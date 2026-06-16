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Úterý, 16. června 2026, svátek má Zbyněk

MAGENTA TV se rozšiřuje o TN Live a Letní kino

DNES! | Tisk | komentáře

Televizní platforma MAGENTA TV, telekomunikačního operátora T-Mobile Česká republika, se rozšiřuje o dvě novinky. Do programové nabídky přidává zpravodajsko-lifestylový kanál TN Live, provozovatele TV Nova, a zároveň se vrací oblíbený tematický VOD kanál Letní kino.

TN Live přináší divákům 24hodinové vysílání zaměřené na aktuální dění i životní styl. Program tvoří zejména zpravodajské rozhovory, přímé přenosy a pravidelné přehledy Rychlých novin. Nechybí ani pořady Headline TN Live a Do hloubky, ve kterých moderátoři spolu s odborníky rozebírají klíčová témata dne. Stanice je dostupná se zpětným zhlédnutí.


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▲ Obr č. 1 - VOD Letní kino opět na MAGENTA TV (foto: T-Mobile)


S příchodem léta se do MAGENTA TV vrací také speciální VOD kanál Letní kino, který se již stal pravidelnou součástí prázdninové nabídky. Diváci se mohou těšit na výběr nejatraktivnějších titulů z Videotéky zasazené přímo v programovém průvodci, ideálních pro letní večery u obrazovky. V nabídce nebudou chybět například všechny díly Spider-Mana, dále pak snímky jako Tenkrát v Hollywoodu, 3Bobule nebo Jumanji.

Obě novinky jsou divákům MAGENTA TV dostupné v HD v tarifech S Plus a vyšších. TN Live na EPG pozici 28, Letní kino pak na EPG pozici 19.

redakce

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22:10 Comeback III
kanál PRIMA 20:15 Polabí (76)
21:35 7 pádů Honzy Dědka
22:40 7 pádů Honzy Dědka
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23:20 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly 4 (17)
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21:55 Talkshow Tomáše Magnuska
kanál JEDNOTKA 20:30 Astrid a Raphaëlle
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22:25 Diplomatka (3/6)
kanál DVOJKA 20:10 Tajomstvá a špióni: Nukleárna hra (2/3)
21:05 Marilyn Monroe: Sláva za každú cenu (3/3)
22:00 ŠTB: PRÍSNE TAJNÉ
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