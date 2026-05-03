Více než třetina čtenářů sleduje klasické lineární vysílání
Klasické lineární vysílání se stále těší velké oblibě. Nejčastěji jej vyhledává více než třetina čtenářů webu parabola.cz. Vyplývá to z výsledků hlasování z nedávno uzavřené ankety.
Způsob sledování televizního a video obsahu se v posledních letech výrazně mění. Potvrzují to i výsledky aktuální ankety mezi čtenáři webu parabola.cz. Ta se zaměřila na jednoduchou otázku: Jak dnes lidé nejčastěji sledují televizi? Odpovědi ukazují, že ačkoli nové technologie nabírají na síle, tradiční formy sledování si stále udržují pevnou pozici.
Nejvíce hlasů (35,3 procent) získalo klasické lineární vysílání prostřednictvím pozemního vysílání (DVB-T/DVB-T2), satelitu (DVB-S/S2/S2X) nebo kabelové sítě. I v době internetu a streamingu tak zůstává pro značnou část diváků hlavním zdrojem televizního obsahu tradiční televize s pevně daným programem. Diváci nechtějí složitě vyhledávat v katalozích platforem titul, na který se bude dívat a jednoduše volbu obsahu nechají na oblíbené stanici, kterou sledují.
▲ Obr č. 1 - Výsledky hlasování čtenářů webu parabola.cz v anketě: Jakým způsobem dnes nejčastěji sledujete televizní obsah? (foto: parabola.cz)
Druhá nejčastěji zvolená odpověď je sledování televizního obsahu přes IPTV a OTT platformy. Tyto služby využívá 27,8 procenta respondentů. Jde o typ služby, která si získává přízeň u televizních diváků. Láká na širší nabídku programů a řadu doprovodných funkcí (nahrávání, zpětné zhlédnutí, přetáčení).
Překvapivě až na třetím místě s podílem 9,3 procenta se umístily čistě streamovací služby typu Netflix, HBO Max nebo Disney+. Přestože se o nich mluví jako o dominantním způsobu sledování obsahu, výsledky naznačují, že se stále jedná jako doplněk k některému hlavnímu způsobu příjmu televizních pořadů, což potvrzuje 13,2 % respondentů, kteří kombinují několik způsobů sledování televizního obsahu.
Shodný počet hlasujících (4,3 %) sleduje televizní pořady prostřednictvím televizního archívu, které je součástí nabídky OTT a IPTV služeb operátora a také přes YouTube a jiné online video platformy.
5,9 procenta čtenářů webu parabola.cz, že televizní obsah vůbec nesledují. Pravděpodobně se jedná o čtenáře, které televizní obrazovka omrzela a hledají jiné způsoby trávení volného času a zábavy.
Výsledky ukazují, že diváci mají bohatou nabídku způsobu příjmu televizních pořadů. Řada z nich kombinuje několik druhů konzumace obsahu. Nabídka je pestrá, divák si může vybrat podle svých požadavků.
Hlasování se zúčastnilo 539 čtenářů.
Po uzavření hlasování jsme pro čtenáře webu parabola.cz připravili možnost se účastnit dalšího průzkumu. Tentokrát otázka je přímo "na tělo": Přijali byste levnější televizní služby výměnou za více reklam? Hlasovat můžete na titulní stránce v levném sloupci.
redakce
