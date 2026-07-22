Oneplay Sport zahájí sezonu Chance Ligy z nového studia

Oneplay Sport zahájí sezonu Chance Ligy z nového studiaDNES! | redakce | tisk | názory
Stanice Oneplay Sport otevírá ve STAGES HOTEL Prague nové multifunkční zázemí, které propojuje televizní studio, newsroom a vysílací centrum. Dominantou jednoho z nejmodernějších televizních studií v Česku je panoramatická LED stěna s téměř 16 miliony pixelů.
Technologické vybavení doplňují virtuální projekce a robotické kamery. K dispozici je také hlediště až pro 80 diváků. Nové prostory se poprvé naplno představí při startu sezony Chance Ligy o víkendu 25. a 26. července.
Vybudování studia patří k největším projektům v historii Oneplay Sport. Na ploše 700 metrů čtverečních vzniklo společné pracoviště redakce a produkce, odkud se budou vysílat studiové pořady k Chance Lize, Tipsport extralize a dalším soutěžím. Vznikat zde budou také původní formáty včetně populární fotbalové show TIKI-TAKA. Přípravné a projekční práce trvaly dva roky, samotná výstavba dalších šest měsíců.
Jedno z nejmodernějších televizních studií v Česku
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Máme za sebou velmi náročné období, během kterého jsme přestěhovali celou redakci z O2 areny a vybudovali pro ni zcela nové zázemí v unikátních prostorách STAGES HOTEL Prague. Moderní prostředí nám umožní posunout výrobu studiových pořadů, naplno využít statistická data i virtuální grafiku a nově zapojit publikum přímo v hledišti. Velké poděkování patří všem kolegům a partnerům, kteří se na tomto mimořádném projektu podíleli,“ říká Marek Kindernay, Head of Oneplay Sport.
Studio bude mít televizní premiéru v sobotu 25. července při úvodním kole Chance Ligy. V pondělí 27. července od 20.30 se z nového místa poprvé odvysílá populární fotbalová talk show TIKI-TAKA.
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Jde o jednu z největších proměn v naší historii a výrazný krok dopředu pro celou stanici. Díky multifunkčnímu řešení a panoramatické LED stěně můžeme studio využívat nejen pro pravidelné vysílání, ale také pro speciální formáty a komerční akce. Především ale chceme divákům nabídnout ještě atraktivnější sportovní obsah. Zároveň nás těší, že se partnerem nového studia stala Komerční banka, se kterou nás spojuje ambice dlouhodobě podporovat a rozvíjet sportovní prostředí,“ dodává Marek Kindernay.
Nová redakce Oneplay Sport v číslech
* 700 m² celkové plochy
* 2 roky přípravných a projekčních prací
* 6 měsíců výstavby
* panoramatická LED stěna LEYARD PLANAR o rozměrech 13 × 3 metrů
* téměř 16 milionů pixelů
* až 6 kamer, z toho 2 robotické
* 150 LCD zobrazovacích ploch
* 3 mediální servery PixelBox pro virtuální projekci
* hlediště až pro 80 diváků
* 11 kilometrů video SDI kabelů
* 18 kilometrů datové kabeláže
* 1 600 konektorů
Integrátorem televizních technologií je CENTRON Slovakia, projekt a stavbu zajistila MTMCO. Panoramatickou LED stěnu LEYARD PLANAR dodala AV Media, řešení virtuální projekce zajistila Virtuality.one a LED světelný park dodala LightNeq.
Chance Liga na Oneplay Sport po celý týden
Novou sezonu Chance Ligy uvede Oneplay Sport již dnes speciálním programem. Od 17.30 zařadí premiéru dokumentu Mezi střídačkami, který se vrací k příběhům ligových týmů a jejich trenérů v uplynulém ročníku. V 18.30 bude následovat první díl nového pořadu Fantasy Chance Liga, věnovaného oficiální fantasy hře nejvyšší domácí soutěže. Vysílání vyvrcholí od 19.30 přímým přenosem slavnostního galavečera Liga Opening pořádaného Ligovou fotbalovou asociací.
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Poprvé se nám podařilo sestavit nabídku tak, aby měla Chance Liga na Oneplay Sport své pevné místo prakticky po celý týden. Nechceme se věnovat jen zápasům, ale také širšímu kontextu soutěže, jejím příběhům, taktice a datům. Pokročilé statistiky společnosti Opta proto budeme výrazněji využívat ve studiích i ve vybraných přenosech. Fanoušci tak získají ucelenější a detailnější pohled na dění v soutěži,“ říká David Sobišek, šéfeditor fotbalové redakce Oneplay Sport.
Ve čtvrtek nabídne Oneplay Sport Footcast, v němž David Sobišek a Jakub Podaný představí první kolo s využitím datové analýzy. V pátek připraví fanoušky na víkendové zápasy pořad Chance Liga Kickoff. Sobotní i nedělní program zakončí Chance Liga Highlights s aktuálními sestřihy odehraných utkání. Pondělní večer pak bude tradičně patřit fotbalové talk show TIKI-TAKA.
Všechny zápasy Chance Ligy uvidí diváci exkluzivně na Oneplay Sport. Při souběžně hraných utkáních nabídne Oneplay Sport 4 také konferenční přenosy. Součástí programu zůstanou rovněž dokumentární série Kult Liga a cyklus Klub legend, které přibližují výrazné osobnosti a fenomény českého ligového fotbalu.
zdroj: Nova