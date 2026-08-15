Kanal1 Sport a Kanal1 Xtra místo Arena Sport 1 a 2

Kanal1 Sport a Kanal1 Xtra místo Arena Sport 1 a 2DNES! | Tisk | komentáře
Na českém a slovenském trhu se slovenské sportovní kanály Arena Sport 1 a Arena Sport 2 představily s novou grafikou a novými názvy Kanal1 Sport a Kanal1 Xtra. Oba progamy patří do Kanal1 Group.
Rebranding kanálů Arena Sport 1 a Arena Sport 2 na Kanal1 Sport a Kanal1 Xtra byl ohlášen koncem minulého měsíce. Cílem bylo zastřešit oba programy pod skupinu Kanal1 Group. Ta k dnešnímu dni tak má tři programy pod svým brandem. Vedle zmíněných dvou programů také hlavní program Kanal1 věnovaný magazínům, dokumentárním filmům, seriálům a filmům. Ke skupině Kanal1 Group patří také dětský kanál Rik TV, ten však stále vysílá pod svým osobitým názvem.
▲ Obr č. 1 - Logo Kanal1 Sport (foto: Kanal1)
Přejmenování kanálů Arena Sport 1 a Arena Sport 2 nepřináší žádné zásadní programové změny. Těžištěm obou programů pod novými názvy Kanal1 Sport a Kanal1 Xtra jsou pořady věnované motorismu. Program Kanal1 Sport navíc vysílá fotbalové přenosy z Eredivisie. Ve vysílání se mohou objevit i další přenosy, ke kterým získá provozovatel vysílací práva.
Sesterský program Kanal1 Xtra již ve svém názvu nemá slovo "sport". Je tedy možné, že sportovní přenosy budou nově jen na hlavním programu Kanal1 Sport.
▲ Obr č. 2 - Logo Kanal1 Xtra (foto: Kanal1)
Po přejmenování nedošlo k žádným změnám v distribuci programů Kanal1 Sport a Kanal1 Xtra. Stanice jsou nadále dostupné v nabídkách DTH, OTT a IPTV operátorů v České republice a na Slovensku.
Ze satelitu je možné oba programy sledovat z paketu Skylink (Astra 3C) a Antik Sat (Eutelsat 16A). Stanice Kanal1 Sport je součástí platforem Telly, DIGI SK a Magio TV (Thor).
redakce
Rebranding kanálů Arena Sport 1 a Arena Sport 2 na Kanal1 Sport a Kanal1 Xtra byl ohlášen koncem minulého měsíce. Cílem bylo zastřešit oba programy pod skupinu Kanal1 Group. Ta k dnešnímu dni tak má tři programy pod svým brandem. Vedle zmíněných dvou programů také hlavní program Kanal1 věnovaný magazínům, dokumentárním filmům, seriálům a filmům. Ke skupině Kanal1 Group patří také dětský kanál Rik TV, ten však stále vysílá pod svým osobitým názvem.
▲ Obr č. 1 - Logo Kanal1 Sport (foto: Kanal1)
Přejmenování kanálů Arena Sport 1 a Arena Sport 2 nepřináší žádné zásadní programové změny. Těžištěm obou programů pod novými názvy Kanal1 Sport a Kanal1 Xtra jsou pořady věnované motorismu. Program Kanal1 Sport navíc vysílá fotbalové přenosy z Eredivisie. Ve vysílání se mohou objevit i další přenosy, ke kterým získá provozovatel vysílací práva.
Sesterský program Kanal1 Xtra již ve svém názvu nemá slovo "sport". Je tedy možné, že sportovní přenosy budou nově jen na hlavním programu Kanal1 Sport.
▲ Obr č. 2 - Logo Kanal1 Xtra (foto: Kanal1)
Po přejmenování nedošlo k žádným změnám v distribuci programů Kanal1 Sport a Kanal1 Xtra. Stanice jsou nadále dostupné v nabídkách DTH, OTT a IPTV operátorů v České republice a na Slovensku.
Ze satelitu je možné oba programy sledovat z paketu Skylink (Astra 3C) a Antik Sat (Eutelsat 16A). Stanice Kanal1 Sport je součástí platforem Telly, DIGI SK a Magio TV (Thor).
redakce