Čina úspěšně přistála s raketou Long March 10B

Čina úspěšně přistála s raketou Long March 10BDNES! | redakce | tisk | názory
Historický úspěch pro Čínu. Podařilo se jí vůbec poprvé vyzvednou první stupeň nosné rakety Long March 10B z moře. Během inauguračního letu byl nosič rakety zachycen na specializované lodi, což potvrdilo připravenost klíčové technologie pro budoucí čínské lunární mise.
Čína dosáhla významného milníku ve svém vesmírném programu. První let rakety Long March 10B úspěšně dokončil plný test posilovače a poprvé vynesl první stupeň rakety na moře. Šlo o operaci, která byla klíčovým testem technologie, jež bude hrát ústřední roli v budoucích lunárních misích.
Nosná raketa odstartovala 10. července 2026 ve 12:15 hodin pekingského času z komerčního kosmodromu ve Wenchangu na ostrově Hainan. Zhruba šest minut po separaci zahájil první stupeň řízený sestup a byl zachycen napnutou sítí na rampě umístěné více než 300 km od místa startu.
První stupeň Long March 10B nepoužívá tradiční přistávací nohy jako Falcon 9 od SpaceX. Místo toho byl použit systém háků k uchycení k napnuté síti pohyblivých lan natažených nad palubou plavidla. Plavidlo vybavené autonomním polohovacím systémem upravovalo svou polohu v reálném čase, aby s maximální přenosností zachytilo padající nosič.
Manévr byl naprostým úspěchem: první stupeň rakety Long March 10B byl zachycen, stabilizován a zajištěn na palubě. Druhý stupeň pokračoval v letu na oběžnou dráhu podle plánu, což potvrdilo správnost celé startovací sekvence.
Šlo o první úspěšné vyzvednutí nosné rakety na světě pomocí síťového systému a vůbec první řízené vyzvednutí čínského orbitálního stupně.
Čínští inženýři zdůraznili, že vyzvednutí z moře pomocí sítí má několik klíčových výhod.
V první řadě eliminuje potřebu těžkých přistávacích nohou, snižuje hmotnost rakety a zjednodušuje její konstrukci. Umožňuje také zachytit stupeň v optimálním místě bez ohledu na trajektorii letu. V praxi se to promítá do nižších nákladů na start a možnosti opětovného použití nosičů. To je nezbytné pro budoucí lunární mise a konstrukci velkých satelitních konstelací.
Raketa Long March10B byla navržena jako opakovaně použitelná raketa, schopná nést těžký náklad na nízkou oběžnou dráhu a podporovat čínský lunární program. Úspěšné zotavení z prvního letu ukazuje, že Čína vstupuje do nové fáze vývoje kosmických technologií, ambicióznější, ekonomičtější a stále konkurenceschopnější s největšími světovými hráči.
Ačkoliv čínský systém ještě není tak vyspělý jako řešení SpaceX, tempo pokroku je rychlé a úspěšné zachycené rakety Long March 10B na moři ukazuje, že čínská cesta, odlišná od Západu, začíná přinášet konkrétní, praktické výsledky.
zdroj: satkurier.pl + Global Times, CGTN, Xinhua, CCTV