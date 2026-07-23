AMC získala licence pro dva sportovní kanály

AMC získala licence pro dva sportovní kanályDNES! | redakce | tisk | názory
Společnost AMC Global Media Central Europe může spustit dva nové televizní kanály se sportovní tematikou. Na nové projekty získal provozovatel licenci od českého regulátora médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) na desátém zasedání konaného 21. července 2026.
RRTV udělila společnosti AMC Global licenci pro šíření skrze zvláštní přenosové systémy pro programy Sport 4 Hungary a Sport 5 Hungary. Oba programy budou vysílat omezeně a vysílání bude odvislé od data a času příslušné sportovní události.
Obě stanice budou distribuovány skrze Budapest Internet Exchange (BIX) a/nebo prostřednictvím internetu. Vysílání bude zakódováno a/nebo chráněno DRM a nabízeno prostřednictvím aplikace SELEKT.
Oba programy se budou vysílat v maďarském jazyce na území Maďarska.
Podobně AMC Global provozuje v Česku a na Slovensku dva příležitostné programy Sport 3 a Sport 4.