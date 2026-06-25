Ranč Duttonových se vrací v druhé řadě na SkyShowtime

Ranč Duttonových se vrací v druhé řadě na SkyShowtimeDNES! | redakce | tisk | názory
SkyShowtime dnes oznámila, že seriál Dutton Ranch (Ranč Duttonových) z dílen Paramount Television Studios a 101 Studios, tvůrců seriálového světa Yellowstone, se vrátí s druhou řadou a slibuje další vývoj v příběhu Beth Duttonové (Kelly Reilly) a Ripa Wheelera (Cole Hauser).
Dutton Ranch (Ranč Duttonových) směřuje k tomu, že se stane jedním z dosud nejúspěšnějších seriálových debutů na SkyShowtime. Prvních šest dílů první řady seriálu je v současné době k dispozici exkluzivně ke sledování na SkyShowtime, přičemž nové díly přibývají každý pátek.
Jedná se již o druhý nový seriál od tvůrců seriálu Yellowstone, který měl v posledních měsících premiéru a byl okamžitě prodloužen. Předcházel mu seriál Marshals: A Yellowstone Story (Marshals: Příběh z Yellowstonu) s Lukem Grimesem, který se opět ujme role Kayceho Duttona.
První řada seriálu Dutton Ranch (Ranč Duttonových) sleduje v devíti epizodách Beth a Ripa, jak bojují o společnou budoucnost ve státě Lone Star. Daleko od duchů Montany se střetávají s brutální novou realitou a nemilosrdným konkurenčním rančem, který se nezastaví před ničím, aby ochránil své impérium. V jižním Texasu jsou vazby silnější, odpuštění je pomíjivé a cenou za přežití může být vaše duše.
Kromě Hausera a Reilly se v hvězdném obsazení seriálu objeví také Finn Little, Juan Pablo Raba, Jai Courtney, J.R. Villarreal, Marc Menchaca, Natalie Alyn Lind a také držitelé nominace na Oscara® Ed Harris a Annette Bening.
Seriál, který produkují Paramount Television Studios a 101 Studios, vytvořil výkonný producent a showrunner Chad Feehan na základě postav vytvořených výkonnými producenty Taylorem Sheridanem a Johnem Linsonem. Výkonnými producenty seriálu Dutton Ranch (Ranč Duttonových) jsou také David C. Glasser, Art Linson, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Christina Alexandra Voros, Michael Friedman, Kelly Reilly, Cole Hauser a Keith Cox. Kromě výkonné produkce režírovala Voros také několik epizod, včetně premiérových epizod a finále sezóny. Režiséry byli také Greg Yaitanes, Jessica Lowrey a Phil Abraham.
Distribuci seriálu zajišťuje společnost Paramount Global Content Distribution.
zdroj: SkyShowtime