude rozlosován v pátek 26. června.
Program The Championships, Wimbledon 2026
* Po 29. - út 30. června: 1. kolo ženské a mužské dvouhry
* St 1. - čt 2. července: 2. kolo ženské a mužské dvouhry; začíná čtyřhra
* Pá 3. - so 4. července: 3. kolo ženské a mužské dvouhry, čtyřhry a smíšené čtyřhry
* Ne 5. - po 6. července: 4. kolo ženské a mužské dvouhry, čtyřhry a smíšené čtyřhry
* Út 7. - st 8. července: čtvrtfinále ženské a mužské dvouhry, čtyřhry a semifinále smíšené čtyřhry
* Čt 9. července: semifinále ženské dvouhry; finále smíšené čtyřhry
* Pá 10. července: semifinále mužské dvouhry; doprovodná semifinále čtyřhry a vozíčkářských soutěží
* So 11. července: finále ženské dvouhry; finále mužské čtyřhry
* Ne 12. července: finále mužské dvouhry; finále ženské čtyřhry
zdroj: WBD