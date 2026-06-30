Eurosport Wimbledon 4K opět v nabídce Antik TV

Eurosport Wimbledon 4K opět v nabídce Antik TVDNES! | Tisk | komentáře
Košický telekomunikační operátor Antik Telecom rozšířil svoji televizní OTT platformu Antik TV v České republice a na Slovensku o pop up kanál Eurosport Wimbledon 4K, na kterém diváci mohou sledovat prestižní zápasy z tenisového turnaje Wimbledon.
Exkluzivní kanál Eurosport Wimbledon 4K, který je dostupný na Antik TV v Česku a na Slovensku, se výhradně zaměřuje na zmíněný tenisový turnaj, který je divákům k dispozici v nejlepší možné technické kvalitě - v Ultra HD rozlišení ve formátu 4K.
Podobně jako v předchozích letech i tentokrát mohou všichni zákazníci Antik TV na Slovensku a v České republice sledovat bez dodatečných poplatků uvedený program. Ten je dostupný v balíčcích, ve kterých je nabízen i běžný program Eurosport.
▲ Obr č. 1 - Centrála společnosti Antik Telecom (foto: Antik Telecom)
Fejištěm je tradičně prestižní All England Lawn Tennis and Croquet Club v Londýně, kde se každoročně setkává absolutní světová špička. Do hlavního pavouka dvojhry nastoupí 128 hráčů a hráček, ve čtyřhře se představí 64 párů. Slovenský tenis má aktuálně na turnaji dvojnásobné zastoupení, přímo do hlavního pavouka se kvalifikovala Alex Molčan a Tereza Mihalíková.
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Díky ultravysokému rozlišení divákům neunikne žádný detail - od emocí hráčů až po nejtěsnější dopady míčků, které po loňské premiéře opět monitoruje výhradně elektronický systém čárových rozhodčích.
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Prestižní turnaj Wimbledon potrvá do 12. července (júla). Do stejného data bude dostupný i uvedený pop up kanál Eurosport Wimbledon 4K.
redakce
Exkluzivní kanál Eurosport Wimbledon 4K, který je dostupný na Antik TV v Česku a na Slovensku, se výhradně zaměřuje na zmíněný tenisový turnaj, který je divákům k dispozici v nejlepší možné technické kvalitě - v Ultra HD rozlišení ve formátu 4K.
Podobně jako v předchozích letech i tentokrát mohou všichni zákazníci Antik TV na Slovensku a v České republice sledovat bez dodatečných poplatků uvedený program. Ten je dostupný v balíčcích, ve kterých je nabízen i běžný program Eurosport.
▲ Obr č. 1 - Centrála společnosti Antik Telecom (foto: Antik Telecom)
Fejištěm je tradičně prestižní All England Lawn Tennis and Croquet Club v Londýně, kde se každoročně setkává absolutní světová špička. Do hlavního pavouka dvojhry nastoupí 128 hráčů a hráček, ve čtyřhře se představí 64 párů. Slovenský tenis má aktuálně na turnaji dvojnásobné zastoupení, přímo do hlavního pavouka se kvalifikovala Alex Molčan a Tereza Mihalíková.
"
Sledování světového sportu by mělo být zážitkem, který vás vtáhne přímo na stadion. V ANTIKu se neustále snažíme posouvat technologické hranice a přinášet prémiový obsah v maximální kvalitě. Jsme hrdí, že na slovenském trhu opět držíme toto exkluzivní prvenství," říká Gabriel Fecko, vedoucí IPTV oddělení společnosti Antik Telecom.
Díky ultravysokému rozlišení divákům neunikne žádný detail - od emocí hráčů až po nejtěsnější dopady míčků, které po loňské premiéře opět monitoruje výhradně elektronický systém čárových rozhodčích.
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Nechceme, aby naši zákazníci přišli o jediný moment, překvapení či emoci tohoto léta. Věřím, že dva týdny se světovým tenisem ve 4K kvalitě budou pro ně skvělým startem do dovolenkové sezóny," doplňuje Fecko.
Prestižní turnaj Wimbledon potrvá do 12. července (júla). Do stejného data bude dostupný i uvedený pop up kanál Eurosport Wimbledon 4K.
redakce