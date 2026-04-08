Filmový kanál Kino Jam 3 brzy v Rusku
Rodina filmových kanálů pod značkou Kino Jam se v Rusku brzy rozšíří. V plánu je totiž spuštění stanice Kino Jam 3. Start nového programu ohlásil provozovatel na sociálních sítích.
Stanice Kino Jam 3 se objeví v nabídkách ruských satelitních a kabelových platforem a internetových platforem. Program se zaměří na ruskou a zahraniční kinematografii.
Kanály Kino Jam 1 a 2 vznikly v roce 2020 pro potřeby satelitního operátora MTS TV v Rusku. Zakladatelem programů je CTV JSC LLC, specializující se na digitální televizní a rozhlasové vysílání. Jde o mediální holding působící na trhu s placenou televizí. V současné době provozuje 23 televizních stanic pokrývající různá témata.
Rodinu kanálů Kino Jam zahrnuje programy Kino Jam 1 a 2, Detective Jam a Family Jam, které jsou šířeny na ruských satelitních platformách MTS TV, NTV Plus a Trikolor TV.
zdroj: tevehaber