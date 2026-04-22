JOJ Cinema žádá o novou českou licenci
Provozovatel populárního filmového kanálu JOJ Cinema, společnost DONEAL, s.r.o., požádal českého regulátora médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) o udělení nové vysílací licence.
Subjekt požádal o novou licenci JOJ Cinema pro distribuci prostřednictvím kabelových sítí a satelitu.
Důvodem žádosti vysílatele o novou licenci je blížící se konec platnosti původní licence, která expiruje 16.6.2026.
Zajímavostí je, že stávající licence byla udělena v květnu 2014 pro program PLUS (JOJ PLUS), který se měl vysílat na území České republiky a Slovenska ve slovenštině. Mělo se jednat o tematický televizní program zaměřený na mužského diváka. Nicméně již tehdy byl požadavek na licenci pro stanici PLUS krytím chystaného projektu filmového kanálu JOJ Cinema. RRTV totiž vzápětí schválila provozovateli změny v čerstvě udělené licenci - změnu názvu na JOJ Cinema, hlavní jazyk vysílání na češtinu a žánrové zaměření - na filmy.