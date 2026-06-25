Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Čtvrtek, 25. června 2026, svátek má Ivan

Ranč Duttonových se vrací v druhé řadě na SkyShowtime

DNES! | redakce | tisk | názory

SkyShowtime dnes oznámila, že seriál Dutton Ranch (Ranč Duttonových) z dílen Paramount Television Studios a 101 Studios, tvůrců seriálového světa Yellowstone, se vrátí s druhou řadou a slibuje další vývoj v příběhu Beth Duttonové (Kelly Reilly) a Ripa Wheelera (Cole Hauser).

Dutton Ranch (Ranč Duttonových) směřuje k tomu, že se stane jedním z dosud nejúspěšnějších seriálových debutů na SkyShowtime. Prvních šest dílů první řady seriálu je v současné době k dispozici exkluzivně ke sledování na SkyShowtime, přičemž nové díly přibývají každý pátek.

Logo SkyShowtime (foto: SkyShowtime)
▲ Logo SkyShowtime (foto: SkyShowtime)

Jedná se již o druhý nový seriál od tvůrců seriálu Yellowstone, který měl v posledních měsících premiéru a byl okamžitě prodloužen. Předcházel mu seriál Marshals: A Yellowstone Story (Marshals: Příběh z Yellowstonu) s Lukem Grimesem, který se opět ujme role Kayceho Duttona.

První řada seriálu Dutton Ranch (Ranč Duttonových) sleduje v devíti epizodách Beth a Ripa, jak bojují o společnou budoucnost ve státě Lone Star. Daleko od duchů Montany se střetávají s brutální novou realitou a nemilosrdným konkurenčním rančem, který se nezastaví před ničím, aby ochránil své impérium. V jižním Texasu jsou vazby silnější, odpuštění je pomíjivé a cenou za přežití může být vaše duše.

Kromě Hausera a Reilly se v hvězdném obsazení seriálu objeví také Finn Little, Juan Pablo Raba, Jai Courtney, J.R. Villarreal, Marc Menchaca, Natalie Alyn Lind a také držitelé nominace na Oscara® Ed Harris a Annette Bening.

Seriál, který produkují Paramount Television Studios a 101 Studios, vytvořil výkonný producent a showrunner Chad Feehan na základě postav vytvořených výkonnými producenty Taylorem Sheridanem a Johnem Linsonem. Výkonnými producenty seriálu Dutton Ranch (Ranč Duttonových) jsou také David C. Glasser, Art Linson, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Christina Alexandra Voros, Michael Friedman, Kelly Reilly, Cole Hauser a Keith Cox. Kromě výkonné produkce režírovala Voros také několik epizod, včetně premiérových epizod a finále sezóny. Režiséry byli také Greg Yaitanes, Jessica Lowrey a Phil Abraham.

Distribuci seriálu zajišťuje společnost Paramount Global Content Distribution.

zdroj: SkyShowtime

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Warner TV mění programové zaměření
Warner TV mění programové zaměření
Prima získala licenci na sportovní kanál
Prima získala licenci na sportovní kanál
MS ve fotbale 2026 bude na ČT a TV Nova
MS ve fotbale 2026 bude na ČT a TV Nova
Rána pro operátory: Třetina čtenářů sdílí účet ke streamovací službě
Rána pro operátory: Třetina čtenářů sdílí účet ke streamovací službě
Hudební televize Vantage již u nás. V nabídce Lepší.TV
Hudební televize Vantage již u nás. V nabídce Lepší.TV
MAGENTA TV se rozšiřuje o TN Live a Letní kino
MAGENTA TV se rozšiřuje o TN Live a Letní kino
Vantage Music - videoklipový kanál testuje na 13E
Vantage Music - videoklipový kanál testuje na 13E
FILMBOX+ ONE odstartuje fotbalovou sezónu s komedií Vyšehrad: Fylm
FILMBOX+ ONE odstartuje fotbalovou sezónu s komedií Vyšehrad: Fylm
Na polském trhu odstartovala FTA stanice ZERO
Na polském trhu odstartovala FTA stanice ZERO
M6 4K testuje v paketu Fransat
M6 4K testuje v paketu Fransat
Reality show Farma Česko brzy na TV Nova i Oneplay
Reality show Farma Česko brzy na TV Nova i Oneplay
MS ve fotbale 2026 nabídne M6 4K na Fransatu
MS ve fotbale 2026 nabídne M6 4K na Fransatu

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová IX
21:05 Gejzír
21:35 Máte slovo s M. Jílkovou
kanál CT2 20:00 Robin Hood (3/10)
20:50 Robin Hood (4/10)
21:45 Jesse Stone: Nový začátek
kanál NOVA 20:20 Policie Modrava II (3)
21:45 Farma Česko II (3)
23:05 FBI VI (2)
kanál PRIMA 20:15 Polabí (79)
21:35 Inkognito
22:40 Inkognito
kanál SEZNAM 20:10 Veselé Vánoce přeji chobotnice
22:20 Případ pro zvláštní skupinu (1)
23:40 Maigret (5)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:00 Cyranův ostrov (9, 10)
22:05 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Viera (4/9)
22:00 Komisár Montalbano
23:48 Vraždy pri Pont d'Arc
kanál DVOJKA 20:00 Eric Clapton
22:10 Zlatá lýra
23:05 Zlatá lýra
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Kukučka (4)
21:30 Rodinné prípady
22:10 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Inženýrská odysea (13/13)
21:35 U nás doma (1/7)
22:45 Anton Špelec, ostrostřelec

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook