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Kazašská zpravodajská televize 24KZ TV vysílá do Evropy

DNES! | redakce | tisk | názory

V Evropě je možné ze satelitu přijímat bezplatný televizní program původem z Kazachstánu. Turecký satelitní operátor Türksat SA spustil distribuci zpravodajské a informační televize 24KZ TV.

Program 24KZ TV se objevil v MPEG-4 v klasickém SD rozlišení v DVB-S2 multiplexu na kmitočtu 11,425 GHz s vertikální polarizací. Transpondér s multiplexem pracuje v silném západním paprsku, což znamená, že příjem je možný ve střední Evropě s parabolami od průměru cca 60 cm.

24KZ - záběr z příjmu stanice
▲ 24KZ - záběr z příjmu stanice

24KZ je první kazašský zpravodajský kanál, který vysílá od 1. září 2012. Později vysílal i pod názvem Khabar24. Stanice vysílá aktuální zpravodajství zaměřené na ekonomiku, sport a mezinárodní události. Vysílá také přehledy tiskových médií, reportáže a mnoho dalšího. Kompletní vysílání je složeno z domácích pořadů.

Stanice 24KZ byla doposud dostupná na satelitu jen v placených televizních platformách, eventuálně jako živý stream na oficiálních stránkách televizní stanice - tedy na 24.kz.

technické parametry - 24KZ TV:

• Turksat 5B (42°E), freq. 11,425 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA

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