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Čtvrtek, 23. července 2026, svátek má Libor

AMC získala licence pro dva sportovní kanály

DNES! | redakce | tisk | názory

Společnost AMC Global Media Central Europe může spustit dva nové televizní kanály se sportovní tematikou. Na nové projekty získal provozovatel licenci od českého regulátora médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) na desátém zasedání konaného 21. července 2026.

RRTV udělila společnosti AMC Global licenci pro šíření skrze zvláštní přenosové systémy pro programy Sport 4 Hungary a Sport 5 Hungary. Oba programy budou vysílat omezeně a vysílání bude odvislé od data a času příslušné sportovní události.

Obě stanice budou distribuovány skrze Budapest Internet Exchange (BIX) a/nebo prostřednictvím internetu. Vysílání bude zakódováno a/nebo chráněno DRM a nabízeno prostřednictvím aplikace SELEKT.

Oba programy se budou vysílat v maďarském jazyce na území Maďarska.

Podobně AMC Global provozuje v Česku a na Slovensku dva příležitostné programy Sport 3 a Sport 4.

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