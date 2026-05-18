SledovaniTV spouští kanál ČT sport RYCHLE

SledovaniTV spouští kanál ČT sport RYCHLEDNES! | Tisk | komentáře
Uživatelé SledovaniTV si nově užijí sportovní přenosy s minimálním zpožděním. Služba spouští speciální kanál ČT sport RYCHLE, který výrazně zkracuje latenci internetového vysílání a přibližuje sledování sportu téměř reálnému času.
Operátor OTT služby SledovaniTV přichází s technologickou vychytávkou, která potěší sportovní fanoušky. Nový kanál ČT sport RYCHLE nabídne sledování sportovních přenosů s minimálním zpožděním oproti běžnému internetovému vysílání. Informoval o tom provozovatel služby SledovaniTV.
▲ Obr č. 1 - Příjem OTT služby SledovaniTV. Ilustrační foto (foto: SledovaniTV)
Internetová distribuce televizního signálu je technicky náročný proces, při kterém vzniká určité zpoždění. Aby byl obraz stabilní a nedocházelo k výpadkům, využívají standardní streamy takzvaný buffer, tedy časovou rezervu pro načítání dat. Ta může v praxi znamenat zpoždění v řádu desítek sekund oproti jiným typům vysílání.
SledovaniTV se podařilo toto zpoždění výrazně zkrátit díky optimalizaci celého procesu zpracování a distribuce signálu. Kanál ČT sport RYCHLE využívá technologii low latency, která pracuje s výrazně kratším bufferem a umožňuje doručit přenos k divákovi téměř okamžitě.
„
Speciální kanál bude dostupný všem zákazníkům SledovaniTV bez ohledu na zvolený balíček a doplní standardní vysílání ČT sport. Uživatelé si tak mohou sami vybrat, zda upřednostní maximální stabilitu přenosu, nebo co nejnižší zpoždění.
Kanál ČT sport RYCHLE bude dostupný pouze dočasně po dobu vybraných sportovních událostí. Vzhledem k využité technologii je však potřeba počítat s vyššími nároky na kvalitu internetového připojení a výkon zařízení. V případě méně stabilního připojení je možné kdykoliv přepnout zpět na klasickou verzi kanálu.
redakce
Operátor OTT služby SledovaniTV přichází s technologickou vychytávkou, která potěší sportovní fanoušky. Nový kanál ČT sport RYCHLE nabídne sledování sportovních přenosů s minimálním zpožděním oproti běžnému internetovému vysílání. Informoval o tom provozovatel služby SledovaniTV.
▲ Obr č. 1 - Příjem OTT služby SledovaniTV. Ilustrační foto (foto: SledovaniTV)
Internetová distribuce televizního signálu je technicky náročný proces, při kterém vzniká určité zpoždění. Aby byl obraz stabilní a nedocházelo k výpadkům, využívají standardní streamy takzvaný buffer, tedy časovou rezervu pro načítání dat. Ta může v praxi znamenat zpoždění v řádu desítek sekund oproti jiným typům vysílání.
SledovaniTV se podařilo toto zpoždění výrazně zkrátit díky optimalizaci celého procesu zpracování a distribuce signálu. Kanál ČT sport RYCHLE využívá technologii low latency, která pracuje s výrazně kratším bufferem a umožňuje doručit přenos k divákovi téměř okamžitě.
„
Sportovní přenos je hlavně o emocích a ty fungují nejlépe ve chvíli, kdy přicházejí bez zpoždění. Každý fanoušek zná situaci, kdy uslyší gól od sousedů nebo mu přijde notifikace v telefonu ještě dřív, než ho skutečně uvidí na obrazovce. Právě proto jsme připravili kanál ČT sport RYCHLE, který minimalizuje zpoždění přenosu a umožňuje sledovat důležité sportovní momenty téměř v reálném čase,“ říká marketingový ředitel SledovaniTV Lukáš Pazourek.
Speciální kanál bude dostupný všem zákazníkům SledovaniTV bez ohledu na zvolený balíček a doplní standardní vysílání ČT sport. Uživatelé si tak mohou sami vybrat, zda upřednostní maximální stabilitu přenosu, nebo co nejnižší zpoždění.
Kanál ČT sport RYCHLE bude dostupný pouze dočasně po dobu vybraných sportovních událostí. Vzhledem k využité technologii je však potřeba počítat s vyššími nároky na kvalitu internetového připojení a výkon zařízení. V případě méně stabilního připojení je možné kdykoliv přepnout zpět na klasickou verzi kanálu.
redakce