JOJ 24 připravuje nový formát o etiketě a vystupování

JOJ 24 připravuje nový formát o etiketě a vystupováníDNES! | redakce | tisk | názory
Zpravodajská televize JOJ 24 připravuje nový projekt, který se podívá
na etiketu, dobré chování a kultivované vystupování bez mentorování. V centru formátu budou odborníci JUDr. Valérie Lásková a PhDr. Ľubomír Jančok, PhD., kteří chtějí divákům ukázat, že slušnost, humor a přirozená noblesa mají místo iv dnešním světě.
V době, kdy se společenská komunikace často zužuje na rychlé reakce, zkratky a konflikty, přichází JOJ 24 s formátem, který chce divákům připomenout hodnotu kultivovaného projevu. Nový projekt s názvem "Ako sa netrápniť" spojí svět etikety, osobních zkušeností, aktuálních společenských témat a konkrétních situací, se kterými se lidé setkávají v práci, ve škole, ve veřejném prostoru i v běžných mezilidských vztazích.
Relace "Ako sa netrápniť" (Jak se neztrapnit) má ambici mluvit o věcech, které se týkají každého. Jak vystupujeme, jak se chováme, jak komunikujeme a jak se umíme navzájem poslouchat. Není to formát o poučování.
Projekt "Ako sa netrápniť" je postaven tak, aby oslovil široké publikum. Mladším divákům může přinést pohled na sebevědomé a kultivované vystupování, střední generaci praktickou inspiraci a starším divákům návrat k hodnotám, které znají a považují za důležité.
Pořad "Ako sa netrápniť" uvede JOJ 24 ve středu 1.7.2026 ve 22:30 hodin.
zdroj: JOJ