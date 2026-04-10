reklama
Pátek, 10. dubna 2026, svátek má Darja

Slovenský trh opouští další česká stanice

Počet televizních stanic v češtině na Slovensku postupně klesá a tento trend stále pokračuje. Ze slovenského trhu se stahuje další privátní česká televize.

Provozovatel české stanice TV Relax poslal všem operátorům na Slovensku dopis, ve kterém je žádá, aby tuto stanici vyřadili ze své programové nabídky. Informuje o tom portál Živé.sk.

Podle vyjádření broadcastera TV Relax se jedná o definitivní rozhodnutí vysílatele.

"Ano, můžeme potvrdit, že jsme se rozhodli pro plošné ukončení distribuce kanálu TV Relax na celém území Slovenska, a toto oznámená bylo proto zaslané všem slovenským operátorům bez výjimky," uvedl webu Živé.sk vedoucí programu TV Relax Jakub Pohl. Zástupci televize tvrdí, že k tomuto kroku přistoupili v rámci optimalizace programového portfolia a přehodnocení distribučních priorit na další období.

TV Relax nabízí program složený zejména ze seriálů, oddychových pořadů, lifestylového obsahu a akvizičních titulů (seriály, filmy, dokumenty). Na některé akviziční pořady ale mohou mít vysílací práva na Slovensku jiné televizní stanice.

Program TV Relax mohou sledovat diváci na Slovensku i nadále. Zejména diváci v západní části země a to díky přesahu pozemního signálu. Stanice je součástí programové nabídky celoplošného DVB-T2 multiplexu 24, operátora Digital Broadcasting.

Na Slovensku zůstává sesterská hudební televize Rebel, která cílí na fanoušky rockové hudby.

Na Slovensku již dříve skončily české (národní) verze programů hlavních komerčních televizí Nova a Prima. Diváci mohou sledovat její mezinárodní verze v podobě programů Nova International, Prima SK, Prima COOL SK, Prima LOVE SK či Prima KRIMI SK, které mají přizpůsobený program slovenském trhu. Vysílají výhradně pořady, na které mají zakoupené vysílací práva pro území Slovenska. Navíc mohou divákům nabídnout místní reklamu. A od televizních operátorů mohou vybírat distribuční poplatky.

Vedle komerčních stanic skončila na Slovensku i stanice ČT Sport. Tři programy České televize (ČT1, ČT2, ČT24) jsou nově na Slovensku operátorům poskytovány za poplatek.

Reklama

Nový sportovní volný HD kanál před startem
Reklama


kanál CT1 20:10 Vyprávěj
21:05 Všechnopárty
22:00 Hercule Poirot
kanál CT2 20:00 Heroin
21:25 Za nepřátelskou linií
23:10 Smrtící past
kanál NOVA 20:20 Sex O´Clock II (3)
21:10 Sex O´Clock II (4)
22:10 Velká čínská zeď
kanál PRIMA 20:15 Máme rádi Česko
22:00 U Adely
23:00 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Dva machři mezi nebem a peklem
22:05 Zběsilý útěk
00:30 Profesionálové 3 (12)
kanál BARRANDOV 20:05 Vítejte ve světě Andrého Rieu III (4, 5)
22:00 Tajemné doteky (5)
23:45 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Na správnej ceste
21:45 Cestou necestou (9/25)
22:20 Magická hlbočina
kanál DVOJKA 20:10 Família
20:35 Sisi IV (3/6)
21:25 GEN.sk
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Ruža pre nevestu IV. (9, 10)
23:00 Partička
00:45 Horná Dolná XI. (4)
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Sedmého dne večer
22:20 Medicopter 117 (50)
23:20 Medicopter 117 (51)

Dovolená u mořeBazény
