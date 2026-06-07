Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Neděle, 7. června 2026, svátek má Iveta

Raketa Ariane vynese 36 satelitů Amazon Leo

DNES! | redakce | tisk | názory

Na 17. června 2026 místního času je naplánován start nosné rakety Ariane 6 v konfiguraci Ariane 64 z evropského kosmodromu ve Francouzské Guyaně. Na palubě rakety bude celkem 36 satelitů Amazon Leo. Tedy o 4 více než v předchozích misích VA267 LE-01 a VA268 LE-02.

Ariane 64 bude pro popisovaný let s označením VA269 poprvé vybavena čtyřmi pokročilými posilovači na tuhé palivo P160C. Let s označením VA269 od Arianespace a LE-03 (Leo Europe 03) od Amazonu se bude jednat o třetí start konstelace provedený s touto evropskou nosnou raketou těžké přepravy v řadě. Celkově se bude jednat o osmý start rakety Ariane 6 a třetí v tomto roce.

Nosiče P160C patří k největším jednodílným raketovým motorům na tuhá paliva z uhlíkových vláken na světě. Jsou navrženy tak, aby nahradily P120C, verzi nosiče, která letěla při prvních letech rakety Ariane 6. Významný vývoj probíhá uvnitř nosičů, jejichž délka a šířka zůstávají nezměněny. Uvnitř nosné rakety jsou nové motory P160C o jeden metr delší než u P120C a každý z nich může nést až 156 tun paliva, což zvyšuje výkon o 10 % ve srovnání s P120C. Tato modernizace zvyšuje nosnost rakety Ariane 64 na přibližně 22 tun na nízké oběžné dráze Země (LEO).

36 satelitů Amazon Leo dorazilo do kosmodromu Kourou 14. a 16. dubna a nyní se připravují v Guyanské vesmírné stanici. Mezitím je centrální jádro rakety Ariane 6 a její čtyři nosiče P160C již smontovány na startovací rampě pro let VA269.

Amazon Leo je satelitní síť společnosti Amazon na nízké oběžné dráze Země, jejímž posláním je poskytovat rychlý a spolehlivý internet zákazníkům mimo dosah stávajících sítí. Prostřednictvím tohoto poslání Arianespace nadále přispívá k rozšiřování služeb připojení po celém světě.

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Vantage Classic HD - odstartovala další náhrada za bývalý kanál MTV
Vantage Classic HD - odstartovala další náhrada za bývalý kanál MTV
Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
Lepší.TV: Start hudební 4K stanice a dvou francouzských TV
Lepší.TV: Start hudební 4K stanice a dvou francouzských TV
TV Nova zakáže přetáčení reklam
TV Nova zakáže přetáčení reklam
Byznysový kanál odstartoval FTA ve 4K a HD rozlišení
Byznysový kanál odstartoval FTA ve 4K a HD rozlišení
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Vantage Music - videoklipový kanál testuje na 13E
Vantage Music - videoklipový kanál testuje na 13E
Radio Fantasy odstartovalo v DAB síti COLOR DAB+
Radio Fantasy odstartovalo v DAB síti COLOR DAB+
Kulinářská stanice TV Paprika je nově dostupná na Oneplay
Kulinářská stanice TV Paprika je nově dostupná na Oneplay
Na polském trhu odstartovala FTA stanice ZERO
Na polském trhu odstartovala FTA stanice ZERO
FILMBOX+ ONE odstartuje fotbalovou sezónu s komedií Vyšehrad: Fylm
FILMBOX+ ONE odstartuje fotbalovou sezónu s komedií Vyšehrad: Fylm
MAGENTA TV slaví 10 let a přidává Narozeninové kino
MAGENTA TV slaví 10 let a přidává Narozeninové kino

Reklama

TV program

kanál CT1 20:10 Případ dvou básníků
21:25 Výborná SHOW
22:15 Zlá noc
kanál CT2 20:00 100 pušek
21:50 Blízká setkání třetího druhu
00:05 Poslední tabu: Fotbal a homosexualita
kanál NOVA 20:20 Jitřní záře (6)
21:25 Kriminálka Anděl III (2)
22:40 Střepiny
kanál PRIMA 20:15 Piráti z Karibiku: Na konci světa
23:35 L. A. Přísně tajné
02:00 Ticho před bouří
kanál SEZNAM 20:10 Stopy zločinu (4)
21:40 Kate a Leopold
00:00 Smrt v labyrintu
kanál BARRANDOV 20:05 Katie Fforde: Stále při tobě
21:50 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
22:40 Aféry - neuvěřitelné životní příběhy
kanál JEDNOTKA 20:30 Srdcia
21:30 Srdcia
22:25 A hora bude kvitnúť (3/6)
kanál DVOJKA 20:10 Budujeme Slovensko III
20:35 Plastic symphony
22:05 Nesmrteľní
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Horná Dolná VI. (6)
21:25 Horná Dolná VI. (7)
22:25 Horná Dolná VI. (8)
kanál JOJ-FAMILY 20:20 C. a k. polní maršálek
22:10 Všechno, co mám rád
00:10 Soudní síň - CZ

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook