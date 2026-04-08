Největší loupeže s Piercem Brosnanem na Prima ZOOM

Od vzniku měny se svět točí kolem peněz a lidé dělají vše pro to, aby se k nim dostali, včetně těch nejprohnanějších a nejnákladnějších loupeží všech dob. S využitím dramatických rekonstrukcí, dynamického vyprávění a špičkových vizuálních efektů spolu s výpověďmi svědků z první osoby, kteří byli u toho, se série "Největší loupeže historie s Piercem Brosnanem" zabývá složitými plány a drzostí zločineckých mozků, kteří riskovali svobodu kvůli možnosti získat celoživotní bohatství.
Brosnan, který je do každé loupeže zasazen prostřednictvím nejmodernější technologie, oživuje každý titulek světových novin tím, že diváky přivádí do centra dění a rozebírá každý aspekt plánu včetně zákeřného týmu, cíle, provedení, a nakonec i následků.
Podívejte se, jak se krade, společně s „Jamesem Bondem“ na Prima ZOOM od úterý 14.4.2026 ve 23:00 hodin v rámci cyklu "Největší loupeže s Piercem Brosnanem". Premiéry vždy v úterý ve 23:00 hodin, reprízy v pátek v 17:00 hodin.
Průvodce pořadem Pierce Brendan Brosnan se soustředí na nejpropracovanější skutečné loupeže, které se v historii odehrály. Pierce je irský herec, známý širší veřejnosti především jako představitel Jamese Bonda, kterého ztvárnil celkem ve čtyřech filmech v letech 1995 až 2002. Přestože se narodil v Irsku, od jedenácti let žije v Londýně. Je čestným držitelem Řádu britského impéria a má také hvězdu na hollywoodském chodníku slávy.
A co vás čeká? Diamantová loupež v Antverpách - elitní skupinka italských zlodějů se zaměřuje na trezor antverpského světového diamantového centra. Po 27 měsících plánování realizují svůj ambiciózní plán a odlétají s diamanty. Loupež v hotelu Pierre - duo vysoce kvalifikovaných zlodějů, kteří se specializují na fingovanou práci v hotelu, jde po největším cíli své kariéry: slavném hotelu Pierre v New Yorku.
Tým se vloudí do hotelu a dostane se do trezoru ve vstupní hale a do stovek jeho bezpečnostních schránek pro hosty. Vloupání do banky Baker Street - podnikaví zloději tunelují podzemní cestu do trezoru pobočky Lloyds Bank v Londýně, a když amatérský rádiový nadšenec zachytí jejich rozmluvu, ocitnou se ve vysoce riskantní hře „kočky s myší“ se Scotland Yardem. Loupež v Lufthanse - členové mafie se zasvěcenými znalostmi se pokusí o velmi lukrativní loupež v letecké společnosti na mezinárodním letišti JFK. Čin proslavil film Mafiáni. Ti, kdo byli spojeni s tímto zločinem, zmizeli nebo přišli o život.
Práce v United California Bank - skupina zlodějů napojená na mafii, kterou FBI popsala jako „nejlepší vůbec“, v roce 1972 vyloupila banku v Jižní Kalifornii a odešla s miliony v hotovosti, údajně napojenými na prezidenta Richarda Nixona. Loupež v muzeu přírodní historie - trio zlodějů je připraveno riskovat své životy, aby ukradli drahocenné šperky v americkém muzeu přírodní historie. Jejich smělý plán je nutí plížit se po římse muzea, 38 metrů nad ulicemi Manhattanu.
Přepadení obrněného skladiště Dunbar - zaměstnanec skladu obrněných vozů Allan Pace a jeho pět starých přátel využívají své znalosti k naplánování a provedení loupeže v roce 1997 v Los Angeles, která může vynést více než 18 milionů dolarů v hotovosti. Loupež v Gardnerově muzeu - dva zloději převlečení za falešné policisty utečou s uměleckými díly světové úrovně z bostonského muzea v hodnotě půl miliardy dolarů. Mnoho podezřelých je po smrti a obrazy stále chybí. Vydejte se do světa fascinujících loupeží.
14. 4. - Loupež v Lufthanse
21. 4. - Vyloupení banky United California
28. 4. - Krádež diamantů v Antverpách
5. 5. - Krádež v depu Dunbar Armored
12. 5. - Krádež v hotelu Pierre
19. 5. - Vyloupení banky na Baker Street
26. 5. - Loupež v Muzeu Isabelly Gardnerové
2. 6. - Krádež v Americkém přírodovědném muzeu
zdroj: FTV Prima