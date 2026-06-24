Letní premiéry na SkyShowtime

Letní premiéry na SkyShowtimeDNES! | redakce | tisk | názory
Streamovací platforma SkyShowtime chystá na léto pestrou nabídku titulů různých žánrů - komedie, krimi, thrillery či horory. Z nabídky jmenujme například Star Trek: Strange New Worlds, Allegiance, Lioness, The Tribute, Jedna míle: Část první či Bitva o školku.
Premiéry seriálů v červenci a srpnu
Allegiance
Série: 3
Epizody: 10
Všechny epizody budou k dispozici exkluzivně na SkyShowtime od 16. července.
Po napínavém finále druhé řady visí Sabrinina kariéra na vlásku. Je připravena odevzdat odznak, ale poslední telefonát od Boltona ji vtáhne do dynamického případu z oblasti ochrany hranic, který ji přivede zpět k CFPC, Kanadskému federálnímu policejnímu sboru. Zároveň se však musí vyrovnat s následky svého rozhodnutí jednat na vlastní pěst. Sabrinu čeká cesta od osamělé vlčice k týmové hráčce. Oliver Campbell byl sice vytažen ze své kanceláře, dál však v pozadí tahá za nitky.
Vydíráním donutí Gabby, aby se stala jeho člověkem uvnitř sboru a pečlivě sledovala Vince a Sabrinu. Campbell totiž sbírá munici, aby je mohl zničit. Vince se mezitím sžívá s novou rolí velitele hlídky, zatímco skupina neukázněných policistů zkouší meze jeho trpělivosti. Když je nucen rázně zasáhnout, sám se ocitne v nebezpečí. V případech, které nabírají zběsilé tempo a vtáhnou diváka do děje, se řeší krádeže identity, začínající sériový vrah i napadení, k němuž dojde až příliš blízko domova. Sabrina se opírá o svůj pověstný instinkt, ale zároveň se učí důvěřovat lidem kolem sebe.
K dispozici také: Allegiance S1-2
Star Trek: Strange New Worlds (Star Trek: Podivné nové světy)
Série: 4
Epizody: 10
První díl bude k dispozici ke sledování exkluzivně na SkyShowtime od 24. července, přičemž další díly budou přibývat každý týden.
V nadcházející čtvrté sezóně se posádka lodi U.S.S. Enterprise pod vedením kapitána Christophera Pikea vydává na sérii napínavých a emotivních dobrodružství mezi hvězdami. Na cestě do podivných nových světů budou čelit vlastním démonům i vnějším hrozbám, potkávat zajímavé nové postavy, znovu se setkávat se známými tvářemi a střetávat se s děsivými mimozemšťany. A navzdory tomu všemu se snaží najít naději a dobrou budoucnost. V nové sérii se představí Anson Mount, Rebecca Romijn, Ethan Peck, Jess Bush, Christina Chong, Celia Rose Gooding, Melissa Navia, Babs Olusanmokun a Martin Quinn. Jako hostující hvězda se objeví Carol Kane a ve speciální hostující roli Paul Wesley.
K dispozici také: Star Trek: Strange New Worlds (Star Trek: Podivné nové světy) S1-3
Surviving Earth
Série: 1
Epizody: 8
Všechny epizody jsou k dispozici exkluzivně na SkyShowtime od 2. srpna.
Tento průlomový seriál oslavuje sílu života na Zemi. Diváky zavede do úžasných exotických světů, které kdysi existovaly na naší planetě, a znovu oživí úchvatné krajiny i podivuhodná zvířata pravěku v podobě špičkového přírodopisného filmu. Univerzální příběh evoluce znovu ožije v celé své kráse, od obřích mořských štírů před 450 miliony let až po mamuty a šavlozubé šelmy před 450 tisíci lety. Stejně jako ty nejlepší přírodopisné dokumenty, i tento přináší strhující příběhy o přežití zasazené do úchvatných scenérií a postupně odhaluje širší příběh o tom, jak nás Země formovala.
Lioness
Série: 3
Epizody: 8
První díl bude k dispozici ke sledování exkluzivně na SkyShowtime od 3. srpna, přičemž další díly budou přibývat každý týden.
V seriálu Lioness hrají držitelka Oscara® Zoe Saldana a držitelka Oscara a ceny Emmy Nicole Kidman, které jsou zároveň i výkonnými producentkami. Ve třetí sezóně od tvůrce a scenáristy Taylora Sheridana se protínají skryté organizace, zahraniční agenti a osobní zrady. Joe (Saldana) balancuje na hranici mezi povinností a rodinou, zatímco její svět obklopují neviditelné síly. Objevují se vzorce tam, kde by neměly, jména mizí a cesty se mění. Pod vedením Kaitlyn (Kidman) a Westfielda (Michael Kelly) čelí Joe nepřátelům operujícím ve stínech, což ji přivádí na práh války, která nyní zasahuje do všech oblastí jejího života.
K dispozici také: Lioness S1-2
The Undeclared War
Série: 2
Epizody: 6
První tři epizody můžete od 13. srpna sledovat exkluzivně na SkyShowtime. Další epizody budou přibývat každý týden.
Kybernetický thriller The Undeclared War, odehrávající se v roce 2024, se vrací s novou vlnou napětí a dramatu. Britská zpravodajská služba GCHQ, vládní komunikační ústředí, se potýká s následky ničivého ruského kybernetického útoku. Právě ve chvíli, kdy se zdá, že Spojené království získalo převahu, tým odhalí mnohem nebezpečnější hrozbu. V nových epizodách se vracejí Simon Pegg, Hannah Khalique-Brown, Alex Jennings a Ed Stoppard.
K dispozici také: The Undeclared War S1
The Tribute
Série: 1
Epizody: 8
Všechny epizody jsou k dispozici exkluzivně na SkyShowtime od 27. srpna.
The Tribute vypráví příběh Adolfa Novaka (Eusebio Poncela), patriarchy jedné z nejmocnějších rodin v zemi, který chce se svou rodinou a nejbližšími přáteli oslavit osmdesáté narozeniny. Za přípitky a úsměvy se ale skrývají desetiletí tajemství, zrad, slepé oddanosti a silné touhy po pomstě. Večer postupně spěje k výbušnému vyvrcholení a odhalení pravdy, která bude nakonec mnohem nečekanější a překvapivější, než se dosud zdálo. V seriálu dále hrají Manu Ríos, Ángela Molina, Georgina Amorós a Elsa Pataky.
K dispozici také: Shades
Pokračování seriálů v červenci a srpnu
Morpheus
Nová epizoda: každé úterý
Závěr série: 7. července
V hlavních rolích: Kamil Szeptycki, Andrzej Grabowski, Mateusz Kmiecik, Sylwia Gola
Dutton Ranch (Ranč Duttonových)
Nová epizoda: každý pátek
Závěr série: 10. července
V hlavních rolích: Kelly Reilly, Cole Hauser, Annette Bening a Ed Harris
The Agency
Nová epizoda: každé pondělí
Závěr série: 10. srpna
V hlavních rolích: Michael Fassbender, Jeffrey Wright, Jodie Turner-Smith, Katherine Waterston a Richard Gere
Premiéry filmů v červenci a srpnu
Five Nights at Freddy's 2
Žánr: Horor
Ke zhlédnutí exkluzivně na SkyShowtime od 5. července.
Rok po nadpřirozené noční můře v pizzerii Freddyho Fazbeara začíná nová děsivá kapitola. Abby, sestra bývalého strážného Mikea, se tajně vydá hledat své animatronické přátele: Freddyho, Bonnieho, Chicu a Foxyho. Když se začnou odehrávat hrůzné události, vyplouvají na povrch temná tajemství o skutečném původu Freddyho a s nimi i dávno zapomenutá hrůza, která byla po desetiletí ukrytá.
Jedna míle: Část první
Žánr: Akční
Ke zhlédnutí exkluzivně na SkyShowtime od 1. srpna.
Ryan Phillippe hraje bývalého příslušníka speciálních jednotek, který se během cesty po univerzitách snaží znovu sblížit se svou dospívající dcerou. Nečekaná zajížďka je však zavede do hledáčku uzavřené komunity žijící mimo systém. Jeho dcera je unesena a výlet se mění v adrenalinový boj o přežití. Sám proti přesile musí využít všechny své schopnosti, aby únosce vypátral, zlikvidoval a přivedl dceru zpět domů.
Podívejte se také na: Jedna míle: Část druhá
Bitva o školku
Žánr: Komedie
Ke zhlédnutí exkluzivně na SkyShowtime od 1. srpna.
V Londýně se dva otcové (Josh Duhamel a Michael Socha) rozhodli získat poslední volné místo v exkluzivní mateřské školce. To, co začalo jako obyčejná přihláška, se postupně promění v divokou a eskalující rivalitu plnou srdečného smíchu, absurdních pokusů o převahu a překvapivých následků. Jak se jejich plány vymykají kontrole a do šílenství jsou zatahovány celé rodiny, oba otcové zjišťují, kam až jsou ochotni pro své děti zajít a co vlastně znamená být rodičem.
My Mother's Wedding
Žánr: Komedie/drama
Ke zhlédnutí exkluzivně na SkyShowtime od 8. srpna.
