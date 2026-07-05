Homatics Box 4K V2 + Homatics Box Lite 4K V2 - výborné multimediální přehrávače s Google TV

Homatics Box 4K V2 + Homatics Box Lite 4K V2 - výborné multimediální přehrávače s Google TVDNES! | Tisk
V dnešní recenzi si představíme hned dva multimediální přehrávače od populární značky Homatics. Jeden přehrávač nese označení Homatics Box 4K V2 a druhý nese označení Homatics Box Lite 4K V2.
▲ Obr č. 1 - Homatics Box 4K V2, balení (foto: dovozce)
Vzhledově jsou oba multimediální přehrávače prakticky stejné. Verze V2 značí, že jako operační systém se již nepoužívá čistý Android TV jako v první generaci multimediálních přehrávačů Homatics, ale modernější operační systém Google TV.
▲ Obr č. 2 - Homatics Box 4K V2, dálkové ovládání, pohled z vrchu (foto: dovozce)
Oba přístroje pracuji ve video rozlišení až do 4K. V menu přehrávače si zvolíte video rozlišení přesně podle vašeho typu televizoru. Osobně používám full HD TV, takže jsem nastavil 1080p/50 Hz.
▲ Obr č. 3 - Homatics Box 4K V2, přední panel (foto: dovozce)
Vše je řádně licencováno společností Google a je zajištěna nepřetržitá softwarová podpora. Součástí balení je shodné bluetooth dálkové ovládaní s několika málo tlačítky, a to také ve verzi V2, kde je navíc tlačítko „Live TV“, které si můžeme naprogramovat pro spuštění libovolné nainstalované aplikace.
▲ Obr č. 4 - Homatics Box 4K V2, zadní panel (foto: dovozce)
Homatics Box 4K V2 je standardní verze výrobce, Homatics Box Lite 4K V2 je odlehčená verze. Jaký je mezi nimi rozdíl?
Asi hlavním rozdílem je použití jiných procesorů. U standardní verze je to procesor Amlogic S905X5M s výkonem 30000 DMIPS (procesor je vyrobený 6 nm technologií), u lite verze je to Amlogic S905Y5 s výkonem 20000 DMIPS. Flash paměť (32GB) i RAM (2GB) jsou shodné.
▲ Obr č. 5 - Homatics Box 4K V2, balení (foto: dovozce)
Rozdíl je pak v použité Wi-Fi. U standardní verze je použit rychlejší standard Wi-Fi 6, u lite verze je to pomalejší standard Wi-Fi 5. Obdobná situace nastává u rychlosti vestavěného ethernetu, kde u standardní verze se používá rychlost 1000 Mbps, u lite verze je to 100 Mbps.
Oba boxy mají licence pro přehrávání 4K obsahu z aplikací Netflix, Disney+ a HBO Max. Samozřejmostí je podpora technologie vylepšení obrazové kvality HDR (High Dynamic Range) ve verzi HDR 10+, kodeku AV1 a podpora audia Dolby Atmos.
▲ Obr č. 6 - Homatics Box 4K V2, pohled z vrchu (foto: dovozce)
U verze standard je dokonce podpora Dolby Vision, která u verze lite není dostupná.
Čipová sada: Amlogic S905X5M (30000 DMIPS)
Flash eMMC 32GB
2 GB DDR RAM
Ethernet 1000 Mbps
Wi-Fi 6 2.4G/5G
Bluetooth 5.2
Video rozlišení: 4K, 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p
Podpora kodeku AV1
Dolby Atmos
Dolby Vision
HDR: HDR 10+
1x USB-C, 1x USB 2.0
S/PDIF optický digitální audio výstup
▲ Obr č. 7 - Homatics Box 4K V2, přední panel (foto: dovozce)
Čipová sada: Amlogic S905Y5 (20000 DMIPS)
Flash eMMC 32GB
2 GB DDR RAM
Ethernet 100 Mbps
Wi-Fi 5 2.4G/5G
Bluetooth 5.0
Video rozlišení: 4K, 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p
Podpora kodeku AV1
Dolby Atmos
HDR: HDR 10+
1x USB-C, 1x USB 2.0
S/PDIF optický digitální audio výstup
▲ Obr č. 8 - Homatics Box 4K V2, zadní panel (foto: dovozce)
Pomocí těchto multimediálních přehrávačů můžete téměř z každé „hloupé“ televize vytvořit SMART TV, stačí jen jeden volný HDMI vstup na TV. A i když již SMART TV máte, tak i v tomto případě neprohloupíte, protože oba multimediální přehrávače budou rychlejší než Vaše TV, a hlavně Vám nabídnou nepřeberné množství aplikací, které jsou pro Google TV k dispozici v Google Play obchodu, který je přímo integrován do operačního systému Google TV.
▲ Obr č. 9 - Dálkové ovládání Homatics BIG V2 White (foto: dovozce)
Nejste tak závislý na výrobci TV, aby pro nějakou modelovou řadu TV uvolnil nějakou aplikaci. Další výhodou je softwarová podpora aplikací pro Google TV, která bývá vždy mnohem delší než pro operační systémy televizorů.
Napájení obou multimediálních přehrávačů je zajištěno shodným externím napájecím adaptérem 12V/1,5A, který je součástí balení.
▲ Obr č. 10 - Homatics Box 4K V2 / Homatics Box Lite 4K, Google TV - domovská obrazovka
Na zadním panelu přístroje nacházíme konektor HDMI, 1x USB 2.0 port, optický audio S/PDIF konektor, síťové rozhraní Ethernet (rozdíl je v rychlostech podle typu boxu, viz výše) a konektor pro připojení externího napájecího adaptéru.
▲ Obr č. 11 - Homatics Box 4K V2 / Homatics Box Lite 4K, Google TV - nastavení
Homatics Box 4K V2 má oproti odlehčenému modelu lite na horním panelu elegantní potisk, jinak je vzhled boxů identický.
Součástí balení je stručný návod k obsluze, napájecí zdroj 12V/1,5A a HDMI kabel.
▲ Obr č. 12 - Homatics Box 4K V2, aplikace Analiti - připojení přes Ethernet
Poté jste dotázaní, zda box má nainstalovat některé aplikace, zde jsou prakticky stále ty samé aplikace.
Na hlavní obrazovce Google TV najdeme oblíbené aplikace, které jsou již předinstalovány a můžete je libovolně uspořádat. V Google TV lze prakticky cokoliv odinstalovat, na rozdíl od Android TV, kde řada aplikací odinstalovat nešla. Google TV umožňuje vytvářet uživatelské profily.
▲ Obr č. 13 - Homatics Box 4K V2, aplikace Analiti - připojení přes Wi-Fi
Instalace aplikací probíhá velmi jednoduše, Google obchod je přímo integrován v operačním systému Google TV. Součástí systému je Google Voice Assistant, tedy ovládání boxu hlasem. Vaše dálkové ovládání tak slouží zároveň jako mikrofon. Stačí jen stisknout příslušné tlačítko na dálkovém ovladači a vyslovit vaše přání.
Google Voice Assistant se kupodivu choval na obou přístrojích různě. Oba multimediální přehrávače sice obsahují Google TV s verzí Android TV 14, ale verze jádra je mírně odlišná, což může být příčinou odlišného chování.
▲ Obr č. 14 - Homatics Box 4K V2, Google TV - o zařízení
Oficiálně Google Voice Assistant nepodporuje češtinu, tedy vyhledávání aplikací v Google play obchodu u Homatics Box 4K V2 je rozhodně lepší psát pomocí virtuální klávesnice, protože výsledky hlasového vyhledávání českých slov jsou nepoužitelné.
Vyhledáváte v Youtube funguje bez problémů, protože zde se nevyužívá Google Voice Assistant, ale obyčejný Speech-to-Text, tedy převod hlasu na text, kde s češtinou nejsou žádné problémy.
▲ Obr č. 15 - Homatics Box Lite 4K, aplikace Analiti - připojeno přes Ethernet
Jiná situace, ale byla při testování multimediálního přehrávače Homatics Box 4K Lite V2. Zde vyhledávání českých i anglických názvů v Google play obchodu nečinilo žádné problémy. Zde bych odhadnul, že se používá klasický Speech-to-Text.
S další verzi firmwaru se situace může změnit. Je třeba si uvědomit, že oba přístroje mají jiný procesor, a proto i ovladače musí být jiné a správně odladěné.
▲ Obr č. 16 - Homatics Box Lite 4K, aplikace Analiti - připojeno přes Wi-Fi
Dálkové ovládání ve verzi V2 je jednoduché s minimálním množstvím tlačítek. Pracuje se s ním bezvadně. Ovládání zároveň slouží i pro regulaci zvuku, jeho vypnutí a jsou zde tlačítka pro přepínání programů. Je téměř identické s ovladačem pro první generaci přijímačů Homatics s Android TV. Navíc je zde tlačítko „Live TV“, které si můžeme naprogramovat pro spuštění libovolné nainstalované aplikace.
Dále jsou zde tlačítka pro přístup do aplikací Youtube, Youtube Music, Netflix a Prime Video.
▲ Obr č. 17 - Homatics Box Lite 4K, Google TV - o zařízení
Oba multimediální přehrávače by měly být kompatibilní s OTT aplikacemi jako např. Skylink Live TV, Antik TV pro STB 2.0, SledovaniTV, Lepší.tv, Sweet TV apod. V obou přehrávačích by měly být plně funkční streamovací služby jako Netflix, Disney+, Prime Video, HBO Max, Apple TV+, SkyShowtime, prima+ apod.
Interní paměť obou přehrávačů je 32 GB, v reálu mam tak cca 25 GB. Část paměti zabírá samotný operační systém Google TV. Ale i tak to stále dostačuje i pro náročnějšího zákazníka, který potřebuje instalovat hodně aplikací. Rychlost boxů je velmi vyrovnaná, ale o trochu svižnější byla standardní verze přehrávače. Osobně bych tedy dal přednost té verzi standardní než té verzi lite.
Některé testované OTT služby si představíme podrobněji, protože určitě stojí za vaši pozornost a provozovatele přináší různé novinky a vylepšení v nabízených službách.
▲ Obr č. 18 - Homatics Box 4K V2 / Homatics Box Lite 4K, aplikace Lepší.TV - homepage
Nejprve jsem otestoval funkčnost mé oblíbené služby Lepší.tv. Nejvyšší balíček Lepší.TV TOP obsahuje aktuálně 173 programů a k dispozici je archív programů až na 100 dní zpět u vybraných programů.
Operátor dále nabízí balíček Lepší.TV KLASIK, který aktuálně obsahuje 160 programů a k dispozici je archív programů až na 30 dní zpět u vybraných programů. Posledním základním balíčkem je Lepší.TV MNI, který aktuálně obsahuje 100 programů a k dispozici je archív programů až na 7 dní zpět.
Nahrávat můžete neomezeně, nahrávka je uložena na dobu 30 dní. Současné sledování je možné až na 3 zařízeních, tato služba je zpoplatněna. Bez tohoto příplatku není možné současně sledovat ani na 2 zařízeních.
▲ Obr č. 19 - HHomatics Box 4K V2 / Homatics Box Lite 4K, aplikace Lepší.TV - EPG
Seznam programů naleznete na webu provozovatele zde.
Operátor nabízí i zajímavé doplňkové balíčky. Za zmínku určitě stojí balíček Prima bez reklam, který nabízí automatické přeskakování reklam při sledování pořadů skupiny Prima z archívu.
