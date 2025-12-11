Televizní Vánoce spojují tradice, emoce a inovace

Televizní Vánoce spojují tradice, emoce a inovaceDNES! | Tisk | komentáře
Rekordní nabídka streamovacích služeb na českém a slovenském trhu nemění chování divákům během vánočních svátků. Klasické televizní vysílání si ve vánočním období udržuje svoji výjimečnou a nenahraditelnou pozici podtrženou vysokou sledovaností.
Vánoční období je časem, kdy se diváci vracejí k lineárnímu vysílání, které jim nabízí od ranních pohádek až po večerní sváteční filmy nabízí provozovatelem televizní stanice pečlivě sestavený výběr svátečních pořadů bez nutnosti výběru a zdlouhavého scrollování.
"
Peoplemetry zároveň potvrzují, že diváci během svátků tráví u obrazovek více času, přepínají méně a vyhledávají tituly, u kterých přesně ví, co mohou očekávat. Vánoční období tak spojují dlouholeté programové rituály, ikonické pohádky, nové lokální tituly, moderní technologické inovace, které vysílatelé využívají stále více.
Divácké preference se přirozeně liší, během Vánoc se rozdíly zmenšují, protože rodiny sledují pořady společně. Starší diváci upřednostňují starší české / slovenské / československé pohádky, tradiční rodinné filmy a ikonické komedie. Mladší ročníky zase oslovují animované tituly, dynamické kinohity či moderní fantasy zpracování.
Pro uspokojení různých diváckých návyků, rozšiřují vysílatelé nabídku i na vlastních streamovacích platformách, doplňují ji obsahem na sociálních sítích a zapojují moderní technologie včetně prvků umělé inteligence (AI). Televize zdůrazňují, že nejde o soupeření lineárního vysílání se streamingem, ale o jejich vzájemné doplnění a mix, díky kterému si každá generace najde obsah podle svých preferencí.
redakce
Vánoční období je časem, kdy se diváci vracejí k lineárnímu vysílání, které jim nabízí od ranních pohádek až po večerní sváteční filmy nabízí provozovatelem televizní stanice pečlivě sestavený výběr svátečních pořadů bez nutnosti výběru a zdlouhavého scrollování.
"
V mnoha domácnostech má zapnutý televizor stejnou tradici jako vánoční stromeček či štědrovečerní večeře," zdůraznila programová ředitelka skupin Nova a Markíza Silvia Majeská.
Peoplemetry zároveň potvrzují, že diváci během svátků tráví u obrazovek více času, přepínají méně a vyhledávají tituly, u kterých přesně ví, co mohou očekávat. Vánoční období tak spojují dlouholeté programové rituály, ikonické pohádky, nové lokální tituly, moderní technologické inovace, které vysílatelé využívají stále více.
Divácké preference se přirozeně liší, během Vánoc se rozdíly zmenšují, protože rodiny sledují pořady společně. Starší diváci upřednostňují starší české / slovenské / československé pohádky, tradiční rodinné filmy a ikonické komedie. Mladší ročníky zase oslovují animované tituly, dynamické kinohity či moderní fantasy zpracování.
Pro uspokojení různých diváckých návyků, rozšiřují vysílatelé nabídku i na vlastních streamovacích platformách, doplňují ji obsahem na sociálních sítích a zapojují moderní technologie včetně prvků umělé inteligence (AI). Televize zdůrazňují, že nejde o soupeření lineárního vysílání se streamingem, ale o jejich vzájemné doplnění a mix, díky kterému si každá generace najde obsah podle svých preferencí.
redakce