CANAL+ v červnu: Pokračování FBI: Ti nejhledanější či Hranice přežití

V červnu přinesou streamovací platforma CANAL+ a stanice CANAL+ Action pestrou nabídku pořadů. CANAL+ Action uvede premiéru třetí řady úspěšné série FBI: Ti nejhledanější a amerického survival thrilleru Hranice přežití a druhou řadu francouzského krimiseriálu originální tvorby B.R.I.
CANAL+ Sport představí dokumentární snímek Generace Wembley, který se vrací k úspěchu české fotbalové reprezentace na Euru 96. Programová nabídka stanic CANAL+ Action a Canal+ Sport je k dispozici také na streamu CANAL+ www.canalplus.cz.
Nabídku aplikace CANAL+ doplní atraktivní seriálové novinky Apple TV - druhá řada seriálu Sugar s Collinem Farrelem v hlavní roli a nový seriál Mys hrůzy (Cape Fear) s Javierem Bardemem, který vznikl v produkci Martina Scorseseho a Stevena Spielberga.
▲ Obr č. 1 - Logo CANAL+ (foto: CANAL+)
Od 29. května každý pátek, CANAL+ Action a VOD CANAL+
Druhá řada seriálu vrhá elitní jednotku do ještě temnějšího a nebezpečnějšího prostředí, kde se hranice mezi zákonem a osobní vendetou nebezpečně stírá. Po vraždě dvou policistů z protidrogového oddělení se Saïd a jeho tým pouštějí do rozsáhlé operace proti evropské drogové síti i zkorumpovanému komisaři. Vyšetřování se však postupně mění v osobní boj, zejména pro Socrata (Théo Christine), jehož pátrání přivádí k Seedorfovi - muži spojenému se smrtí jeho rodičů.
Zásadní roli ve druhé sérii, především v závěrečných epizodách, sehrává Vincent Perez, který se objevuje jako Seedorf - klíčová postava celého příběhu. Jeho chladný a nejednoznačný protivník dodává finále výraznou intenzitu a posouvá konflikt do osobní roviny, kde už nejde jen o dopadení zločinců, ale i o vyrovnání se s minulostí. V čele týmu zůstává Sofian Khammes jako Saïd a po jeho boku se vracejí Ophélie Bau (Vanessa), Rabah Naït Oufella, Waël Sersoub a Emmanuelle Devos jako šéfka brigády.
FBI: Ti nejhledanější - 3. řada (FBI: Most Wanted, 2021-2022, S3)
Od 1. června každé pondělí, CANAL+ Action a VOD CANAL+
Třetí řada seriálu FBI: Ti nejhledanější navazuje na osvědčený koncept sledování elitní jednotky, která se zaměřuje na dopadení nejnebezpečnějších zločinců napříč Spojenými státy. Každá epizoda přináší nový případ, často inspirovaný aktuálními hrozbami, a propojuje akční zásahy s psychologickým vhledem do motivací pachatelů i osobních životů agentů. V hereckém obsazení se vracejí známé tváře, k nimž se nově připojují další postavy. Právě změny v obsazení patří ke klíčovým prvkům této řady. Nejzásadnějším momentem je odchod hlavní postavy Jesse LaCroixe, který výrazně ovlivní fungování týmu. Vedení následně přebírá Remy Scott v podání Dylana McDermotta, jehož odlišný přístup přináší nový styl řízení i proměnu celkové atmosféry. Třetí řada tak představuje výrazný zvrat - nejen na úrovni postav, ale i v celkovém tónu vyprávění. Ten se vyznačuje svižným tempem, důrazem na akci a realistickým zpracováním případů, které věrně zachycují prostředí FBI.