V tomto dojemném a vtipném příběhu se tři sestry v podání Scarlett Johansson, Sienny Miller a Emily Beecham vracejí do domu svého dětství kvůli výjimečné události: třetí svatbě své dvakrát ovdovělé matky, kterou hraje Kristin Scott Thomas. Během víkendu se rodina schází, aby oslavila nový sňatek, matka i dcery se však zároveň musí vrátit k minulosti a postavit se budoucnosti. Pomáhá jim v tom pestrá společnost nečekaných svatebních hostů.
Smutný song
Žánr: Muzikál/romantika
Ke zhlédnutí exkluzivně na SkyShowtime od 10. srpna.
Film inspirovaný neuvěřitelným skutečným příběhem sleduje Mikea v podání Hugha Jackmana a Claire v podání Kate Hudson, dva muzikanty, kterým se v životě příliš nedaří, ale dokážou, že na lásku ani na splnění snů není nikdy pozdě. Založí radostnou tribute kapelu Neila Diamonda s názvem Lightning and Thunder a od skromných začátků v garáži se přes koncerty v zapadlých barech dostanou až k nečekané slávě v rodném městě. Když je zasáhne tragédie, vzájemná láska a vášeň pro hudbu jim dodají sílu překonat těžkosti, znovu najít naději a inspirovat všechny kolem sebe.
Primát
Žánr: Horor
Ke zhlédnutí exkluzivně na SkyShowtime od 11. srpna.
Lucyin návrat domů na tropický ostrov se změní v boj o život, když inteligentní šimpanz její rodiny propadne zuřivému vzteku vyvolaného vzteklinou. Otec je pryč a pomoc nepřichází, takže se ráj mění ve vězení. Lucy a její přátelé musí bojovat o přežití proti predátorovi, kterému kdysi důvěřovali.
Americana
Žánr: Krimi/thriller
Ke zhlédnutí exkluzivně na SkyShowtime od 15. srpna.
V tomto strhujícím současném westernu se pestrá plejáda výrazných postav střetává v boji o vzácný indiánský artefakt. Poté, co se artefakt dostane na černý trh, spojí plachá servírka s velkými sny v podání Sydney Sweeney síly se zamilovaným vojenským veteránem (Paul Walter Hauser), aby se ho pokusili získat. Tím se však ocitnou v hledáčku nelítostného zločince (Eric Dane), který pracuje pro obchodníka se starožitnostmi z amerického Západu (Simon Rexe). Když se do boje zapojí další hráči, včetně vůdce domorodé skupiny v podání Zahna McClarnona a zoufalé ženy na útěku před tajemnou minulostí (Halsey), začne téct krev.
Sasanka
Žánr: Psychologické drama
Ke zhlédnutí exkluzivně na SkyShowtime od 19. srpna.
Téměř deset let po svém odchodu do hereckého ústraní se oscarový herec Daniel Day-Lewis velkolepě vrací na filmové plátno ve snímku Sasanka, který napsal společně se svým synem Romanem Day-Lewisem. Film Sasanka zkoumá složitá a hluboká pouta mezi bratry, otci a syny.
Letní špionáž plná napětí
Operace Black Bag
Nyní exkluzivně k dispozici ke sledování na SkyShowtime.
V hlavních rolích: Cate Blanchett, Michael Fassbender, Naomie Harris, Regé-Jean Page, Pierce Brosnan, Marisa Abela a Tom Burke.
Mission: Impossible - Poslední zúčtování
Nyní exkluzivně k dispozici ke sledování na SkyShowtime.
V hlavních rolích: Tom Cruise, Hayley Atwell, Simon Pegg a Angela Bassett
K dispozici také: Mission: Impossible, Mission: Impossible II, Mission: Impossible III, Mission: Impossible - Ghost Protocol, Mission: Impossible - Národ grázlů, Mission: Impossible - Fallout
PONIES
Všechny epizody jsou nyní k dispozici ke sledování exkluzivně na SkyShowtime.
V hlavních rolích: Emilia Clarke a Haley Lu Richardson
The Copenhagen Test
Všechny epizody jsou nyní k dispozici ke sledování exkluzivně na SkyShowtime.
V hlavních rolích: Simu Liu a Melissa Barrera
SkyShowtime Original The Day of the Jackal
Všechny epizody první série jsou nyní k dispozici ke sledování exkluzivně na SkyShowtime. Seriál se brzy vrátí s napínavou druhou řadou.
V hlavních rolích: Eddie Redmayne, Lashana Lynch a Úrsula Corberó
The Iris Affair
Nyní exkluzivně k dispozici ke sledování na SkyShowtime.
V hlavních rolích: Niamh Algar, Tom Hollander a Kristofer Hivju
zdroj: SkyShowtime