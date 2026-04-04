Pondělí, 6. dubna 2026, svátek má Vendula

CANAL+ hlásí další úspěch v boji proti pirátskému příjmu

Francouzská společnost CANAL+ je úspěšná v boji proti audiovizuálnímu pirátství. Jde již o několikátý úspěch firmy v řadě, které pomůže více ochránit investice do nákupu nákladných vysílacích práv.

Nedávno, 27. března 2026, rozhodl pařížský odvolací soud ve prospěch společnosti CANAL+ v případu blokování nelegálních streamovacích a IPTV služeb alternativními poskytovateli DNS, jako jsou Google, Cloudflare a Cisco. CANAL+ zdůrazňuje, že jde o první rozhodnutí svého druhu ve Francii a představuje rozhodující zlom v ochraně obsahu globální mediální a zábavní skupiny. Jde také o průkopnickou roli operátora CANAL+ v boji proti audiovizuálnímu pirátství, které tam může změnit způsob ochrany vysílacích práv v online prostoru.


▲ Obr č. 1 - Logo CANAL+ (foto: CANAL+)

Odvolací soud považoval za technicky proveditelné a přiměřené blokování nelegálních streamovacích a IPTV služeb prostřednictvími alternativních poskytovatelů DNS.



Jde o několikátý úspěch společnosti CANAL+ v boji proti online pirátství. Připomeňme, že v roce 2022 firma CANAL+ získala prvostupňová rozhodnutí o blokování streamovací stránek poskytovateli internetových služeb. V roce 2024 uspěla s alternativními poskytovateli DNS a v roce 2025 se službami CDN, proxy a VPN. "Rozhodnutí odvolacího soudu v Paříži je plně v souladu se strategií skupiny, která požaduje, aby techničtí zprostředkovatelé všeho druhu převzali odpovědnost v boji proti audiovizuálními pirátství," uvedla CANAL+.

"Tato rozhodnutí nejsou jen vítězstvím pro CANAL+, ale odrážejí komplexní přístup, který bude dále posílen postupným zaváděním dalších opatření, včetně blokování IP adres," dodala CANAL+.