Stříbrná cesta (2026)
5. června na stanici CANAL+ Sport a na VOD CANAL+
U příležitosti 30. výročí největšího úspěchu v historii samostatného českého fotbalu přináší stanice CANAL+ Sport dokumentární film Stříbrná cesta, jehož hlavním producentem je deník Sport. Snímek se vrací k nezapomenutelné jízdě české reprezentace na Euru 1996, která skončila až ve finále v londýnském Wembley. Snímek připomíná klíčové momenty, které se nesmazatelně zapsaly do paměti fanoušků - od vypjatých bitev v základní skupině přes legendární „dloubák“ Karla Poborského ve čtvrtfinále až po finálový duel s Německem za přítomnosti britské královny Alžběty II. Ve filmu účinkují všechny tehdejší hvězdy: Karel Poborský, Pavel Nedvěd, Patrik Berger, Vladimír Šmicer, Radek Bejbl, Petr Kouba či Pavel Kuka. Diváci se mohou těšit na emoce a osobní příběhy, které po třech desetiletích ožívají v upřímných výpovědích aktérů, již tehdy pobláznili celé Česko. Velkou pozornost věnuje dokument i nefotbalovým vzpomínkám na bouřlivou atmosféru 90. let, kdy se společnost učila žít v čerstvě nabyté svobodě a vyrovnávala se s nedávným rozpadem Československa.
Hranice přežití (Elevation, 2024)
Od 6. června každý pátek, CANAL+ Action a VOD CANAL+
Americký sci-fi thriller režiséra George Nolfiho zavede diváky do postapokalyptického světa, kde lidstvo poté, co Zemi ovládla děsivá monstra, téměř vyhynulo. Přežít se dá pouze ve vysokých horách, protože tajemné bytosti nedokážou překročit hranici 2 440 metrů nad mořem. Každý krok pod tuto hranici znamená téměř jistou smrt. To je hranice přežití. Hlavní hvězdou filmu je Anthony Mackie, známý především jako Falcon ze série The Avengers a dalších marvelovských blockbusterů. Ztvárňuje zoufalého otce, který musí opustit bezpečné horské útočiště, aby zachránil svého nemocného syna. Na nebezpečnou cestu do oblastí ovládaných monstry se spolu s ním vydává mladá Katie, kterou hraje Maddie Hasson, a vědkyně Nina v podání Moreny Baccarin, která možná jako jediná dokáže odhalit způsob, jak krvelačné bestie zastavit. Film si na několika žánrových filmových festivalech získal pozornost díky vizuální atmosféře, působivému zvukovému designu a originálnímu pojetí survival thrilleru.
Mys hrůzy (Cape Fear, 2024)
Od 5. června Apple TV
Očekávaná desetidílná série Mys hrůzy je moderní adaptací románu The Executioners od Johna D. MacDonalda, která navazuje na slavný film z roku 1962 s Gregory Peckem i na legendární verzi Martina Scorseseho z roku 1991, v níž exceloval Robert De Niro. Nové seriálové zpracování však přichází s modernější atmosférou a ještě intenzivnějším napětím, které klasický příběh o pomstě posouvá do současnosti. Hlavním lákadlem série je výkon Javiera Bardema, který v roli psychopatického Maxe Cadyho hraje jednoho z nejděsivějších televizních padouchů posledních let. Jeho klidný hlas a pronikavý pohled provází diváky hypnotickou podívanou o stalkingu a pomstě, která začíná ve chvíli, kdy se Cady vrací z vězení. Cílem jeho nenávisti se stává manželský pár úspěšných právníků Bowdenových (Patrick Wilson a Amy Adams), kterým začne systematicky ničit život.
Sugar - 2. řada.
Od 19. června, Apple TV
Po úspěchu první sezóny se stylový detektiv John Sugar v podání Colina Farrella vrací na obrazovky. Zatímco v první řadě řešil Sugar zmizení milované vnučky hollywoodského producenta, které ho dovedlo až k šokujícímu odhalení vlastní identity, nová série jej zastihuje v roli „emigranta“ na Zemi. Sugar se rozhodl zůstat v Los Angeles, aby pokračoval v práci soukromého vyšetřovatele a zároveň vypátral svou zmizelou sestru Djen. Druhá řada slibuje ještě hlubší ponor do žánru „neo-noir“ s výraznými sci-fi prvky. Sugar, který se stále potýká s vlastními trýznivými obavami a tajemstvím svého původu, se znovu ocitá v nebezpečném světě losangeleské smetánky. Tentokrát však nebude čelit jen zločincům z podsvětí, ale i následkům zrady ve vlastních řadách.
redakce
