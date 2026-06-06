Kazašská zpravodajská televize 24KZ TV vysílá do Evropy

Kazašská zpravodajská televize 24KZ TV vysílá do EvropyDNES! | redakce | tisk | názory
V Evropě je možné ze satelitu přijímat bezplatný televizní program původem z Kazachstánu. Turecký satelitní operátor Türksat SA spustil distribuci zpravodajské a informační televize 24KZ TV.
Program 24KZ TV se objevil v MPEG-4 v klasickém SD rozlišení v DVB-S2 multiplexu na kmitočtu 11,425 GHz s vertikální polarizací. Transpondér s multiplexem pracuje v silném západním paprsku, což znamená, že příjem je možný ve střední Evropě s parabolami od průměru cca 60 cm.
24KZ je první kazašský zpravodajský kanál, který vysílá od 1. září 2012. Později vysílal i pod názvem Khabar24. Stanice vysílá aktuální zpravodajství zaměřené na ekonomiku, sport a mezinárodní události. Vysílá také přehledy tiskových médií, reportáže a mnoho dalšího. Kompletní vysílání je složeno z domácích pořadů.
Stanice 24KZ byla doposud dostupná na satelitu jen v placených televizních platformách, eventuálně jako živý stream na oficiálních stránkách televizní stanice - tedy na 24.kz.
technické parametry - 24KZ TV:
• Turksat 5B (42°E), freq. 11,425 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA