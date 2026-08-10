Türksat 3A ukončí provoz a přinese změny na 42E

Türksat 3A ukončí provoz a přinese změny na 42EDNES! | Tisk | komentáře
Za několik dní ukončí svůj komerční provozu turecký komunikační satelit Türksat 3A, který poskytoval své služby úctyhodných 18 let. Konec provozu družice si vyžádá i jisté změny v distribuci na pozici 42°E.
Türksat 3A je známý turecký komunikační satelit, který pracuje na orbitální pozici 42°E. Satelitní diváci jej využívají k příjmu řady tureckých a zahraničních programů, které se vysílají k divákům v Turecku, Evropě a zemích Středního východu.
S ohledem na stáří satelitu Türksat 3A, bude vysílání z tohoto kosmického aparátu brzy ukončeno. Velké změny proběhnou v noci z 15. na 16. srpna 2026, kdy ukončí svoji činnost Türksat 3A a veškeré služby z této družice se přenesou na jiné satelity, které pracují na pozici 42°E - jde tedy o Türksat 4A, Türksat 5B a Türksat 6A.
Nicméně Türksat 3A stále ještě šíří několik televizních multiplexů, které se musejí přesunout na jiné družice, které pracují na pozici 42°E. Pro satelitní diváky tento manévr neznamená přesměrování satelitní paraboly, dojde jen k přesunům programů na jiné vysílací frekvence. Vysílání bude nutné 16. srpna 2026 znovu naladit.
▲ Tabulka č. 1 - Původní a nové parametry programů na pozici 42°E po vyřazení satelitu Türksat 3A z provozu. Pokud je uveden "?" nové parametry nejsou známé
Pro snazší naladění kompletní nabídky Türksatu na pozici 42°E operátor doporučuje provést manuální vyhledávání na níže uvedených parametrech se zapnutou funkcí "prohledávání sítě", čímž dojde k naladění všech dostupných multiplexů a příslušných programů.
Pro manuální vyhledávání se zapnutou funkcí prohledávání sítě je třeba na pozici 42°E použít tyto frekvence:
* freq. 12,380 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, West beam (západní paprsek; příjem od cca 70 cm)
* freq. 12,423 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, East beam (východní paprsek; příjem od cca 100 cm)
Paket se vysílá na kmitočtu 12,015 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S/QPSK na družici Türksat 4A. Nově bude mít od 16.8.2026 upravené parametry - korekce chyb se změní na 3/4, vysílací standard bude DVB-S2 a modulace 8PSK. Paket se nadále bude vysílat v tureckém paprsku, což znamená, že příjem bude možný jen na Slovensku. V Česku je již příjem tureckého paprsku značně komplikovaný.
S využitím informací turksat.com.tr a satkurier.pl
redakce
Türksat 3A je známý turecký komunikační satelit, který pracuje na orbitální pozici 42°E. Satelitní diváci jej využívají k příjmu řady tureckých a zahraničních programů, které se vysílají k divákům v Turecku, Evropě a zemích Středního východu.
S ohledem na stáří satelitu Türksat 3A, bude vysílání z tohoto kosmického aparátu brzy ukončeno. Velké změny proběhnou v noci z 15. na 16. srpna 2026, kdy ukončí svoji činnost Türksat 3A a veškeré služby z této družice se přenesou na jiné satelity, které pracují na pozici 42°E - jde tedy o Türksat 4A, Türksat 5B a Türksat 6A.
Trocha z historie Türksat 3ATürksat 3A dopravila do vesmíru nosná raketa Ariane 5 ECA v noci ze 12. na 13. června 2008. Satelit vyrobený firmou Thales Alenia Space na bázi platformy Spacebus 4000 B2 je vybaven 24 transpondéry v Ku pásmu (z toho 12 se šířkou pásma 36 MHz a dalších 12 transpondérů s dvojnásobnou šířkou pásma. Satelit poskytuje a poskytoval výkonné paprsky West (Západ) a East (Východ), které umožnily přijímat televizní a rozhlasové programy s parabolami od průměru cca 70 cm, respektive 100 cm. Životnost satelitu se tehdy odhadovala na 20 let. Po 18 letech bezproblémového provozu ukončí poskytování služeb. Družice se přesune na satelitní hřbitov.
Co znamená konec Türksat 3A pro satelitní diváky?Řada televizních multiplexů byla ze satelitu Türksat 3A na novější kapacity postupně přenesena na novější Türksat 4A a to bez změny frekvencí. Změnilo se ale pokrytí, které je odlišné - zejména ve východním paprsku, který je na našem území slabší.
Nicméně Türksat 3A stále ještě šíří několik televizních multiplexů, které se musejí přesunout na jiné družice, které pracují na pozici 42°E. Pro satelitní diváky tento manévr neznamená přesměrování satelitní paraboly, dojde jen k přesunům programů na jiné vysílací frekvence. Vysílání bude nutné 16. srpna 2026 znovu naladit.
Přehledně: Co se změní po konci Türksat 3A?Na pozici 42°E se změní parametry některých multiplexů. Do provozu budou uvedeny i zcela nové. Chystané kroky na noc z 15. na 16. srpna 2026 popisuje níže uvedená tabulka. Nutno upozornit, že některé parametry multiplexů nejsou známé.
|paket
|stávající parametry
|nové parametry
|paket ruských FTA stanic
|11,012 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
|Türksat 6A: 11,727 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
|paket arabských FTA stanic s Quran TV a Saudi Sunnah
|11,557 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S/QPSK
|Türksat 5B: 11,425 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK
|paket Digiturk
|11,675 GHz, pol. V, SR 24444, FEC 3/4, DVB-S/QPSK
|Türksat 5B: 11,385 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
|nové multiplexy
|-
|11,996 GHz a 12,111 GHz, pol. V, SR 27500, FEC ?
|paket tureckých FTA stanic
|12,685 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK
|?
|paket tureckých FTA stanic
|12,685 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK
|?
|paket tureckých FTA stanic
|12,729 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK
|?
▲ Tabulka č. 1 - Původní a nové parametry programů na pozici 42°E po vyřazení satelitu Türksat 3A z provozu. Pokud je uveden "?" nové parametry nejsou známé
Pro snazší naladění kompletní nabídky Türksatu na pozici 42°E operátor doporučuje provést manuální vyhledávání na níže uvedených parametrech se zapnutou funkcí "prohledávání sítě", čímž dojde k naladění všech dostupných multiplexů a příslušných programů.
Pro manuální vyhledávání se zapnutou funkcí prohledávání sítě je třeba na pozici 42°E použít tyto frekvence:
* freq. 12,380 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, West beam (západní paprsek; příjem od cca 70 cm)
* freq. 12,423 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, East beam (východní paprsek; příjem od cca 100 cm)
Upgrade vysílacího multiplexuVedle vyřazení satelitu Türksat 3A z provozu využije situaci s přeladěním programů provozovatel kanálů NTV, Star TV, Euro Star, Jral FM, Kral Pop FM a NTV Radio, který upgraduje svoji vysílací platformu z DVB-S na DVB-S2.
Paket se vysílá na kmitočtu 12,015 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S/QPSK na družici Türksat 4A. Nově bude mít od 16.8.2026 upravené parametry - korekce chyb se změní na 3/4, vysílací standard bude DVB-S2 a modulace 8PSK. Paket se nadále bude vysílat v tureckém paprsku, což znamená, že příjem bude možný jen na Slovensku. V Česku je již příjem tureckého paprsku značně komplikovaný.
S využitím informací turksat.com.tr a satkurier.pl
redakce