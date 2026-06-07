Raketa Ariane vynese 36 satelitů Amazon Leo

Raketa Ariane vynese 36 satelitů Amazon LeoDNES! | redakce | tisk | názory
Na 17. června 2026 místního času je naplánován start nosné rakety Ariane 6 v konfiguraci Ariane 64 z evropského kosmodromu ve Francouzské Guyaně. Na palubě rakety bude celkem 36 satelitů Amazon Leo. Tedy o 4 více než v předchozích misích VA267 LE-01 a VA268 LE-02.
Ariane 64 bude pro popisovaný let s označením VA269 poprvé vybavena čtyřmi pokročilými posilovači na tuhé palivo P160C. Let s označením VA269 od Arianespace a LE-03 (Leo Europe 03) od Amazonu se bude jednat o třetí start konstelace provedený s touto evropskou nosnou raketou těžké přepravy v řadě. Celkově se bude jednat o osmý start rakety Ariane 6 a třetí v tomto roce.
Nosiče P160C patří k největším jednodílným raketovým motorům na tuhá paliva z uhlíkových vláken na světě. Jsou navrženy tak, aby nahradily P120C, verzi nosiče, která letěla při prvních letech rakety Ariane 6. Významný vývoj probíhá uvnitř nosičů, jejichž délka a šířka zůstávají nezměněny. Uvnitř nosné rakety jsou nové motory P160C o jeden metr delší než u P120C a každý z nich může nést až 156 tun paliva, což zvyšuje výkon o 10 % ve srovnání s P120C. Tato modernizace zvyšuje nosnost rakety Ariane 64 na přibližně 22 tun na nízké oběžné dráze Země (LEO).
36 satelitů Amazon Leo dorazilo do kosmodromu Kourou 14. a 16. dubna a nyní se připravují v Guyanské vesmírné stanici. Mezitím je centrální jádro rakety Ariane 6 a její čtyři nosiče P160C již smontovány na startovací rampě pro let VA269.
Amazon Leo je satelitní síť společnosti Amazon na nízké oběžné dráze Země, jejímž posláním je poskytovat rychlý a spolehlivý internet zákazníkům mimo dosah stávajících sítí. Prostřednictvím tohoto poslání Arianespace nadále přispívá k rozšiřování služeb připojení po celém světě.