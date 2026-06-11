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SledovaniTV: Rychlé streamy pro MS ve fotbale a speciální přehled zápasů

DNES! | Tisk | komentáře

SledovaniTV připravilo pro fotbalové mistrovství světa 2026 několik novinek, které divákům usnadní sledování zápasů a přinesou rychlejší sportovní zážitek. Během celého šampionátu budou na vybraných sportovních kanálech dostupné přenosy s minimálním zpožděním (tzv. streamy s nízkou latencí). Informoval dnes o tom provozovatel OTT služby SledovaniTV.

Kanály s nízkou latencí

Po úspěšném nasazení této technologie během předchozího hokejového šampionátu přináší SledovaniTV její vylepšenou verzi také fotbalovým fanouškům. Přenosy s minimálním zpožděním oproti realitě budou dostupné na kanálech ČT sport, Nova a Nova Action po celou dobu turnaje.

Sportovní přenosy jsou typem obsahu, kde záleží na každé sekundě. Díky zrychlenému přenosu signálu dokážeme výrazně zkrátit zpoždění oproti běžnému internetovému vysílání a nabídnout divákům bezprostřednější zážitek bez nepříjemných spoilerů z okolí, sociálních sítí nebo sázkařských aplikací,“ říká marketingový ředitel SledovaniTV Lukáš Pazourek.

Technologie funguje na principu výrazně kratšího načteného úseku (tzv. bufferu), díky kterému se přenos dostává k divákovi pouze s několika sekundovým zpožděním. Na podporovaných zařízeních se rychlý stream aktivuje automaticky. Uživatelé, kterým by nevyhovoval například kvůli kvalitě internetového připojení, jej mohou v nastavení jednoduše vypnout.



Speciální přehled zápasů

Vedle technologických novinek připravilo SledovaniTV také speciální obsahovou podporu. Všechny zápasy mistrovství světa budou přehledně dostupné přímo na domovské obrazovce televizních aplikací i ve webovém rozhraní služby. Diváci tak nebudou muset jednotlivé přenosy vyhledávat v televizním programu.

Cílem novinek je zpřehlednit orientaci v turnaji a nabídnout zákazníkům co nejkomfortnější způsob sledování jedné z nejsledovanějších sportovních událostí na světě.

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