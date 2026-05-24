Neděle, 24. května 2026, svátek má Jana

Čtenáři levnější televizi za více reklam většinově odmítají

Čtenáři webu parabola.cz nechtějí levnější televizní/video službu výměnou za nižší cenu. Vyplývá to nedávno uzavřeného veřejného hlasování, které zkoumalo, zda vyšší objem reklamy by diváci ještě akceptovali.

Nejvíce čtenářů (47,2 procenta) v anketě "Přijali byste levnější TV službu výměnou za více reklam?" uvedlo, že nechce více reklam za nižší cenu předplatného. Pro tuto skupinu diváků je reklama natolik rušivá, že není ochotna přijmout více reklam v poskytované televizní či streamovací službě.


▲ Obr č. 1 - Výsledky hlasování čtenářů webu parabola.cz v anketě: Přijali byste levnější TV službu výměnou za více reklam? (foto: parabola.cz)
Může se jednat i o skupinu diváků, kteří si platí streamovací službu, která je bez reklam. Právě proto si platí vyšší cenu, aby reklamu služba neobsahovala. Nicméně pro zadavatele reklam to není dobrá zpráva. Stále se hledají způsoby, jak vhodně i těmto zákazníkům reklamu citlivě doručit (testy probíhají v zahraničí).

Dalších 6,6 procenta hlasujících uvedlo, že reklamu už dnes toleruje.

Další skupina čtenářů (13,5 procent) je ochotna akceptovat více reklamy, pokud se cena poskytované služby odpovídajícím způsobem sníží. Dalších 5 procent hlasujících by tento model spíše akceptovala.

11,6 procenta čtenářů by takovou možnost důkladně zvážila.

Celkem tedy 30,1 % hlasujících by více reklam nevadilo.



Nižší cenu ale více reklamy ve službě by spíše neuvítalo 16,2 procenta respondentů.

Ankety se zúčastnilo 303 čtenářů.

Anketa ukázala, že na trhu existuje stále poptávka (necelá třetina hlasujících), kteří by s větším objemem reklamy v televizní či streamovací službě neměla problém.

Po uzavření hlasování jsme na webu parabola.cz připravili další možnost, jak se vyjádřit k aktuálnímu tématu. Tentokrát se věnuje streamovacím službám. Zajímá nás, zda sdílíte účet ke streamovací službě (službám) mimo domácnost? Hlasovat můžete z titulní stránky webu. Anketa se nachází v levém sloupci.

