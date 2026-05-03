Amos 3 opustil pozici 4W a míří na východ
Na konci března byl ukončen provoz veškerých služeb na izraelském komunikačním satelitu Amos 3, který léta sloužil na orbitální pozici 4°W. Nejprve skončily všechny služby v evropském paprsku, následně i ve svazku Střední východ.
Amos 3 tak přestal poskytovat své služby a na pozici 4°W byl částečně nahrazen izraelským satelitem Dror 1. Ten nabízí kapacitu jen výhradně pro zákazníky na Středním východě. Pro Evropu pokrytí zřejmě nemá.
Po ukončení všech služeb na satelitu Amos 3 se mohl izraelský satelitní operátor Spacecom, který zmíněný kosmický aparát provozoval, s dalším případným využitím. Amos 3 v minulých dnech opustil pozici 4°W a zamířil na východ. Aktuálně se nachází na pozici kolem 8°E. Cílová pozice zatím nebyla ohlášena.
Amos 3 je na konci své očekávané životnosti. Satelit byl vynesen v roce 2008 s odhadovanou životností 15 let. S ohledem na kvalitu satelitu bylo možné služby poskytovat i delší dobu. Amos 3 má celkem 24 transpondérů v Ku pásmu a tři v Ka pásmu. Vzhledem ke stáří satelitu dochází k "driftování" - satelit se vychyluje z předepsané orbitální dráhy. Nicméně pro některé typy služeb (datové služby, příležitostné přenosy) by mohla družice poskytovat kapacitu i v nadcházejících měsících, případně i letech.