K dispozici jsou také čtyři kanály v UHD (4K) kvalitě: Jazz Premium, Extasy 4K Platinum, Skvele TV a Love Nature 4K. Ovládání aplikace je výborné, tak jako technická kvalita obrazu. Naposledy operátor zařadil do své nabídky programové novinky Vantage Classic, Vantage Dance, Vantage Music a Vantage Rock v HD kvalitě.
Operátor dne 24.6.2026 u mnoha stanic upravil latenci, aby se k divákům vysílání dostávalo rychleji, což nejvíce poznáte u sportovních přenosů.
▲ Obr č. 20 - Homatics Box 4K V2 / Homatics Box Lite 4K, aplikace Lepší.TV - videotéka
Aktuálně provozovatel nabízí vyzkoušení libovolného balíčku za 10 Kč na dobu 10 dní.
Dále se podíváme na populární OTT službu SledovaniTV. V nabídce jsou základní tarify S, M, L a XL. Balíček XL aktuálně obsahuje 186 programů, včetně služby prima+ Premium. Balíček L aktuálně obsahuje 156 programů, včetně služby prima+ Light.
Balíček M aktuálně obsahuje 130 programů, včetně služby prima+ Light. Nejnižší balíček S aktuálně obsahuje 79 programů, bez služby prima+. U tarifů M, L a XL můžete službu provozovat až na čtyřech zařízeních (současné sledování je možné na dvou zařízeních). U nejnižšího tarifu S můžete službu provozovat pouze na jednom zařízení.
▲ Obr č. 21 - Homatics Box 4K V2 / Homatics Box Lite 4K, aplikace Lepší.TV - nahrané pořady
V době psaní článku nabízel provozovatel služby speciální balíček Sledování TV na zkoušku (128 programů) za 1 Kč na 10 dní.
Seznam programů naleznete na webu provozovatele zde.
U programů České televize (ČT1, ČT2 a ČT :D/art) je k dispozici archív pořadů až na 30 dnů nazpátek. Archív na 30 dnů je k dispozici také u programů slovenské veřejnoprávní televize STVR (Jednotka a Dvojka). U většiny ostatních kanálů je k dispozici archív pořadů na 7 dní zpět.
Služba poskytuje excelentní kvalitu obrazu a velmi pohodlné ovládání.
▲ Obr č. 22 - Homatics Box 4K V2 / Homatics Box Lite 4K, aplikace SledovaniTV - homepage
S balíčkem XL máte k dispozici až 900 (!!) hodin pro nahrávky. Nahrávky můžete mít uloženy až 6 měsíců v čemž je tato služba bezkonkurenční.
Mezi doplňkové příplatkové služby patří např. balíček Prima bez reklam. Ve všech pořadech skupiny Prima můžete přeskakovat reklamy. Reklamní bloky jsou na časové ose pořadu vyznačeny. Jakmile dorazíte do reklamního bloku, objeví se tlačítko „Přeskočit reklamu“, perfektně udělané. Je radost takovou službu používat.
Součástí nabídky jsou také UHD (4K) kanály Extasy 4K Platinum a Love Nature 4K. Operátor nabízí své vlastní kanály SledovaniTV Family, SledovaniTV Comedy a SledovaniTV CZ/SK. Před sledováním těchto programů musíte vždy povinně shlédnout reklamní blok.
Dále jsem vyzkoušel OTT službu Skylink Live TV. V nabídce je aktuálně 98 programů, z toho 65 v HD kvalitě (nejvyšší balíček PREMIUM).
▲ Obr č. 23 - Homatics Box 4K V2 / Homatics Box Lite 4K, aplikace SledovaniTV - EPG
Archív pořadů je k dispozici na 7 dní zpět. Divák si může vytvářet tzv. záložky, což je vlastně nahrávání programů. Kvalita obrazu je výborná. V nabídce nechybí ani žádané sportovní programy Nova Sport 1, 2, 3, 4, 5 a 6 v HD kvalitě.
Velkým lákadlem pro sportovní fanoušky jsou kanály Canal+ Sport 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 v HD kvalitě. Na těchto programech se vysílají přenosy z anglické Premier League, kromě Canal + Sport 2 a 3, kde se vysílá populární ženský tenis WTA.
Při přetáčení pořadů z archívu ze stanic skupiny Prima je nutno vždy zhlédnout reklamu, ale omezenou pouze na 3 minuty. S internetovou TV od Skylinku se můžete na televizi dívat až na 5 zařízeních. Souběžné sledování je omezeno na 2 zařízení.
Aktuální přehled programů naleznete zde.
Přímo v aplikaci Skylink Live TV můžete mít přístup k videotékám CANAL+ a Apple TV+. Tyto videotéky jsou součástí vybraných programových balíčků. S videotékami v aplikaci Skylink Live TV máte k dispozici premiéry těch nejlepších filmů a seriálů americké i evropské produkce na jednom místě.
Videotéka Apple TV+ přináší oceňované seriály, poutavá dramata, převratné dokumenty, zábavu pro děti, komedie a další. Nové původní tituly přibývají každý měsíc.
▲ Obr č. 24 - Homatics Box 4K V2 / Homatics Box Lite 4K, aplikace SledovaniTV - videotéky
Oba multimediální přehrávače Homatics s vhodně nainstalovanou aplikací přehrají opravdu kde co, včetně videí s kodekem AV1.
Přehrávače již tradičně nemají žádné ventilační otvory, ale zahřívají se minimálně, chlazení je zajištěno pasivní cestou. Vypnutí LED diody není možné. Oba přehrávače se chovaly po celou dobu testování stabilně.
Připojení k internetu je možné pomocí Ethernetu nebo pomocí Wi-Fi. Zajímavé bylo měření rychlosti Wi-Fi v pásmu 5 GHz. Homatics Box 4K V2 dosahoval rychlosti cca 460/360 Mbps (download/upload) a pracuje podle standardu Wi-Fi 6.
Pomocí připojení Ethernetu 1000 Mbps jsem naměřil rychlost cca 1000/990 Mbps.
▲ Obr č. 25 - Homatics Box 4K V2 / Homatics Box Lite 4K, aplikace SledovaniTV - nahrávky
Homatics Box 4K Lite V2 byl při měření rychlosti Wi-Fi kupodivu stejně rychlý, i když výrobce udává pouze standard Wi-Fi 5. Naměřil jsem cca 470/450 Mbps (download/upload).
Wi-Fi 5 u Homatics Box 4K Lite V2 jede na plný reálný výkon. Wi-Fi 6 u Homatics Box 4K V2 pravděpodobně nemá odladěny ještě ovladače, je to přeci jen nový procesor a nový operační systém Google TV.
Nicméně tyto čísla není potřeba moc řešit, naměřených 460 Mbps na Wi-Fi u verze V2 (a 470 Mbps u Lite V2) vám dává přibližně trojnásobnou rezervu oproti tomu nejnáročnějšímu videu, jaké lze dnes do boxu pustit. Ty největší 4K Blu-ray ripy dosahují špičkového datového toku (bitrate) maximálně 120 až 150 Mbps.
Pomocí připojení Ethernetu 100 Mbps jsem naměřil rychlost cca 100/100 Mbps. Měření je samozřejmě ovlivněno vlastním operačním systémem Google TV, kde u ethernetu měří čísla větší, než je realita. Protokol TCP/IP musí mít nutně nějakou režii, která reálnou rychlost o něco musí snížit.
▲ Obr č. 26 - Homatics Box 4K V2 / Homatics Box Lite 4K, aplikace Skylink Live TV - homepage
Takže výsledné měření 1000/990 nebo 100/100 je nutné brát s rezervou (jsou to prostě nesmysly). Realita bude tak 940 Mbps nebo 94 Mbps v obou směrech, pokud pojede linka na plný výkon.
Měření bylo prováděno pomocí aplikace “Speed Test WI-FI Analyzer analiti“, která je brána jako za jednu z nejlepších aplikací pro měření rychlosti internetu. To platilo u Android TV, u Google TV to už tak asi docela pravda nebude.
▲ Obr č. 27 - Homatics Box 4K V2 / Homatics Box Lite 4K, aplikace Skylink Live TV - EPG
Barevná tlačítka jsou funkční v řadě aplikací a rovněž i numerická tlačítka se hodí při přepínání programů nebo tam kde potřebujete zadávat čísla a nemusíte tak využívat virtuální klávesnici. Dálkové ovládání BIG V2 mohu opravdu vřele doporučit. Značně to zvyšuje zákaznický komfort.
▲ Obr č. 28 - Homatics Box 4K V2 / Homatics Box Lite 4K, aplikace Skylink Live TV - videotéky
Homatics Box 4K V2 je standardní verze boxu, Homatics Box 4K Lite V2 je odlehčená verze boxu. Liší se zejména výkonem procesoru, rychlostí Wi-Fi a Ethernetu.
Oba přehrávače umožňují příjem různých OTT služeb jako je Skylink Live TV, Antik TV, SledovaniTV, Lepší.tv, MAGENTA TV, CANAL+, Sweet TV apod.
Díky operačnímu systému Google TV máte všechny oblíbené streamovací služby na jednom místě. Sledujte Netflix, YouTube, Disney+, HBO Max, Prime Video a další aplikace pohodlně a bez omezení. Oba přehrávače mají licence pro přehrávání 4K obsahu z aplikací Netflix, Disney+ a HBO Max.
▲ Obr č. 29 - Homatics Box 4K V2 / Homatics Box Lite 4K, aplikace Skylink Live TV - detail pořadu
Samozřejmostí je zabudovaný Chromecast, takže snadno můžete streamovat obsah vašich mobilních zařízení nebo PC přímo do přehrávače a vidět tak na obrazovce TV. Perfektní dálkové ovládání pracující v režimu Bluetooth a hlasová funkce Google asistent je samozřejmostí.
Za zapůjčení obou multimediálního přehrávačů a dálkového ovladače BIG V2 děkuji společnosti AB-COM, s.r.o..
Oba multimediální přehrávače a představený dálkový ovladač mohou zákazníci z Česka i Slovenska zakoupit na e-shopu dovozce:
* Homatics Box 4K V2 + SWEET.TV na 3 měsíce
Doporučená maloobchodní cena: 2939,- CZK s DPH nebo 119,90 € s DPH
* Homatics Box Lite 4K V2 + SWEET.TV na 3 měsíce
Doporučená maloobchodní cena: 2449,- CZK s DPH nebo 99,90 € s DPH
* Dálkové ovládání Homatics BIG V2.
Doporučená maloobchodní cena: 315,- CZK s DPH nebo 12,90 € s DPH
V době psaní recenze nabízí nyní v akci dovozce AB-COM, s.r.o. k oběma multimediálním přehrávačům tříměsíční předplatné SWEET TV - balíček L (160 programů) zcela zdarma. Hodnota tohoto balíku, který takto zákazník získává zdarma je 990,- Kč s DPH. Počet kusů je limitován.
Ing. Martin Švehlík
▲ Obr č. 1 - Homatics Box 4K V2, balení (foto: dovozce)
Vzhledově jsou oba multimediální přehrávače prakticky stejné. Verze V2 značí, že jako operační systém se již nepoužívá čistý Android TV jako v první generaci multimediálních přehrávačů Homatics, ale modernější operační systém Google TV.
▲ Obr č. 2 - Homatics Box 4K V2, dálkové ovládání, pohled z vrchu (foto: dovozce)
Oba přístroje pracuji ve video rozlišení až do 4K. V menu přehrávače si zvolíte video rozlišení přesně podle vašeho typu televizoru. Osobně používám full HD TV, takže jsem nastavil 1080p/50 Hz.
▲ Obr č. 3 - Homatics Box 4K V2, přední panel (foto: dovozce)
Vše je řádně licencováno společností Google a je zajištěna nepřetržitá softwarová podpora. Součástí balení je shodné bluetooth dálkové ovládaní s několika málo tlačítky, a to také ve verzi V2, kde je navíc tlačítko „Live TV“, které si můžeme naprogramovat pro spuštění libovolné nainstalované aplikace.
▲ Obr č. 4 - Homatics Box 4K V2, zadní panel (foto: dovozce)
Homatics Box 4K V2 je standardní verze výrobce, Homatics Box Lite 4K V2 je odlehčená verze. Jaký je mezi nimi rozdíl?
Asi hlavním rozdílem je použití jiných procesorů. U standardní verze je to procesor Amlogic S905X5M s výkonem 30000 DMIPS (procesor je vyrobený 6 nm technologií), u lite verze je to Amlogic S905Y5 s výkonem 20000 DMIPS. Flash paměť (32GB) i RAM (2GB) jsou shodné.
▲ Obr č. 5 - Homatics Box 4K V2, balení (foto: dovozce)
Rozdíl je pak v použité Wi-Fi. U standardní verze je použit rychlejší standard Wi-Fi 6, u lite verze je to pomalejší standard Wi-Fi 5. Obdobná situace nastává u rychlosti vestavěného ethernetu, kde u standardní verze se používá rychlost 1000 Mbps, u lite verze je to 100 Mbps.
Oba boxy mají licence pro přehrávání 4K obsahu z aplikací Netflix, Disney+ a HBO Max. Samozřejmostí je podpora technologie vylepšení obrazové kvality HDR (High Dynamic Range) ve verzi HDR 10+, kodeku AV1 a podpora audia Dolby Atmos.
▲ Obr č. 6 - Homatics Box 4K V2, pohled z vrchu (foto: dovozce)
U verze standard je dokonce podpora Dolby Vision, která u verze lite není dostupná.
Technická specifikace pro Homatics Box 4K V2Operační systém: Google TV
Čipová sada: Amlogic S905X5M (30000 DMIPS)
Flash eMMC 32GB
2 GB DDR RAM
Ethernet 1000 Mbps
Wi-Fi 6 2.4G/5G
Bluetooth 5.2
Video rozlišení: 4K, 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p
Podpora kodeku AV1
Dolby Atmos
Dolby Vision
HDR: HDR 10+
1x USB-C, 1x USB 2.0
S/PDIF optický digitální audio výstup
▲ Obr č. 7 - Homatics Box 4K V2, přední panel (foto: dovozce)
Technická specifikace pro Homatics Box Lite 4K V2Operační systém: Google TV
Čipová sada: Amlogic S905Y5 (20000 DMIPS)
Flash eMMC 32GB
2 GB DDR RAM
Ethernet 100 Mbps
Wi-Fi 5 2.4G/5G
Bluetooth 5.0
Video rozlišení: 4K, 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p
Podpora kodeku AV1
Dolby Atmos
HDR: HDR 10+
1x USB-C, 1x USB 2.0
S/PDIF optický digitální audio výstup
▲ Obr č. 8 - Homatics Box 4K V2, zadní panel (foto: dovozce)
Pomocí těchto multimediálních přehrávačů můžete téměř z každé „hloupé“ televize vytvořit SMART TV, stačí jen jeden volný HDMI vstup na TV. A i když již SMART TV máte, tak i v tomto případě neprohloupíte, protože oba multimediální přehrávače budou rychlejší než Vaše TV, a hlavně Vám nabídnou nepřeberné množství aplikací, které jsou pro Google TV k dispozici v Google Play obchodu, který je přímo integrován do operačního systému Google TV.
▲ Obr č. 9 - Dálkové ovládání Homatics BIG V2 White (foto: dovozce)
Nejste tak závislý na výrobci TV, aby pro nějakou modelovou řadu TV uvolnil nějakou aplikaci. Další výhodou je softwarová podpora aplikací pro Google TV, která bývá vždy mnohem delší než pro operační systémy televizorů.
Napájení obou multimediálních přehrávačů je zajištěno shodným externím napájecím adaptérem 12V/1,5A, který je součástí balení.
▲ Obr č. 10 - Homatics Box 4K V2 / Homatics Box Lite 4K, Google TV - domovská obrazovka
Popis multimediálních přehrávačůOba přístroje se dodávají v bílém provedení s rozměry 99 mm х 16 mm х 99 mm (Š x V x H). Na horním panelu nalezneme LED diodu, která signalizuje provozní stav boxu. Červená svítí v pohotovostním stavu, bílá pak při provozu boxu. Žádná tlačítka nejsou k dispozici. Na předním panelu boxu najdeme 1x USB-C port.
Na zadním panelu přístroje nacházíme konektor HDMI, 1x USB 2.0 port, optický audio S/PDIF konektor, síťové rozhraní Ethernet (rozdíl je v rychlostech podle typu boxu, viz výše) a konektor pro připojení externího napájecího adaptéru.
▲ Obr č. 11 - Homatics Box 4K V2 / Homatics Box Lite 4K, Google TV - nastavení
Homatics Box 4K V2 má oproti odlehčenému modelu lite na horním panelu elegantní potisk, jinak je vzhled boxů identický.
Součástí balení je stručný návod k obsluze, napájecí zdroj 12V/1,5A a HDMI kabel.
Praktické zkušenostiPo zapnutí obou multimediálních přehrávačů se spustí instalační průvodce. Nejprve je požadováno spárování dodaného dálkového ovladače s boxem. Poté již dálkové ovládání funguje v režimu Bluetooth. Směrovost dálkového ovládání je tak neomezená. Dále jste dotázáni na komunikační jazyk a požádáni o přihlášení do svého Google účtu.
