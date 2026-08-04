Antik TV potvrdil zařazení Prima sport

Antik TV potvrdil zařazení Prima sportDNES! | redakce | tisk | názory
Společnost Antik Telecom rozšiřuje svoji programovou nabídku o nový sportovní kanál Prima sport. Stanice se automaticky stala součástí základní nabídky v České republice, takže jej mohou sledovat všichni zákazníci bez jakýchkoliv dodatečných poplatků.
V programovém průvodci (EPG) jej diváci snadno najdou na pozici číslo 20.
Načasování novinky nemohlo být lepší. Přidání kanálu přichází přesně v den jednoho z nejočekávanějších fotbalových zápasů léta. Už dnes, v úterý 4. srpna od 20:00, nabídne stanice Prima sport v přímém přenosu úvodní utkání 3. předkola prestižní UEFA Champions League, ve kterém AC Sparta Praha přivítá v epet ARÉNĚ francouzský velkoklub Olympique Lyon.
Fanoušci tak mohou sledovat klíčový souboj o postup do milionářské soutěže v pohodlí domova i na cestách. Odveta ve Francii je naplánována o týden později.
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Náš cíl je jasný, a to přinášet divákům ten nejlepší sportovní obsah co nejdostupnější cestou. Zařazením kanálu Prima sport přímo do základního balíčku plníme přání mnoha našich zákazníků. Jsme rádi, že jim tento prémiový obsah můžeme nabídnout hned od dnešního dne, kdy startuje atraktivní bitva Sparty s Lyonem o Ligu mistrů,“ uvádí Vlastimil Lakatoš ze společnosti ANTIK TELECOM CZ.