Léto na Skylinku patří fotbalu se stanicí CANAL+ Sport

Léto na Skylinku patří fotbalu se stanicí CANAL+ SportDNES! | redakce | tisk | názory
Provozovatel česko-slovenské internetové a satelitní platformy Skylink informuje o červencovém volném vysílání sportovního kanálu CANAL+ Sport. Ten mohou všichni zákazníci Skylinku sledovat zdarma od 30. června do 4. srpna, a to prostřednictvím satelitního příjmu i v internetové televizi Skylink Live TV.
Během července si milovníci fotbalu mohou na programu CANAL+ Sport připomenout nejzásadnější zápasy uplynulé sezóny Premier League. Program nabídne také rozhovory s předními osobnostmi této soutěže, včetně exkluzivního setkání s brankářem Antonínem Kinským. Ten se s Karlem Tvarohem rozpovídal o svém působení v Anglii, dramatickém večeru v Madridu i o tom, kdo stojí za jeho úspěchy.
Diváci se mohou těšit i na vzpomínkový rozhovor s jediným slovenským zástupcem v Premier League Martinem Dúbravkou. Zkušený gólman v něm popsal mimo jiné své prožitky během hostování v Manchesteru United. Nabídku doplní oblíbené podcasty Premier Cast a Kanár+.
V červenci bude k vidění také vysoce oceňovaný dokument Stříbrná cesta, který se vrací k nezapomenutelné jízdě české reprezentace na EURO 1996. Snímek připomíná klíčové momenty, které se nesmazatelně zapsaly do paměti fanoušků - od vypjatých bitev v základní skupině přes legendární „dloubák“ Karla Poborského ve čtvrtfinále až po finálový duel s Německem za přítomnosti královny Alžběty II. Ve filmu účinkují tehdejší hvězdy jako Karel Poborský, Pavel Nedvěd, Patrik Berger, Vladimír Šmicer, Radek Bejbl, Petr Kouba či Pavel Kuka.
technické parametry - CANAL+ Sport HD:
• Astra 3C (23,5°E), freq. 11,973 GHz, pol. V, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
zdroj: CANAL+