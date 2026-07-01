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Léto na Skylinku patří fotbalu se stanicí CANAL+ Sport

DNES! | redakce | tisk | názory

Provozovatel česko-slovenské internetové a satelitní platformy Skylink informuje o červencovém volném vysílání sportovního kanálu CANAL+ Sport. Ten mohou všichni zákazníci Skylinku sledovat zdarma od 30. června do 4. srpna, a to prostřednictvím satelitního příjmu i v internetové televizi Skylink Live TV.

Během července si milovníci fotbalu mohou na programu CANAL+ Sport připomenout nejzásadnější zápasy uplynulé sezóny Premier League. Program nabídne také rozhovory s předními osobnostmi této soutěže, včetně exkluzivního setkání s brankářem Antonínem Kinským. Ten se s Karlem Tvarohem rozpovídal o svém působení v Anglii, dramatickém večeru v Madridu i o tom, kdo stojí za jeho úspěchy.

Dokument Stříbrná cesta uvede CANAL+ Sport (foto: Jaroslav Legner, iSport)
▲ Dokument Stříbrná cesta uvede CANAL+ Sport (foto: Jaroslav Legner, iSport)

Diváci se mohou těšit i na vzpomínkový rozhovor s jediným slovenským zástupcem v Premier League Martinem Dúbravkou. Zkušený gólman v něm popsal mimo jiné své prožitky během hostování v Manchesteru United. Nabídku doplní oblíbené podcasty Premier Cast a Kanár+.

V červenci bude k vidění také vysoce oceňovaný dokument Stříbrná cesta, který se vrací k nezapomenutelné jízdě české reprezentace na EURO 1996. Snímek připomíná klíčové momenty, které se nesmazatelně zapsaly do paměti fanoušků - od vypjatých bitev v základní skupině přes legendární „dloubák“ Karla Poborského ve čtvrtfinále až po finálový duel s Německem za přítomnosti královny Alžběty II. Ve filmu účinkují tehdejší hvězdy jako Karel Poborský, Pavel Nedvěd, Patrik Berger, Vladimír Šmicer, Radek Bejbl, Petr Kouba či Pavel Kuka.

technické parametry - CANAL+ Sport HD:

Astra 3C (23,5°E), freq. 11,973 GHz, pol. V, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

zdroj: CANAL+

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22:00 Výchova dívek v Čechách
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22:00 Labyrint lží
00:00 Hitler
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22:10 Farma Česko II (6)
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kanál PRIMA 20:15 Polda VI (1)
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22:35 Show Jana Krause
kanál SEZNAM 20:10 Strážmistr Topinka (6)
21:10 Hasičárna Telecí (1,2)
21:45 Zakázané sny
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
20:55 Talkshow Tomáše Magnuska
21:55 Sejdeme se na Cibulce
kanál JEDNOTKA 20:30 Vraždy vo Vercors
22:10 V jeho rukách
23:47 Astrid a Raphaëlle II
kanál DVOJKA 20:10 Princezná Diana: Nečakaná ikona
21:00 Veľké malé cesty (1/3)
21:55 Estonia (1/8)
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Na nože IV.
22:10 Utajený šéf II.
23:50 Partička
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