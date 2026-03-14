Turkmenský satelit zesílil signál pro Írán. Změna příjmu v Evropě
V Evropě se výrazně změnily příjmové podmínky perských televizních stanic vysílané na satelitu TürkmenÄlem/MonacoSat (52E) ve východním paprsku. Provozovatel satelitu pravděpodobně provedl zásadní úpravu východního svazku. Změnily se příjmové podmínky nejenom domácnostem v Íránu, kde bylo hlášeno výrazné zlepšení příjmu a naopak v Evropě se signál na malých parabolách doslova "ztratil". Střední Evropa již není v hlavní zóně pokrytí.
Změna pokrytí satelitu - rozšíření pokrytí na ÍránV západní Evropě, v zemích jako je Velká Británie, Francie, Německo a jižní Itálie, střední Evropě bylo možné programovou nabídku z východního paprsku přijímat na parabolách malých rozměrů (60 až 80 cm). V tomto paprsku se z pozice 52°E vysílaly (a vysílají) zejména televizní a rozhlasové programy pro persky hovořící publikum, dále některé transpondéry placené televize Alem TV a také uzbecká satelitní platforma. Tyto transpondéry (a multiplexy) se staly divákům ve střední Evropě již nedostupné s parabolami malých rozměrů. Naopak diváci na celém území Íránu nyní hlásí výrazné zlepšení příjmových podmínek.
Iránské programy cílí sice na persky hovořící publikum, nicméně volné vysílání ( FTA) a atraktivní obsah (filmy, sport) jsou (respektive byly) zajímavé i pro diváky v Evropě. Filmy a seriály byly často v původním znění (v angličtině).
Nové pokrytí ve východním paprsku na 52EProvozovatel satelitu TürkmenÄlem/MonacoSat zatím nové pokrytí nezveřejnil. Je možné, že tak učiní až v nadcházejících dnech po skončení měření nového pokrytí.
▲ Obr č. 1 - Původní footprint satelitu TürkmenÄlem/MonacoSat ve východním paprsku s pokrytím Evropy. Archivní foto (foto: TurkmenAlem/MonacoSat)
Proč vůbec existovalo pokrytí Evropy ve východním paprsku na 52E?Zajímavé je, že s úpravou pokrytí ve východním svazku (east beamu) došlo až po více než deseti letech provozu satelitu. Možným důvodem je, že v Evropě žije početná komunita persky hovořícího publika pro které bylo rovněž toto vysílání určeno. Válka v Íránu ale změnila priority operátora satelitu a vysílacích společností v pokrytí území.
Konkurence pro Al Yah 1 (dříve Yah Sat)?Výrazná změna pokrytí ve východním svazku na pozici 52°E může pomoci získat řadu klientů, kteří doposud využívají satelit Al Yah 1 na blízké pozici 52,5°E.
Kde hledat původní programy v perštině na satelitech?Nejširší nabídka persky mluvených programů byla v Evropě doposud na pozici 52°E. Vedle pestré nabídky bylo možné programy přijímat s parabolami malých rozměrů. Nyní po změně footprintu (mapy pokrytí) ve východním paprsku se situace pro diváky v Evropě mění.
Alternativou pro pozici 52°E je nyní satelit Eutelsat 7B na pozici 7°E, kde se nachází zajímavá nabídka vybraných programů v perštině známých z pozice 52°E a to jak v HD, tak i SD rozlišení. Vysílání je zde šířeno volně (FTA) a pro příjem je nutná parabola od průměru cca 90 cm. Multiplexy využívají paprsek Evropa B (Europe B).
Za zmínku stojí, že na pozici 7°E vysílá například filmová stanice FX Movies HD, zábavní AVA Family HD, Persiana+ HD, dokumentární Persiana Travel HD a řada zpravodajských stanic. Bohužel, nejsou zde šířeny žádné sportovní stanice.
inspirováno satkurier.pl
redakce