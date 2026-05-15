Pátek, 15. května 2026, svátek má Žofie

Pecka.TV spouští speciální kanál ČT Sport LIVE+ a soutěž

Internetová televize Pecka.TV vychází vstříc hokejovým fanouškům a pro letošní Mistrovství světa v ledním hokeji si připravila dvě zásadní novinky. Sledování zápasů posune na novou úroveň speciální kanál ČT Sport LIVE+ s nadstandardním datovým tokem a minimálním zpožděním. Atmosféru šampionátu navíc doplní velká tipovací soutěž na sociálních sítích o atraktivní televizní balíčky.

Góly dřív než u souseda díky ČT Sport LIVE+

Jedním z nejčastějších problémů při online sledování sportovních přenosů je zpoždění signálu. Pecka.TV tento problém během mistrovství řeší zařazením speciálního kanálu ČT Sport LIVE+. Ten díky posílenému datovému toku až 10 Mb/s nabízí nejen špičkovou kvalitu obrazu, ale především minimální latenci.


▲ Obr č. 1 - MS v hokeji si mohou zákazníci Pecka.TV užít se speciálním kanálem ČT Sport LIVE+ (foto: Pecka.TV)
Diváci tak nepřijdou o moment překvapení a o gólech českého týmu se dozví v reálném čase, nikoliv od sousedů. Kanál je po celou dobu trvání šampionátu dostupný zcela automaticky pro všechny zákazníky s balíčkem Zlatá střední a vyššími.

Chceme, aby naši diváci prožili hokejový šampionát naplno a bez kompromisů. Kdo sleduje sport online, zná tu frustraci, když mu radost z gólu zkazí dřívější reakce okolí. S ČT Sport LIVE+ toto zpoždění mažeme a divákům servírujeme obraz ostrý jako břitva,“ uvádí k technologické novince Matěj Čičák, marketingový ředitel Pecka.TV.

Tipovačka k MS 2026 o ceny za tisíce korun

Kromě technologického vylepšení přenosu spouští Pecka.TV exkluzivní "Tipovačku" na svých oficiálních profilech na Facebooku a Instagramu. Fanoušci se mohou zapojit před každým zápasem české reprezentace tím, že do komentářů napíší svůj tip na přesný výsledek (nejpozději do vhození úvodního buly).

Hraje se o atraktivní ceny:

* Po každém zápase vylosuje Pecka.TV z úspěšných tipérů na obou platformách výherce prémiového balíčku Plná palba na měsíc zdarma (v hodnotě 299 Kč).


* Na konci šampionátu navíc proběhne velké slosování ze všech odeslaných tipů bez ohledu na jejich správnost. Jeden vylosovaný výherce získá balíček Plná palba na celý rok zdarma (v celkové hodnotě 3 588 Kč).

Kompletní pravidla soutěže jsou k dispozici na webových stránkách služby.

