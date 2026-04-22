Středa, 22. dubna 2026, svátek má Evžénie

JOJ Cinema žádá o novou českou licenci

Provozovatel populárního filmového kanálu JOJ Cinema, společnost DONEAL, s.r.o., požádal českého regulátora médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) o udělení nové vysílací licence.

Subjekt požádal o novou licenci JOJ Cinema pro distribuci prostřednictvím kabelových sítí a satelitu.

Důvodem žádosti vysílatele o novou licenci je blížící se konec platnosti původní licence, která expiruje 16.6.2026.

Zajímavostí je, že stávající licence byla udělena v květnu 2014 pro program PLUS (JOJ PLUS), který se měl vysílat na území České republiky a Slovenska ve slovenštině. Mělo se jednat o tematický televizní program zaměřený na mužského diváka. Nicméně již tehdy byl požadavek na licenci pro stanici PLUS krytím chystaného projektu filmového kanálu JOJ Cinema. RRTV totiž vzápětí schválila provozovateli změny v čerstvě udělené licenci - změnu názvu na JOJ Cinema, hlavní jazyk vysílání na češtinu a žánrové zaměření - na filmy.

Nový sportovní volný HD kanál před startem
Pecka.TV přidává do nabídky čtyři německé kanály
Pecka.TV přidává kanály HBO, JOJ Svět a Roma TV
Plustelka (4ka TV cez anténu) s novými programy
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
MCM ukončí 30. června vysílání
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+
Nové ruské stanice START volně na 42E
Pohádkový velikonoční víkend na FilmBoxu

kanál CT1 20:10 Vyprávěj
21:05 13. komnata Veroniky Kašákové
21:35 Želary
kanál CT2 20:00 Modrá krev II
21:00 Žlutou žábou až do Mongolska (9/12)
21:25 Přemluv se k životu
kanál NOVA 20:20 Extrémní proměny II (8)
22:10 Survivor Česko & Slovensko V (26)
23:35 Kriminálka Vegas II (18)
kanál PRIMA 20:15 Kamarádi (94)
21:40 Show Jana Krause
22:35 Show Jana Krause
kanál SEZNAM 20:10 Sanitka 2 (9)
21:25 Lajna 3 (1,2)
22:30 Šimon a Matouš jedou na Riviéru
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Talkshow Tomáše Magnuska
22:05 Sejdeme se na Cibulce
kanál JEDNOTKA 20:30 Vraždy v Miribel
22:05 Ony dve
23:45 Doktorka Alexandra
kanál DVOJKA 20:00 Hlas lesa
21:15 Musíme prežiť: Fukušima
21:25 Musíme prežiť: Louisiana
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Na nože IV.
22:00 Utajený šéf III.
23:35 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Miluji Slovensko
22:00 Mami, ožeň mě!
23:25 Skutečné příběhy

