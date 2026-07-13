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FILMBOX+ One uvede fotbalovou klasiku Vyšehrad

DNES! | redakce | tisk | názory

Lavický se vrací, a to rovnou před finále největšího fotbalového svátku planety. Zápas o zlato z mistrovství světa se odehraje 19. července, a diváci se na něj můžou naladit s FILMBOX+ One. Snímek „Vyšehrad:Fylm“ uvede kanál 17. července od 20:00, pokračování „Vyšehrad:Dvje“ pak o den později 18. července ve stejný čas.

Nekorektní humor a sebeironické nahlédnutí do světa profesionálního fotbalu, to všechno je Vyšehrad. Největší český kinohit roku 2022 a 2025 se vrací na obrazovky přesně ve chvíli, kdy fotbalová horečka vrcholí.

Vyšehrad:Fylm (foto: AQS)
▲ Vyšehrad:Fylm (foto: AQS)

Pokračování oblíbeného filmu sleduje osudy hráče Julia „Laviho“ Lavického (Jakuba Štáfka), který byl nucen přestoupit z prvoligové Sparty do FK Slavoj Vyšehrad. Lavi nemá nouzi o talent, ale jeho extravagantní persona a pochybná rozhodnutí ho často dovedou do situací, které gólem nevyřeší.

První díl filmového zpracování „Vyšehrad:Fylm“ začíná pro Laviho více než úspěšně. Vyšehrad postoupil do druhé ligy, Lavimu to střílí a dokonce ho čeká svatba. To by ale nebyl Lavi, kdyby ho nečekala nějaká katastrofa. Svatba se vymkne kontrole, nevěsta ho opustí a k tomu zjistí, že má osmiletého syna Richarda (Jakuba Jenčíka), o kterém neměl ani tušení. Aby Lucii (Šárku Krausovou) získal zpět, vezme Richarda k sobě a chce vypadat jako vzorný táta. Brzo se ale ukazuje, že Richard je ten rozumnější z dvojice. Mezi otcem a synem vznikne nečekané pouto zatímco kolem Slavoje se točí sázkařská mafie v čele s bossem Taťkou.

Pokračování „Vyšehrad:Dvje“ opět vrhá Laviho do víru nečekaných událostí. Lavi dostává šanci na zahraniční angažmá v Anglii. Jeho jazyková výbava a obvyklé průšvihy, ale udělají své, a místo Premier League se ocitne ve vesnickém FK Smrkov. Tam ho čeká, kromě typického vesnického fotbalu, nejedno překvapení. Laviho agent Jarda (Jakub Prachař) mezitím naviguje roli otce samoživitele a rozhodne se kandidovat na prezidenta české fotbalové asociace. Jeho kandidatura a boj proti korupci jsou však ohroženy Taťkou, kterému vězení nepřekáží v tom, aby tahal za nitky.

Kultovní komedie „Vyšehrad:Fylm“ a její ještě bláznivější pokračování „Vyšehrad:Dvje“ už 17. a 18. Července ve 20:00 na FilmBox+ One.

zdroj: SPI / FilmBox

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