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Nejvíce čtenářů si myslí, že sporty by měly být na jednom místě

DNES! | Tisk | komentáře

Sportovní přenosy a jejich dostupnost. Věčné téma, které rezonuje u sportovních fanoušků, kteří by rádi viděli všechno na jednom místě (televizní platformě či stanici).

Provozovatelé televizních platforem a stanic jistě tomuto požadavku velmi dobře rozumí. Vždy ale narážejí na klíčový problém: cena za vysílací práva, která stále rostou.

Zatímco dříve o vysílací práva na sportovní přenosy usilovali vedle veřejnoprávních vysílatelů také provozovatelé placených stanic, boj se postupně přiostřil a o práva bojují i provozovatelé televizních platforem a nejnověji i streamovací služby. Čím je více zájemců o vysílací práva, tím tedy logicky může růst i jejich cena. Řeší se, kdo nabídne víc. Sportovní práva je velký byznys a také velká neznámá. Nikdy totiž zájemce o balíky práv neví, zda a případně jak bude úspěšný domácí tým, resp. reprezentanti.

Nedávno jsme čtenářům na webu parabola.cz zveřejnili docela provokativní otázku: "Je podle vás správné, že jsou sportovní přenosy rozděleny mezi více placených služeb?" Co si o tom čtenáři myslí?


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▲ Obr č. 1 - Výsledky hlasování čtenářů webu. Anketní otázka: Je podle vás správné, že jsou sportovní přenosy rozděleny mezi více placených služeb? (foto: parabola.cz)
Nejvíce respondentů (23,4 %) uvedlo, že by měly být všechny sportovní přenosy na jednom místě. Pro diváka je (resp. bylo by) to praktické. Vše by našli na jedno stanici či operátora a nemuseli by dále řešit jiné poskytovatele televizních služeb a platit další poplatky.

Problémem ale je, že pokud by všechno (nejenom sport) bylo jen u jednoho poskytovatele, ceny za balíčky programů by byly neúměrně vysoké a tedy i pro diváky neatraktivní.

Dalších 21,7 % to neřeší (je jim to jedno). Možná se přizpůsobí situaci na trhu nebo nepotřebují zkrátka mít všechno.

Rozdělení sportovních přenosů mezi více placených služeb podporuje konkurenci se domnívá 20,2 procenta hlasujících.



Sportovní přenosy a vůbec sport na televizní obrazovce není tématem pro 19,9 procenta respondentů.

8,7 % hlasujících uvedlo, že spíše není správné, že jsou sportovní přenosy rozděleny mezi více hráčů na trhu a opačný názor (spíše je správné) má 6,1 procenta čtenářů.

Ankety webu parabola.cz se zúčastnilo celkem 346 čtenářů.

Po uzavření hlasování jsme pro čtenáře připravili další možnost vyjádřit svůj názor. Tentokrát se ptáme co by vás nejvíce motivovalo k tomu nevyužívat nelegální zdroje TV obsahu? Hlasovat můžete - jako vždy - na titulní stránce webu parabola.cz v levém sloupci.

redakce

komentáře čtenářů




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