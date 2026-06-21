Rána pro operátory: Třetina čtenářů sdílí účet ke streamovací službě

Rána pro operátory: Třetina čtenářů sdílí účet ke streamovací služběDNES! | Tisk | komentáře
Varovné zjištění pro operátory streamovacích platforem. Až třetina čtenářů sdílí svůj účet mimo svoji domácnost - tedy s dalšími uživateli. Vyplývá to z nedávné ankety webu parabola.cz, která se věnovala uvedené problematice.
Na webu parabola.cz proběhl průzkum ohledně sdílení uživatelského účtu s jinými usery. Na otázku: "Sdílíte účet ke streamovací službě mimo domácnost?" odpovědělo celkem 325 čtenářů.
Zcela běžně sdílí svůj účet s někým cizím celkem 24,9 procenta respondentů. Možná se sousedkou / sousedem, přítelkyní / přítelem či známou / známým. není zcela vyloučeno, že se zcela neznámým člověkem. Jednoduše proto, že streamovacích platforem na trhu působí příliš mnoho. Každá nabízí zajímavý obsah. Nicméně pro náročného uživatele není všechno na "jednom místě" (streamovací službě). A způsob, jak se dostat k dalšímu obsahu proto někteří vidí v získání přístupu jiné služby výměnou za přidaného uživatele ve vlastním uživatelském účtu.
▲ Obr č. 1 - Výsledky hlasování čtenářů webu. Anketní otázka: Sdílíte účet ke streamovací službě mimo domácnost? (foto: parabola.cz)
Na tomto místě musíme upozornit, že sdílení uživatelského účtu s jinou osobou mimo domácnost většina streamovacích platforem přímo zakazuje ve svých obchodních podmínkách. Někteří operátoři ale nabízejí tzv. legalizaci jiného uživatele ve svém účtu a to nižšími poplatky - tedy uživatel zaplatí částku za běžný účet a jako doplňkový balíček si zvolí přidání člena/členy do svého účtu.
Provozovatelé streamovacích služeb vidí činnost na jednotlivých uživatelských účtech a ani při značném množství zákazníků není pro ně problém odhalit, že účet je využíván ve více domácnostech.
Ale vraťme se zpět k výsledkům ankety. Dalších 8 procent hlasujících uvedlo, že účet sdílí výjimečně. Celkem tedy 32,9 % hlasujících sdílí účet ke streamovací službě běžně nebo i výjimečně.
Celkem 5,8 procenta čtenářů se přiznalo, že dříve svůj účet sdílelo.
Na druhou stranu nejvíce hlasujících (28,3 %) uvedlo, že nikdy nesdílelo svůj účet ke streamovacím platformám.
Dalších 26,8 procenta respondentů uvedlo, že nemá žádnou streamovací platformu, tudíž se k problematice nemůže ani vyjádřit. A zbývajících 6,2 hlasujících se vyjádřit ke sdílení účtu mimo domácnost odmítlo vyjádřit.
Po uzavření hlasování jsme pro čtenáře webu parabola.cz připravili další možnost, jak se vyjádřit k problematice, která je stále aktuální a týká se to sportovních práv. Otázka zní: Je podle vás správné, že jsou sportovní přenosy rozděleny mezi více placených služeb? Co si o tom myslíte? Hlasovat můžete v následujících dnech na titulní stránce webu v levém sloupci.
redakce
Na webu parabola.cz proběhl průzkum ohledně sdílení uživatelského účtu s jinými usery. Na otázku: "Sdílíte účet ke streamovací službě mimo domácnost?" odpovědělo celkem 325 čtenářů.
Zcela běžně sdílí svůj účet s někým cizím celkem 24,9 procenta respondentů. Možná se sousedkou / sousedem, přítelkyní / přítelem či známou / známým. není zcela vyloučeno, že se zcela neznámým člověkem. Jednoduše proto, že streamovacích platforem na trhu působí příliš mnoho. Každá nabízí zajímavý obsah. Nicméně pro náročného uživatele není všechno na "jednom místě" (streamovací službě). A způsob, jak se dostat k dalšímu obsahu proto někteří vidí v získání přístupu jiné služby výměnou za přidaného uživatele ve vlastním uživatelském účtu.
▲ Obr č. 1 - Výsledky hlasování čtenářů webu. Anketní otázka: Sdílíte účet ke streamovací službě mimo domácnost? (foto: parabola.cz)
Na tomto místě musíme upozornit, že sdílení uživatelského účtu s jinou osobou mimo domácnost většina streamovacích platforem přímo zakazuje ve svých obchodních podmínkách. Někteří operátoři ale nabízejí tzv. legalizaci jiného uživatele ve svém účtu a to nižšími poplatky - tedy uživatel zaplatí částku za běžný účet a jako doplňkový balíček si zvolí přidání člena/členy do svého účtu.
Provozovatelé streamovacích služeb vidí činnost na jednotlivých uživatelských účtech a ani při značném množství zákazníků není pro ně problém odhalit, že účet je využíván ve více domácnostech.
Ale vraťme se zpět k výsledkům ankety. Dalších 8 procent hlasujících uvedlo, že účet sdílí výjimečně. Celkem tedy 32,9 % hlasujících sdílí účet ke streamovací službě běžně nebo i výjimečně.
Celkem 5,8 procenta čtenářů se přiznalo, že dříve svůj účet sdílelo.
Na druhou stranu nejvíce hlasujících (28,3 %) uvedlo, že nikdy nesdílelo svůj účet ke streamovacím platformám.
Dalších 26,8 procenta respondentů uvedlo, že nemá žádnou streamovací platformu, tudíž se k problematice nemůže ani vyjádřit. A zbývajících 6,2 hlasujících se vyjádřit ke sdílení účtu mimo domácnost odmítlo vyjádřit.
Po uzavření hlasování jsme pro čtenáře webu parabola.cz připravili další možnost, jak se vyjádřit k problematice, která je stále aktuální a týká se to sportovních práv. Otázka zní: Je podle vás správné, že jsou sportovní přenosy rozděleny mezi více placených služeb? Co si o tom myslíte? Hlasovat můžete v následujících dnech na titulní stránce webu v levém sloupci.
redakce