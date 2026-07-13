Spektrum Home nabídne série se zahradníkem a moderátorem Monty Donem

Spektrum Home nabídne série se zahradníkem a moderátorem Monty DonemDNES! | redakce | tisk | názory
Letní nabídku Spektrum Home od července obohatí další série pořadů s oblíbeným britským zahradníkem Montym Donem. V nových dokumentárních sériích Monty Don: Španělské zahrady a Monty Don: Zahrady Porýní představí výjimečná místa, kde zahrady odrážejí historii, kulturu i charakter místní krajiny.
Oba pořady divákům zajistí zábavu plnou jedinečné zahradní inspirace, fascinujících příběhů i pohled do zákulisí. Vším tím je provede zkušený Monty Don, jeden z nejuznávanějších osobností světového zahradnictví. Monty se ve svých cestopisných sériích nezaměřuje pouze na krásu rostlin a promyšlenou architekturu zahrad, ale odhaluje také příběhy lidí, kteří je po generace utvářeli. Právě díky tomuto specifickému pohledu proměňuje každou návštěvu zahrady v poutavé vyprávění o místě, jeho tradicích i přírodě, která ho obklopuje.
Odhalte krásy španělských zahrad i kus historie
První série, Monty Don: Španělské zahrady, zavede diváky do nejobdivuhodnějších zahrad ve středním Španělsku. Země s bohatou historií a pestrým kulturním dědictvím odhaluje, jak se staletí různých civilizací promítla nejen do architektury, ale také do podoby zahrad. Monty Don se vydává od historických imperiálních paláců až po moderní zahrady navržené s ohledem na stále náročnější klimatické podmínky. Během své cesty ukazuje, jak španělské zahradní umění propojuje tradici s inovacemi a jak se dokáže přizpůsobovat proměnlivé krajině.
Celou sérii Monty Don: Španělské zahrady můžete sledovat od 17. července každý víkend ve 12:05 na Spektrum Home.
Nechte se nést řekou Rýn
Neobvyklou zahradní architekturu ukrývá krajina rozprostírající se podél řeky Rýn, která teče od alpských svahů až po pobřeží Severního moře. Pořad Monty Don: Zahrady Porýní pokrývá cestu regionem, jehož podobu po staletí utvářela jedna z nejvýznamnějších evropských řek. Monty Don postupně objevuje rozmanité zahrady, historické parky i výjimečné krajinářské projekty, které odrážejí místní historii, kulturu i vztah člověka k vodě. Jeho putování vrcholí v Nizozemsku, kde se Rýn rozlévá do rozsáhlé sítě vodních cest. Nechybí ani návštěva největšího tulipánového pole na světe nebo rušného květinového trhu, které dokreslují jedinečný charakter této oblasti.
Premiérový díl série Monty Don: Zahrady Porýní uvede Spektrum Home 26. července ve 12:05. Další epizody pak můžete sledovat každý víkend vždy ve 12:05.
Ať už diváky okouzlí stinná nádvoří španělských paláců, nebo zahrady rozprostírající se podél toku Rýna, obě série nabídnou inspirativní cestu napříč evropskou historií, kulturou i zahradním uměním. Spektrum Home zve všechny milovníky přírody, cestování i architektury na výpravu, která ukáže, že každá zahrada ukrývá svůj jedinečný příběh.
zdroj: AMC