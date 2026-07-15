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STVR představí novou grafiku televizních stanic

DNES! | redakce | tisk | názory

Letos na podzim bude završena etapa budování jednotné značky STVR (Slovenská televize a rozhlas). Divákům přinese novou vizuální a zvukovou identitu a kompletní staniční grafiku všech čtyřech televizních stanic - konkrétně programů Jednotka, Dvojka, STVR 24 a STVR Šport.

Nový grafický systém bude představen 1. září 2026 a přinese jednotný, moderní designový jazyk, které podle STVR posílí a charakterizuje jednotlivé značky programových služeb a zároveň zlepší orientaci diváků v televizním prostředí.

Pro STVR je rok 2026 zároveň symbolický. Připomíná si totiž 100 let od spuštění rozhlasového vysílání a 70 let televizního vysílání na Slovensku. Instituce při této příležitosti představuje řadu nových projektů, včetně nové audio platformy.

Rebranding proto není izolovanou změnou vizuální identity,a ale součástí strategické modernizace, která propojuje obsah, technologie, digitální služby a komunikaci značky.

STVR dodává, že i po představení nové grafiky STVR bude implementace nové identity pokračovat. V dalších etapách se změny postupně promítnou do dalších produktů, služeb, kontaktních míst STVR, čímž se završí proces budování jednotné značky veřejnoprávního média STVR.

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