▲ Obr č. 12 - Homatics Box 4K V2, aplikace Analiti - připojení přes Ethernet
Poté jste dotázaní, zda box má nainstalovat některé aplikace, zde jsou prakticky stále ty samé aplikace.
Na hlavní obrazovce Google TV najdeme oblíbené aplikace, které jsou již předinstalovány a můžete je libovolně uspořádat. V Google TV lze prakticky cokoliv odinstalovat, na rozdíl od Android TV, kde řada aplikací odinstalovat nešla. Google TV umožňuje vytvářet uživatelské profily.
▲ Obr č. 13 - Homatics Box 4K V2, aplikace Analiti - připojení přes Wi-Fi
Instalace aplikací probíhá velmi jednoduše, Google obchod je přímo integrován v operačním systému Google TV. Součástí systému je Google Voice Assistant, tedy ovládání boxu hlasem. Vaše dálkové ovládání tak slouží zároveň jako mikrofon. Stačí jen stisknout příslušné tlačítko na dálkovém ovladači a vyslovit vaše přání.
Google Voice Assistant se kupodivu choval na obou přístrojích různě. Oba multimediální přehrávače sice obsahují Google TV s verzí Android TV 14, ale verze jádra je mírně odlišná, což může být příčinou odlišného chování.
▲ Obr č. 14 - Homatics Box 4K V2, Google TV - o zařízení
Oficiálně Google Voice Assistant nepodporuje češtinu, tedy vyhledávání aplikací v Google play obchodu u Homatics Box 4K V2 je rozhodně lepší psát pomocí virtuální klávesnice, protože výsledky hlasového vyhledávání českých slov jsou nepoužitelné.
Vyhledáváte v Youtube funguje bez problémů, protože zde se nevyužívá Google Voice Assistant, ale obyčejný Speech-to-Text, tedy převod hlasu na text, kde s češtinou nejsou žádné problémy.
▲ Obr č. 15 - Homatics Box Lite 4K, aplikace Analiti - připojeno přes Ethernet
Jiná situace, ale byla při testování multimediálního přehrávače Homatics Box 4K Lite V2. Zde vyhledávání českých i anglických názvů v Google play obchodu nečinilo žádné problémy. Zde bych odhadnul, že se používá klasický Speech-to-Text.
S další verzi firmwaru se situace může změnit. Je třeba si uvědomit, že oba přístroje mají jiný procesor, a proto i ovladače musí být jiné a správně odladěné.
▲ Obr č. 16 - Homatics Box Lite 4K, aplikace Analiti - připojeno přes Wi-Fi
Dálkové ovládání ve verzi V2 je jednoduché s minimálním množstvím tlačítek. Pracuje se s ním bezvadně. Ovládání zároveň slouží i pro regulaci zvuku, jeho vypnutí a jsou zde tlačítka pro přepínání programů. Je téměř identické s ovladačem pro první generaci přijímačů Homatics s Android TV. Navíc je zde tlačítko „Live TV“, které si můžeme naprogramovat pro spuštění libovolné nainstalované aplikace.
Dále jsou zde tlačítka pro přístup do aplikací Youtube, Youtube Music, Netflix a Prime Video.
▲ Obr č. 17 - Homatics Box Lite 4K, Google TV - o zařízení
Oba multimediální přehrávače by měly být kompatibilní s OTT aplikacemi jako např. Skylink Live TV, Antik TV pro STB 2.0, SledovaniTV, Lepší.tv, Sweet TV apod. V obou přehrávačích by měly být plně funkční streamovací služby jako Netflix, Disney+, Prime Video, HBO Max, Apple TV+, SkyShowtime, prima+ apod.
Interní paměť obou přehrávačů je 32 GB, v reálu mam tak cca 25 GB. Část paměti zabírá samotný operační systém Google TV. Ale i tak to stále dostačuje i pro náročnějšího zákazníka, který potřebuje instalovat hodně aplikací. Rychlost boxů je velmi vyrovnaná, ale o trochu svižnější byla standardní verze přehrávače. Osobně bych tedy dal přednost té verzi standardní než té verzi lite.
Některé testované OTT služby si představíme podrobněji, protože určitě stojí za vaši pozornost a provozovatele přináší různé novinky a vylepšení v nabízených službách.
▲ Obr č. 18 - Homatics Box 4K V2 / Homatics Box Lite 4K, aplikace Lepší.TV - homepage
Nejprve jsem otestoval funkčnost mé oblíbené služby Lepší.tv. Nejvyšší balíček Lepší.TV TOP obsahuje aktuálně 173 programů a k dispozici je archív programů až na 100 dní zpět u vybraných programů.
Operátor dále nabízí balíček Lepší.TV KLASIK, který aktuálně obsahuje 160 programů a k dispozici je archív programů až na 30 dní zpět u vybraných programů. Posledním základním balíčkem je Lepší.TV MNI, který aktuálně obsahuje 100 programů a k dispozici je archív programů až na 7 dní zpět.
Nahrávat můžete neomezeně, nahrávka je uložena na dobu 30 dní. Současné sledování je možné až na 3 zařízeních, tato služba je zpoplatněna. Bez tohoto příplatku není možné současně sledovat ani na 2 zařízeních.
▲ Obr č. 19 - HHomatics Box 4K V2 / Homatics Box Lite 4K, aplikace Lepší.TV - EPG
Seznam programů naleznete na webu provozovatele zde.
Operátor nabízí i zajímavé doplňkové balíčky. Za zmínku určitě stojí balíček Prima bez reklam, který nabízí automatické přeskakování reklam při sledování pořadů skupiny Prima z archívu.
