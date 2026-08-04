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Antik TV potvrdil zařazení Prima sport

DNES! | redakce | tisk | názory

Společnost Antik Telecom rozšiřuje svoji programovou nabídku o nový sportovní kanál Prima sport. Stanice se automaticky stala součástí základní nabídky v České republice, takže jej mohou sledovat všichni zákazníci bez jakýchkoliv dodatečných poplatků.

V programovém průvodci (EPG) jej diváci snadno najdou na pozici číslo 20.

Načasování novinky nemohlo být lepší. Přidání kanálu přichází přesně v den jednoho z nejočekávanějších fotbalových zápasů léta. Už dnes, v úterý 4. srpna od 20:00, nabídne stanice Prima sport v přímém přenosu úvodní utkání 3. předkola prestižní UEFA Champions League, ve kterém AC Sparta Praha přivítá v epet ARÉNĚ francouzský velkoklub Olympique Lyon.

Fanoušci tak mohou sledovat klíčový souboj o postup do milionářské soutěže v pohodlí domova i na cestách. Odveta ve Francii je naplánována o týden později.

Náš cíl je jasný, a to přinášet divákům ten nejlepší sportovní obsah co nejdostupnější cestou. Zařazením kanálu Prima sport přímo do základního balíčku plníme přání mnoha našich zákazníků. Jsme rádi, že jim tento prémiový obsah můžeme nabídnout hned od dnešního dne, kdy startuje atraktivní bitva Sparty s Lyonem o Ligu mistrů,“ uvádí Vlastimil Lakatoš ze společnosti ANTIK TELECOM CZ.

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TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová IX
21:00 Četnické humoresky (30/39)
22:35 Komici na jedničku
kanál CT2 20:00 Hrabě Monte Christo (1/8)
20:50 Hrabě Monte Christo (2/8)
21:50 Dej si pozor, La Toure!
kanál NOVA 20:20 Případy mimořádné Marty II (1)
21:25 Farma Česko II (25)
22:35 Kriminálka Las Vegas X (11)
kanál PRIMA 20:15 Prázdniny s Broučkem
22:05 7 pádů Honzy Dědka
23:10 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Pozor, je ozbrojen!
21:35 Profesionálové (1)
22:40 Profesionálové (2)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
20:50 Sejdeme se na Cibulce
21:45 Talkshow Tomáše Magnuska
kanál JEDNOTKA 20:30 Astrid a Raphaëlle III
21:25 Astrid a Raphaëlle III
22:20 Vrchný inšpektor Banks
kanál DVOJKA 20:10 Štefan Margita jubiluje
21:05 Teória o Kim Kardashian
22:00 Nebeští jezdci
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Kukučka (21)
21:30 Kukučka (22)
22:30 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Posedlost rudou
22:10 A jsme tady
23:25 Doktor z hor I. (3)

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