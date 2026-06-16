MAGENTA TV se rozšiřuje o TN Live a Letní kino

MAGENTA TV se rozšiřuje o TN Live a Letní kinoDNES! | Tisk | komentáře
Televizní platforma MAGENTA TV, telekomunikačního operátora T-Mobile Česká republika, se rozšiřuje o dvě novinky. Do programové nabídky přidává zpravodajsko-lifestylový kanál TN Live, provozovatele TV Nova, a zároveň se vrací oblíbený tematický VOD kanál Letní kino.
TN Live přináší divákům 24hodinové vysílání zaměřené na aktuální dění i životní styl. Program tvoří zejména zpravodajské rozhovory, přímé přenosy a pravidelné přehledy Rychlých novin. Nechybí ani pořady Headline TN Live a Do hloubky, ve kterých moderátoři spolu s odborníky rozebírají klíčová témata dne. Stanice je dostupná se zpětným zhlédnutí.
▲ Obr č. 1 - VOD Letní kino opět na MAGENTA TV (foto: T-Mobile)
S příchodem léta se do MAGENTA TV vrací také speciální VOD kanál Letní kino, který se již stal pravidelnou součástí prázdninové nabídky. Diváci se mohou těšit na výběr nejatraktivnějších titulů z Videotéky zasazené přímo v programovém průvodci, ideálních pro letní večery u obrazovky. V nabídce nebudou chybět například všechny díly Spider-Mana, dále pak snímky jako Tenkrát v Hollywoodu, 3Bobule nebo Jumanji.
Obě novinky jsou divákům MAGENTA TV dostupné v HD v tarifech S Plus a vyšších. TN Live na EPG pozici 28, Letní kino pak na EPG pozici 19.
redakce
TN Live přináší divákům 24hodinové vysílání zaměřené na aktuální dění i životní styl. Program tvoří zejména zpravodajské rozhovory, přímé přenosy a pravidelné přehledy Rychlých novin. Nechybí ani pořady Headline TN Live a Do hloubky, ve kterých moderátoři spolu s odborníky rozebírají klíčová témata dne. Stanice je dostupná se zpětným zhlédnutí.
▲ Obr č. 1 - VOD Letní kino opět na MAGENTA TV (foto: T-Mobile)
S příchodem léta se do MAGENTA TV vrací také speciální VOD kanál Letní kino, který se již stal pravidelnou součástí prázdninové nabídky. Diváci se mohou těšit na výběr nejatraktivnějších titulů z Videotéky zasazené přímo v programovém průvodci, ideálních pro letní večery u obrazovky. V nabídce nebudou chybět například všechny díly Spider-Mana, dále pak snímky jako Tenkrát v Hollywoodu, 3Bobule nebo Jumanji.
Obě novinky jsou divákům MAGENTA TV dostupné v HD v tarifech S Plus a vyšších. TN Live na EPG pozici 28, Letní kino pak na EPG pozici 19.
redakce