K dispozici jsou také čtyři kanály v UHD (4K) kvalitě: Jazz Premium, Extasy 4K Platinum, Skvele TV a Love Nature 4K. Ovládání aplikace je výborné, tak jako technická kvalita obrazu. Naposledy operátor zařadil do své nabídky programové novinky Vantage Classic, Vantage Dance, Vantage Music a Vantage Rock v HD kvalitě.
Operátor dne 24.6.2026 u mnoha stanic upravil latenci, aby se k divákům vysílání dostávalo rychleji, což nejvíce poznáte u sportovních přenosů.
▲ Obr č. 20 - Homatics Box 4K V2 / Homatics Box Lite 4K, aplikace Lepší.TV - videotéka
Aktuálně provozovatel nabízí vyzkoušení libovolného balíčku za 10 Kč na dobu 10 dní.
Dále se podíváme na populární OTT službu SledovaniTV. V nabídce jsou základní tarify S, M, L a XL. Balíček XL aktuálně obsahuje 186 programů, včetně služby prima+ Premium. Balíček L aktuálně obsahuje 156 programů, včetně služby prima+ Light.
Balíček M aktuálně obsahuje 130 programů, včetně služby prima+ Light. Nejnižší balíček S aktuálně obsahuje 79 programů, bez služby prima+. U tarifů M, L a XL můžete službu provozovat až na čtyřech zařízeních (současné sledování je možné na dvou zařízeních). U nejnižšího tarifu S můžete službu provozovat pouze na jednom zařízení.
▲ Obr č. 21 - Homatics Box 4K V2 / Homatics Box Lite 4K, aplikace Lepší.TV - nahrané pořady
V době psaní článku nabízel provozovatel služby speciální balíček Sledování TV na zkoušku (128 programů) za 1 Kč na 10 dní.
Seznam programů naleznete na webu provozovatele zde.
U programů České televize (ČT1, ČT2 a ČT :D/art) je k dispozici archív pořadů až na 30 dnů nazpátek. Archív na 30 dnů je k dispozici také u programů slovenské veřejnoprávní televize STVR (Jednotka a Dvojka). U většiny ostatních kanálů je k dispozici archív pořadů na 7 dní zpět.
Služba poskytuje excelentní kvalitu obrazu a velmi pohodlné ovládání.
▲ Obr č. 22 - Homatics Box 4K V2 / Homatics Box Lite 4K, aplikace SledovaniTV - homepage
S balíčkem XL máte k dispozici až 900 (!!) hodin pro nahrávky. Nahrávky můžete mít uloženy až 6 měsíců v čemž je tato služba bezkonkurenční.
Mezi doplňkové příplatkové služby patří např. balíček Prima bez reklam. Ve všech pořadech skupiny Prima můžete přeskakovat reklamy. Reklamní bloky jsou na časové ose pořadu vyznačeny. Jakmile dorazíte do reklamního bloku, objeví se tlačítko „Přeskočit reklamu“, perfektně udělané. Je radost takovou službu používat.
Součástí nabídky jsou také UHD (4K) kanály Extasy 4K Platinum a Love Nature 4K. Operátor nabízí své vlastní kanály SledovaniTV Family, SledovaniTV Comedy a SledovaniTV CZ/SK. Před sledováním těchto programů musíte vždy povinně shlédnout reklamní blok.
Dále jsem vyzkoušel OTT službu Skylink Live TV. V nabídce je aktuálně 98 programů, z toho 65 v HD kvalitě (nejvyšší balíček PREMIUM).
▲ Obr č. 23 - Homatics Box 4K V2 / Homatics Box Lite 4K, aplikace SledovaniTV - EPG
Archív pořadů je k dispozici na 7 dní zpět. Divák si může vytvářet tzv. záložky, což je vlastně nahrávání programů. Kvalita obrazu je výborná. V nabídce nechybí ani žádané sportovní programy Nova Sport 1, 2, 3, 4, 5 a 6 v HD kvalitě.
Velkým lákadlem pro sportovní fanoušky jsou kanály Canal+ Sport 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 v HD kvalitě. Na těchto programech se vysílají přenosy z anglické Premier League, kromě Canal + Sport 2 a 3, kde se vysílá populární ženský tenis WTA.
Při přetáčení pořadů z archívu ze stanic skupiny Prima je nutno vždy zhlédnout reklamu, ale omezenou pouze na 3 minuty. S internetovou TV od Skylinku se můžete na televizi dívat až na 5 zařízeních. Souběžné sledování je omezeno na 2 zařízení.
Aktuální přehled programů naleznete zde.
Přímo v aplikaci Skylink Live TV můžete mít přístup k videotékám CANAL+ a Apple TV+. Tyto videotéky jsou součástí vybraných programových balíčků. S videotékami v aplikaci Skylink Live TV máte k dispozici premiéry těch nejlepších filmů a seriálů americké i evropské produkce na jednom místě.
Videotéka Apple TV+ přináší oceňované seriály, poutavá dramata, převratné dokumenty, zábavu pro děti, komedie a další. Nové původní tituly přibývají každý měsíc.
▲ Obr č. 24 - Homatics Box 4K V2 / Homatics Box Lite 4K, aplikace SledovaniTV - videotéky
Oba multimediální přehrávače Homatics s vhodně nainstalovanou aplikací přehrají opravdu kde co, včetně videí s kodekem AV1.
Přehrávače již tradičně nemají žádné ventilační otvory, ale zahřívají se minimálně, chlazení je zajištěno pasivní cestou. Vypnutí LED diody není možné. Oba přehrávače se chovaly po celou dobu testování stabilně.
Připojení k internetu je možné pomocí Ethernetu nebo pomocí Wi-Fi. Zajímavé bylo měření rychlosti Wi-Fi v pásmu 5 GHz. Homatics Box 4K V2 dosahoval rychlosti cca 460/360 Mbps (download/upload) a pracuje podle standardu Wi-Fi 6.
Pomocí připojení Ethernetu 1000 Mbps jsem naměřil rychlost cca 1000/990 Mbps.
