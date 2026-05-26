Lokální tvorba táhne: více než polovina televizní sledovanosti patří českému obsahu
▲ Obr č. 1 - Český obsah tvoří necelou třetinu programové nabídky, na sledovanosti se ale podílí téměř třemi pětinami (foto: Atmedia)
▲ Obr č. 2 - Lokální obsah oslovuje všechny generace (foto: Atmedia)
Čeští diváci ve věku 15+ trávili v loňském roce sledováním televize v průměru 3,5 hodiny denně, přičemž televizi si každý den zapnulo 66 % diváků. 1) Přestože lokální obsah tvořil v loňském roce 31 % programové nabídky všech měřených televizních stanic, na celkové televizní sledovanosti se podílel z 57 %. 2) Domácí tvorba tak dlouhodobě potvrzuje svou schopnost přitahovat k televizním obrazovkám široké publikum. „
Lokální obsah zůstává jedním z hlavních důvodů, proč si diváci televizi zapínají, a i v době rostoucí fragmentace médií potvrzuje svou schopnost oslovit široké publikum,“ říká Michaela Suráková, Managing Director ve společnosti Atmedia.
▲ Obr č. 1 - Český obsah tvoří necelou třetinu programové nabídky, na sledovanosti se ale podílí téměř třemi pětinami (foto: Atmedia)
Domácí tvorba oslovuje všechny generaceObliba českého a československého obsahu je patrná napříč všemi generacemi televizních diváků. U diváků ve věku 15-34 let tvoří lokální obsah polovinu času stráveného sledováním televize. S přibývajícím věkem jeho podíl na celkové sledovanosti dále roste. U diváků ve věku 35-54 let dosahuje 55 % a u nejstarší věkové skupiny 55+ na 59 %. 3) „
Český obsah není pouze doménou starších generací. Data ukazují, že silný vztah k lokální tvorbě mají i mladí diváci, kteří dnes využívají celou řadu platforem. Televize jim přesto dokáže nabídnout obsah, který je relevantní a blízký jejich každodennímu životu,“ doplňuje Michaela Suráková.
Český obsah funguje i na placených tematických stanicíchLokální tvorba dlouhodobě dominuje zejména v nejsledovanějších televizních žánrech, mezi které patří filmy, seriály nebo zábavné pořady. Podíl lokální tvorby navíc v programové nabídce televizních stanic dlouhodobě roste. Zatímco v roce 2015 tvořil český a československý obsah pětinu vysílání, v roce 2020 to bylo 27 % a v loňském roce již 31 %. 4) Tento trend je patrný nejen u velkých volně šířených televizních stanic, ale v posledních letech také u placených tematických kanálů. Příkladem jsou filmové a seriálové televizní stanice FilmBox a CS Film.
▲ Obr č. 2 - Lokální obsah oslovuje všechny generace (foto: Atmedia)
Diváci mají o český obsah dlouhodobě velký zájem i na placených tematických stanicích. FilmBox zařazuje vedle zahraniční produkce také české a československé filmy, které jsou mezi diváky této stanice velmi populární,“ uvádí Michaela Suráková s tím, že FilmBox je i díky těmto titulům dlouhodobě nejsledovanější placenou televizní stanici na českém trhu, která každý měsíc oslovuje v průměru milion televizních diváků v obchodní cílové skupině 18-69 let. Druhou nejsledovanější placenou stanicí je pak CS Film, jehož program je postavený právě pouze na české a československé tvorbě. 5)
poznámky:
1) ATO, L+TS0-7 BS, 2025, ATS / den, Reach / den, CS 15+
2) ATO, L+TS0-7 BS, 2025, délka, ATS, CS 15+
3) ATO, L+TS0-7 BS, 2025, ATS, CS 15-34, 35-54, 55+
4) ATO, L+TS0-7 BS, 2015, 2020, 2025, délka
5) ATO, L+TS0-3 BS, 2025, Share, Reach 000, CS 18-69
(Atmedia)
