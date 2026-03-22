Neděle, 22. března 2026, svátek má Leona

Turkmenský satelit vrací východní paprsek do střední Evropy

Významné změny v příjmu televizních programů z komunikačního satelitu TürkmenÄlem/MonacoSat z východního paprsku ve střední Evropě. Provozovatel satelitu provedl další modifikaci pokrytí, která zlepšila příjem signálu u nás.

Pokrytí turkmenského satelitu v minulých dnech

Operátor satelitu TürkmenÄlem/MonacoSat provedl před zhruba 10 dny významné změny v pokrytí východního paprsku, který je využíván na této družici v pásmu 10,7 až 11,5 GHz. Pokrytí v Evropě se značně změnilo k horšímu a souviselo s úpravou paprsku, který měl za úkol zlepšit pokrytí Íránu. Diváci v celém Íránu, zvláště na jihu republiky, potvrdili zlepšení signálu, zatímco v Evropě nastal pravý opak. Ve střední Evropě, kde původně postačovala parabola od průměru cca 60 cm, nebyl příjem s takto malou satelitní anténou vůbec možný.

Footprint východního paprsku se původně změnil kvůli snaze zlepšit pokrytí Íránu. Nicméně tato změna se dotkla i jiných klientů, kteří využívají kapacitu v tomto svazku - konkrétně uzbeckých programů a části nabídky pay-tv platformy Alem TV.


▲ Obr č. 1 - Footprint satelitu TürkmenÄlem/MonacoSat ve východním paprsku s pokrytím Evropy (foto: TurkmenAlem/MonacoSat)
Vylepšené pokrytí pro Írán a současně zhoršené pro Evropu ale nevydrželo dlouho.

Aktuální pokrytí turkmenského satelitu

Provozovatel družice opět provedl změny v pokrytí. Transpondéry ve východním svazku je opět možné ve střední Evropě přijímat. Příjmové podmínky by měly být podobné jako dříve (před krátkodobou úpravou paprsku). Redakce webu parabola.cz proto uvítá postřehy čtenářů z příjmu z pozice 52°E. Zejména z níže uvedených frekvencí.

Jaké transpondéry (multiplexy) je opět možné ve střední Evropě přijímat?

* freq. 10,762 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S/QPSK
* freq. 10,762 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/QPSK
* freq. 10,804 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S/QPSK
* freq. 10,846 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S/QPSK
* freq. 10,846 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 4/5, DVB-S2/16APSK
* freq. 10,888 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S/QPSK
* freq. 10,888 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 4/5, DVB-S2/16APSK
* freq. 10,926 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

* freq. 11,205 GHz, pol. H, SR 2500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK


* freq. 11,221 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S/QPSK

* freq. 11,344 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S/QPSK
* freq. 11,383 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S/QPSK
* freq. 11,421 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S/QPSK
* freq. 11,421 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK

Většina multiplexů šíří programy pro persky hovořící publikum (vyjma 10,846 GHz, pol. H a 10,888 GHz, pol. H, které patří pay-tv Alem a 10,926 GHz, kde je nabídka uzbeckých stanic). Programy pro persky hovořící diváky jsou zajímavé i pro diváky v Evropě s ohledem na atraktivní volně ( FTA) vysílaný obsah v HD rozlišení - sport (Persiana Sport 1/2/3/4) či řadu filmových, seriálových a zábavních stanic. Řada z nich vysílá filmy v původním znění (obvykle v angličtině) s perskými titulky.