▲ Obr č. 25 - Homatics Box 4K V2 / Homatics Box Lite 4K, aplikace SledovaniTV - nahrávky
Homatics Box 4K Lite V2 byl při měření rychlosti Wi-Fi kupodivu stejně rychlý, i když výrobce udává pouze standard Wi-Fi 5. Naměřil jsem cca 470/450 Mbps (download/upload).
Wi-Fi 5 u Homatics Box 4K Lite V2 jede na plný reálný výkon. Wi-Fi 6 u Homatics Box 4K V2 pravděpodobně nemá odladěny ještě ovladače, je to přeci jen nový procesor a nový operační systém Google TV.
Nicméně tyto čísla není potřeba moc řešit, naměřených 460 Mbps na Wi-Fi u verze V2 (a 470 Mbps u Lite V2) vám dává přibližně trojnásobnou rezervu oproti tomu nejnáročnějšímu videu, jaké lze dnes do boxu pustit. Ty největší 4K Blu-ray ripy dosahují špičkového datového toku (bitrate) maximálně 120 až 150 Mbps.
Pomocí připojení Ethernetu 100 Mbps jsem naměřil rychlost cca 100/100 Mbps. Měření je samozřejmě ovlivněno vlastním operačním systémem Google TV, kde u ethernetu měří čísla větší, než je realita. Protokol TCP/IP musí mít nutně nějakou režii, která reálnou rychlost o něco musí snížit.
▲ Obr č. 26 - Homatics Box 4K V2 / Homatics Box Lite 4K, aplikace Skylink Live TV - homepage
Takže výsledné měření 1000/990 nebo 100/100 je nutné brát s rezervou (jsou to prostě nesmysly). Realita bude tak 940 Mbps nebo 94 Mbps v obou směrech, pokud pojede linka na plný výkon.
Měření bylo prováděno pomocí aplikace “Speed Test WI-FI Analyzer analiti“, která je brána jako za jednu z nejlepších aplikací pro měření rychlosti internetu. To platilo u Android TV, u Google TV to už tak asi docela pravda nebude.
Dálkové ovládání Homatics BIG V2 - volitelné příslušenstvíTak jako pro první verzi Homatics je k dispozici velké dálkové ovládání, tak i pro verzi 2 je k dispozici velké dálkové ovládání Homatics BIG V2. Toto ovládání je volitelný doplněk, který není součástí balení přehrávače. Oproti běžnému dálkové ovládání, které je součásti balení má toto dálkové ovládání navíc k dispozici numerická tlačítka a také barevná tlačítka.
▲ Obr č. 27 - Homatics Box 4K V2 / Homatics Box Lite 4K, aplikace Skylink Live TV - EPG
Barevná tlačítka jsou funkční v řadě aplikací a rovněž i numerická tlačítka se hodí při přepínání programů nebo tam kde potřebujete zadávat čísla a nemusíte tak využívat virtuální klávesnici. Dálkové ovládání BIG V2 mohu opravdu vřele doporučit. Značně to zvyšuje zákaznický komfort.
ZávěrHomatics Box 4K V2 a Homatics Box Lite 4K V2 jsou výborné multimediální přehrávače s certifikovaným operačním systémem Google TV. Výhodou značky Homatics je podpora ze strany výrobce, což dnes není zdaleka samozřejmostí.
▲ Obr č. 28 - Homatics Box 4K V2 / Homatics Box Lite 4K, aplikace Skylink Live TV - videotéky
Homatics Box 4K V2 je standardní verze boxu, Homatics Box 4K Lite V2 je odlehčená verze boxu. Liší se zejména výkonem procesoru, rychlostí Wi-Fi a Ethernetu.
Oba přehrávače umožňují příjem různých OTT služeb jako je Skylink Live TV, Antik TV, SledovaniTV, Lepší.tv, MAGENTA TV, CANAL+, Sweet TV apod.
Díky operačnímu systému Google TV máte všechny oblíbené streamovací služby na jednom místě. Sledujte Netflix, YouTube, Disney+, HBO Max, Prime Video a další aplikace pohodlně a bez omezení. Oba přehrávače mají licence pro přehrávání 4K obsahu z aplikací Netflix, Disney+ a HBO Max.
▲ Obr č. 29 - Homatics Box 4K V2 / Homatics Box Lite 4K, aplikace Skylink Live TV - detail pořadu
Samozřejmostí je zabudovaný Chromecast, takže snadno můžete streamovat obsah vašich mobilních zařízení nebo PC přímo do přehrávače a vidět tak na obrazovce TV. Perfektní dálkové ovládání pracující v režimu Bluetooth a hlasová funkce Google asistent je samozřejmostí.
Za zapůjčení obou multimediálního přehrávačů a dálkového ovladače BIG V2 děkuji společnosti AB-COM, s.r.o..
Oba multimediální přehrávače a představený dálkový ovladač mohou zákazníci z Česka i Slovenska zakoupit na e-shopu dovozce:
* Homatics Box 4K V2 + SWEET.TV na 3 měsíce
Doporučená maloobchodní cena: 2939,- CZK s DPH nebo 119,90 € s DPH
* Homatics Box Lite 4K V2 + SWEET.TV na 3 měsíce
Doporučená maloobchodní cena: 2449,- CZK s DPH nebo 99,90 € s DPH
* Dálkové ovládání Homatics BIG V2.
Doporučená maloobchodní cena: 315,- CZK s DPH nebo 12,90 € s DPH
V době psaní recenze nabízí nyní v akci dovozce AB-COM, s.r.o. k oběma multimediálním přehrávačům tříměsíční předplatné SWEET TV - balíček L (160 programů) zcela zdarma. Hodnota tohoto balíku, který takto zákazník získává zdarma je 990,- Kč s DPH. Počet kusů je limitován.
Ing. Martin Švehlík