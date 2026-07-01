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65 let TS Brno

DNES! | redakce | tisk | názory

Brněnské studio České televize si letos připomíná 65 let od svého vzniku. Od 6. července 1961, kdy odvysílalo svůj první pořad Sedmikrásky nad Brnem, se regionální tvorba zařadila mezi pilíře veřejnoprávní televize.

Dnes vyrábí pro všechny její programy: ČT1, ČT2, ČT24, ČT sport, ČT :D a ČT art. Prosazuje se v digitálním prostoru a spravuje několik profilů na sociálních sítích.

Budova České televize v Brně-Líšni (foto: Česká televize)
▲ Budova České televize v Brně-Líšni (foto: Česká televize)

Jen za rok 2025 vyrobilo brněnské studio 1 800 premiérových hodin, což je nejvíc za poslední roky. Patřilo mezi ně především zpravodajství, na čtyři desítky pravidelných pořadů, ale také nové seriály, cykly, dokumenty nebo filmy. „Loni dosáhly snímky vyrobené v našem studiu nebo jím koprodukované na deset ocenění. Vavříny přibývají i letos - v evropské konkurenci uspěl televizní film Máma z kreativního týmu Jiřiny Budíkové, který získal cenu CIRCOM Regional za nejlepší drama,“ uvádí ředitel Televizního studia Brno ČT Petr Albrecht.

Pořad Dobré ráno na ČT2 (foto: Česká televize)
▲ Pořad Dobré ráno na ČT2 (foto: Česká televize)

Mezi letošní novinky patří například dokumenty Proti proudu - Hugo František Salm a České Velikonoce, dětský seriál AKCE KUTU - Kdo umí, ten umí, cyklus Literární místopis o místech spojených s českou a moravskou literaturou nebo třetí řada seriálu Docent. Brněnské studio také připravuje dokument o osobnosti českého módního designu a návrhářství Liběně Rochové a podílí se na natáčení letošní vánoční pohádky Krakonoš a básník.

Pětašedesátiletá historie brněnského studia, to jsou tisíce pořadů pro diváky všech věkových kategorií a tisíce hodin zaznamenaných událostí z jihu Moravy a Zlínska. Klíčovou roli sehráli pracovníci studia v srpnu 1968, kdy navzdory okupačním vojskům zajistili vysílání z vysílače Kojál. Z novodobých událostí připomeňme nepřetržitý informační servis při povodních, během covidu nebo při zvládání následků devastujícího tornáda, které před pěti lety zpustošilo několik obcí na jihu Moravy.

Počátky vysílání - přenosové vozy ČST před Dělnickým domem v Brně (foto: Česká televize)
▲ Počátky vysílání - přenosové vozy ČST před Dělnickým domem v Brně (foto: Česká televize)

Brněnské studio se za svou historii muselo mnohokrát uskromnit, je na méně než polovině zaměstnanců oproti sedmdesátým letům a postupně opustilo sedm adres v Brně. Cílem do budoucna je mít jednu jedinou,“ odkazuje Petr Albrecht na plán dokončení areálu v Líšni, kam by měla přibýt úsporná budova pro autoprovoz, sklady a dílny ze zastaralého areálu v Židenicích. „Tento i další plány ohrožuje změna financování a s tím spojené krácení rozpočtu České televize,“ doplňuje Albrecht.

Z moderního areálu v Brně-Líšni vysílá televize už desátým rokem. Má čtyři studia, z toho jedno zpravodajské. Divákům se odtud hlásí moderátorky a moderátoři Událostí v regionech, Dobrého rána, Sama doma, ArtZóny a dalších pořadů. Patří mezi ně i legendární vědomostní soutěž AZ-kvíz, která si v příštím roce připomene 30 let na obrazovkách. Novinkou letošního roku je digitální mediální projekt pro generaci Z tak.moment! Propojuje aktuální dění, kontext a zábavu ve formátu, který je blízký divákům ve věku 15-25 let.

Původní logo TS Brno (foto: Česká televize)
▲ Původní logo TS Brno (foto: Česká televize)

Televizní studio Brno chce i v dalších dekádách zůstat silným partnerem pro nezávislé producenty a čerpat tak témata i talenty z regionu, ve kterém sídlí. Bude se dál otevírat desítkám exkurzí ročně, dávat příležitosti stážistům z vysokých a středních škol a podporovat významné projekty napříč jihovýchodem Moravy. Na podzim bude po letní pauze pokračovat projekt Regiony jedou, který do menších měst a obcí přiváží poutavě prezentované informace o veřejnoprávním médiu.

zdroj: ČT

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