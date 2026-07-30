Arena Sport 1 a 2 se přejmenují na Kanal1 Sport a Kanal1 Xtra

Arena Sport 1 a 2 se přejmenují na Kanal1 Sport a Kanal1 XtraDNES! | Tisk | komentáře
Slovenské sportovní stanice Arena Sport 1 a Arena Sport 2, které se vysílají v nabídkách televizních operátorů na Slovensku ale i v České republice, se již brzy představí pod novými názvy.
První program, tedy Arena Sport 1, se bude nově jmenovat Kanal1 Sport a Arena Sport 2 se přejmenuje na Kanal1 Xtra. K přejmenování obou programů dojde 15.8.2026 a začlení se do rodiny Kanal1 Group, která aktuálně tvoří stanice Kanal1 (dříve TV Spark) s dokumentárními filmy, magazíny, seriály a filmy. Nově tedy budou pod značkou Kanal1 na trhu působit tři stanice.
Arena Sport 1 a Arena Sport 2 se původně zaměřovaly na sportovní přenosy - především fotbal, házenou, hokej či golf. V posledních letech cílí stanice především na motorismus. Divákům přináší testy a novinky ze světa automobilů, reality ze světa tuningu aut či o IT technologiích v autech. Nicméně ani po rebrandingu bude Kanal1 Sport (tedy dnešní Arena Sport 1) vysílat i fotbalové přenosy z holandské Eredivisie.
redakce
První program, tedy Arena Sport 1, se bude nově jmenovat Kanal1 Sport a Arena Sport 2 se přejmenuje na Kanal1 Xtra. K přejmenování obou programů dojde 15.8.2026 a začlení se do rodiny Kanal1 Group, která aktuálně tvoří stanice Kanal1 (dříve TV Spark) s dokumentárními filmy, magazíny, seriály a filmy. Nově tedy budou pod značkou Kanal1 na trhu působit tři stanice.
Arena Sport 1 a Arena Sport 2 se původně zaměřovaly na sportovní přenosy - především fotbal, házenou, hokej či golf. V posledních letech cílí stanice především na motorismus. Divákům přináší testy a novinky ze světa automobilů, reality ze světa tuningu aut či o IT technologiích v autech. Nicméně ani po rebrandingu bude Kanal1 Sport (tedy dnešní Arena Sport 1) vysílat i fotbalové přenosy z holandské Eredivisie.
redakce