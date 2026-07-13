Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pondělí, 13. července 2026, svátek má Markéta

Spektrum Home nabídne série se zahradníkem a moderátorem Monty Donem

DNES! | redakce | tisk | názory

Letní nabídku Spektrum Home od července obohatí další série pořadů s oblíbeným britským zahradníkem Montym Donem. V nových dokumentárních sériích Monty Don: Španělské zahrady a Monty Don: Zahrady Porýní představí výjimečná místa, kde zahrady odrážejí historii, kulturu i charakter místní krajiny.

Oba pořady divákům zajistí zábavu plnou jedinečné zahradní inspirace, fascinujících příběhů i pohled do zákulisí. Vším tím je provede zkušený Monty Don, jeden z nejuznávanějších osobností světového zahradnictví. Monty se ve svých cestopisných sériích nezaměřuje pouze na krásu rostlin a promyšlenou architekturu zahrad, ale odhaluje také příběhy lidí, kteří je po generace utvářeli. Právě díky tomuto specifickému pohledu proměňuje každou návštěvu zahrady v poutavé vyprávění o místě, jeho tradicích i přírodě, která ho obklopuje.

Odhalte krásy španělských zahrad i kus historie
První série, Monty Don: Španělské zahrady, zavede diváky do nejobdivuhodnějších zahrad ve středním Španělsku. Země s bohatou historií a pestrým kulturním dědictvím odhaluje, jak se staletí různých civilizací promítla nejen do architektury, ale také do podoby zahrad. Monty Don se vydává od historických imperiálních paláců až po moderní zahrady navržené s ohledem na stále náročnější klimatické podmínky. Během své cesty ukazuje, jak španělské zahradní umění propojuje tradici s inovacemi a jak se dokáže přizpůsobovat proměnlivé krajině.

Celou sérii Monty Don: Španělské zahrady můžete sledovat od 17. července každý víkend ve 12:05 na Spektrum Home.
Nechte se nést řekou Rýn

Neobvyklou zahradní architekturu ukrývá krajina rozprostírající se podél řeky Rýn, která teče od alpských svahů až po pobřeží Severního moře. Pořad Monty Don: Zahrady Porýní pokrývá cestu regionem, jehož podobu po staletí utvářela jedna z nejvýznamnějších evropských řek. Monty Don postupně objevuje rozmanité zahrady, historické parky i výjimečné krajinářské projekty, které odrážejí místní historii, kulturu i vztah člověka k vodě. Jeho putování vrcholí v Nizozemsku, kde se Rýn rozlévá do rozsáhlé sítě vodních cest. Nechybí ani návštěva největšího tulipánového pole na světe nebo rušného květinového trhu, které dokreslují jedinečný charakter této oblasti.

Premiérový díl série Monty Don: Zahrady Porýní uvede Spektrum Home 26. července ve 12:05. Další epizody pak můžete sledovat každý víkend vždy ve 12:05.

Ať už diváky okouzlí stinná nádvoří španělských paláců, nebo zahrady rozprostírající se podél toku Rýna, obě série nabídnou inspirativní cestu napříč evropskou historií, kulturou i zahradním uměním. Spektrum Home zve všechny milovníky přírody, cestování i architektury na výpravu, která ukáže, že každá zahrada ukrývá svůj jedinečný příběh.

zdroj: AMC

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Sweet.tv: Slevové kódy s bonusem i v červenci
Sweet.tv: Slevové kódy s bonusem i v červenci
Homatics Box 4K V2 + Homatics Box Lite 4K V2 - výborné multimediální přehrávače s Google TV
Homatics Box 4K V2 + Homatics Box Lite 4K V2 - výborné multimediální přehrávače s Google TV
MS ve fotbale 2026 bude na ČT a TV Nova
MS ve fotbale 2026 bude na ČT a TV Nova
Lepší.TV rozšiřuje nabídku erotických stanic
Lepší.TV rozšiřuje nabídku erotických stanic
Skylink: FILMBOX+ One SK překlopen do HD
Skylink: FILMBOX+ One SK překlopen do HD
V Polsku odstartovala lokální verze americké Newsmax
V Polsku odstartovala lokální verze americké Newsmax
Black FM v multiplexu COLOR DAB
Black FM v multiplexu COLOR DAB
26E: Nový televizní multiplex s HD programy
26E: Nový televizní multiplex s HD programy
Polské FTA stanice Antena, Home TV, Nuta Gold, Nuta TV z nového TP
Polské FTA stanice Antena, Home TV, Nuta Gold, Nuta TV z nového TP
Skylink přesunul Docubox na nový transpondér
Skylink přesunul Docubox na nový transpondér
Kazašská zpravodajská televize 24KZ TV vysílá do Evropy
Kazašská zpravodajská televize 24KZ TV vysílá do Evropy
Seriál Sľub TV Markíza míří do zahraničí. Bude se vysílat v Maďarsku
Seriál Sľub TV Markíza míří do zahraničí. Bude se vysílat v Maďarsku

Reklama

TV program

kanál CT1 20:10 Místo zločinu Ostrava (2/13)
21:10 Doktor Martin (5/16)
22:05 Svět pod hlavou (3/10)
kanál CT2 20:00 Grand restaurant pana Septima
21:30 Návrat velkého blondýna
22:50 Vězeň (2/6)
kanál NOVA 20:20 Specialisté (157)
21:30 Specialisté (158)
22:35 FBI VI (11)
kanál PRIMA 20:15 Polda V (10)
21:30 Dobrodružství kriminalistiky (4)
22:35 Are You The One? Česko
kanál SEZNAM 20:10 Vyhrál jsem v loterii
22:10 Sherlock Holmes: Znamení čtyř
00:25 Maigret (17)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
20:50 Vím, že nic nevím
21:45 Babicovy hospody
kanál JEDNOTKA 20:30 Do poslednej kvapky
22:00 Bezpečné Slovensko
22:20 Alice Neversová
kanál DVOJKA 20:10 Planéta Zem III.
20:55 Planéta Zem III.
21:50 Nie je čo stratiť
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Sestričky II. (6)
21:45 Druhá šanca III. (7)
23:10 Druhá šanca III. (8)
kanál JOJ-FAMILY 20:20 U nás doma (5)
21:20 Cena medu
23:00 Skutečné příběhy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook