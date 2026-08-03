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HBO v srpnu: Mortal Kombat II, Lanterns či Politika není pro holky

DNES! | redakce | tisk | názory

Na osmý měsíc roku 2026 připravila společnost Warner Bros. Discovery (WBD) bohatou nabídku pořadů na svém prémiovém filmovém kanálu HBO. Řadu titulů najdou zájemci také na streamovací platformě HBO Max.

V nedělních premiérách nabídne HBO atraktivní tituly. Nejbližší neděli 8. srpna 2026 to bude dobrodružná akční fantasy Mortal Kombat II (2026). Po pěti letech od jedničky má světový fenomén a výjimečná videoherní záležitost další pokračování,ve kterém se šampioni Zeměříše vydávají do ještě brutálnějšího a neúprosného turnaje, kde budou bojovat nejen mezi sebou, ale především proto síle temného vládce Shao Kahna.

O týden později HBO odvysílá post-apokalyptický horor 28 let poté: Chrám z kostí (2026) a rozšiřuje loňský film 28 let poté. Nakažení už nejsou největší hrozbou. Tou se stala nelidskost přeživších.

Zcela jiný žánr - akční krimi komedii - nabídne HBO v neděli 23. srpna. Film Kurýři (2025) nabídne spoustu akce, romantiky a nekorektní humor.

Komedie o dvou naprosto odlišných lidech, které spojí osud ve chvíli, kdy to nejvíc potřebují, vypráví romantické komediální drama Nečekané spojení (2025). Již v sobotu 8. srpna.

Na poslední srpnovou neděli přípravila stanice HBO na hlavní večerní vysílací čas animovanou rodinnou komedii Já padouch 4 (2024).

Seriál Lanterns sleduje osudy nového rekruta Johna Stewarta (Aaron Pierre) a legendy Lanternů Hala Jordana (Kyle Chandler), dvou mezihvězdných policistů, kteří se při vyšetřování vraždy v srdci Ameriky zapletou do temné záhady odehrávající se na Zemi. Jak všichni víme, zelený prsten s úžasnou mocí může nosit jen jeden, vyvolený, ale tady po něm touží dva... Další seriál založený na slavném komiksu nakladatelství DC Comics. Premiéra seriálu bude na HBO a HBO Max 17. srpna.

Běloruské ženy, které pod vedením opoziční vůdkyně Sviatlany Cichanouské bojují za svou osobní i politickou svobodu, inspirovaly režisérku dokumentárního filmu Politika není pro holky (2025) k tomu, aby se postavila svému vlastnímu strachu a překonala ho. Dokument přinese HBO ve čtvrtek 27. srpna.

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